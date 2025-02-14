РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9846 посетителей онлайн
Новости Война
7 823 29

Украина вернула тела еще 757 павших защитников. ФОТОрепортаж

Украина вернула тела 757 павших военнослужащих Сил обороны.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

Из числа возвращенных "на щите" Оборонцев погибшие с:

  • Кураховского направления;
  • Покровского направления;
  • Бахмутского направления;
  • Угледарского направления;
  • Луганского направления;
  • Запорожского направления;
  • из моргов на территории РФ.

Читайте: "Если, я погибну, учтите все эти ошибки", - последнее сообщение офицера ГУР МО Максима "Енота" Емца. ВИДЕО

В Україну повернули тіла 757 полеглих захисників
В Україну повернули тіла 757 полеглих захисників
В Україну повернули тіла 757 полеглих захисників
В Україну повернули тіла 757 полеглих захисників

Автор: 

война (1455) потери (4564) война в Украине (6292) Координационный штаб (51)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
мєлкоє ЗЄльоне брехло, через яке загинули сотні тисяч людей

Героям Слава !

.
показать весь комментарий
14.02.2025 14:02 Ответить
+25
Наших лише 46 тисяч загиблих. Все вірно, пан Зє?
показать весь комментарий
14.02.2025 13:52 Ответить
+21
Вічна слава Героям!! Спочивайте у мирі, рідні наші, вдома. Боляче..
показать весь комментарий
14.02.2025 13:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наших лише 46 тисяч загиблих. Все вірно, пан Зє?
показать весь комментарий
14.02.2025 13:52 Ответить
мєлкоє ЗЄльоне брехло, через яке загинули сотні тисяч людей

Героям Слава !

.
показать весь комментарий
14.02.2025 14:02 Ответить
Дубль: Не є новиною те що хоч і не надто швидко, але на протязі останнього року, рашисти постійно просувались уперед, і у випадку загибелі українського бійця побратими часто не мали змоги евакуювати тіло загиблого з полю бою бо там вже були сили окупантів. Тому дивно чути подив з боку деяких підписників Цензору співвідношенню при обміні тіл. Швидше дивно що знайшлися тіла рашистів на обмін. До того ж відомо про страти полонених українців окупантами у той час як подібних підтверджених фактів з боку бійців ЗСУ відносно рашистських полонених не відомо. Також не завадить генетичний аналіз повернутих тіл аби запобігти можлимову "поверненю" нам тіл самих загарбників. Тож може комусь вже варто набратись десь розуму якщо вланого не вистачає?!
показать весь комментарий
14.02.2025 14:24 Ответить
Царство Небесне Героям!🙏🙏🙏🥺😢🥀
показать весь комментарий
14.02.2025 15:41 Ответить
Я лиш про це подумав. І кого він дурить, кривавий клоун?
показать весь комментарий
14.02.2025 14:03 Ответить
ЗеЗидент наш точно клоун, але перш за все відповідає за цю війну дійсно криваве )(уйло (він же Путін) і не варто на кшталт Трампа демонструвати недолугість та нерозуміння того хто почав цю війну (до речі ще з лютого 2014-го) і хто у ній винен!!!
показать весь комментарий
14.02.2025 14:57 Ответить
Я памʼятаю що Ху@ло переш за все винен у війні і також памʼятаю хто заглядав у очі йому і літав в Оман на таємні договірняки і як готувався до війни, а тепер переслідує військових, які кажуть правду.
показать весь комментарий
14.02.2025 15:13 Ответить
А вам на дивані дуже кортить знати всі військові таємниці.
показать весь комментарий
14.02.2025 14:18 Ответить
Якiй вiн пан?! 😏 Воно чмо та зрадник!😠
показать весь комментарий
14.02.2025 15:40 Ответить
Він не пан, а таваріщь.
показать весь комментарий
15.02.2025 21:20 Ответить
Вічна слава Героям!! Спочивайте у мирі, рідні наші, вдома. Боляче..
показать весь комментарий
14.02.2025 13:55 Ответить
🙏🙏🙏🥺😢🥀
показать весь комментарий
14.02.2025 15:43 Ответить
Четвертий обмін із початку листопада, де передали понад 2500 загиблих. Комусь варто перестати називати кількість "офіціних" втрат.
показать весь комментарий
14.02.2025 13:56 Ответить
Завжди сльози в очах з'являються, як бачу на дорогах мого Дніпра "На щиті".. Розумію, що до когось прямує горе.
показать весь комментарий
14.02.2025 13:57 Ответить
не просто горе ..а часто просто кінець життя
показать весь комментарий
14.02.2025 14:02 Ответить
Всерівно це краще чим невідомість, багато хто ще з 22 року незнає про долю пропавших безвісти...
показать весь комментарий
14.02.2025 14:27 Ответить
Хто зна... люди живуть ще надією : "а може живий десь у госпіталі чи в полоні".
А так вже все...
показать весь комментарий
14.02.2025 15:14 Ответить
Але е можливicть похоронити рiдного та приходити на могилку провiдати.😢 А як душу розривае, що можливо десь в полi чи лici здичаливi та голоднi звiри розривають дитину, батька, родича на шмаття?!🥺😢😢
показать весь комментарий
14.02.2025 15:49 Ответить
Згодна. Та й коли рідна людина похована недалеко від дому це краще ніж десь лежить у невідомому місці(( Вічна пам'ять українським Героям!
показать весь комментарий
14.02.2025 15:18 Ответить
паРаша з її болотними істотами має просто гнити живцем до скону ..всі покоління

це рак
показать весь комментарий
14.02.2025 14:04 Ответить
Придурок Зе ввів сації проти Пороха.Зайдіть зокрема не його сайти чи інші-Порох постав зброю і техніку нон-стоп,від машин,трайлерів,десятки і десятки тисяч дронів.Підрозділ мого племіника від держави отримував майже ноль,порох привозив дрони і іншу допомогу.Врятовані сотні наших солдат.Бидло Зеленський вводить санкції,доречі ви читали за що?То пісець.Тобто все що заперечив суд ******** Зе сказав ні,я правий.
показать весь комментарий
14.02.2025 14:09 Ответить
Не є новиною те що хоч і не надто швидко, але на протязі останнього року, рашисти постійно просувались уперед, і у випадку загибелі українського бійця побратими часто не мали змоги евакуювати тіло загиблого з полю бою бо там вже були сили окупантів. Тому дивно чути подив з боку деяких підписників Цензору співвідношенню при обміні тіл. Швидше дивно що знайшлися тіла рашистів на обмін. До того ж відомо про страти полонених українців окупантами у той час як подібних підтверджених фактів з боку бійців ЗСУ відносно рашистських полонених не відомо. Також не завадить генетичний аналіз повернутих тіл аби запобігти можлимову "поверненю" нам тіл самих загарбників.
показать весь комментарий
14.02.2025 14:22 Ответить
показать весь комментарий
14.02.2025 14:41 Ответить
🙏🙏🙏🥺😢
показать весь комментарий
14.02.2025 16:23 Ответить
Жах!!! Шанування полеглим воїнам!!! Співчуття рідним та близьким!!!
показать весь комментарий
14.02.2025 15:07 Ответить
Слава нації !!! Смерть ворогам!!"
показать весь комментарий
14.02.2025 15:19 Ответить
показать весь комментарий
15.02.2025 18:30 Ответить
 
 