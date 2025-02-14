Украина вернула тела еще 757 павших защитников. ФОТОрепортаж
Украина вернула тела 757 павших военнослужащих Сил обороны.
Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.
Из числа возвращенных "на щите" Оборонцев погибшие с:
- Кураховского направления;
- Покровского направления;
- Бахмутского направления;
- Угледарского направления;
- Луганского направления;
- Запорожского направления;
- из моргов на территории РФ.
Героям Слава !
.
А так вже все...
це рак