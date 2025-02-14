Украина вернула тела еще 757 павших защитников. ФОТОрепортаж

Украина вернула тела 757 павших военнослужащих Сил обороны.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

Из числа возвращенных "на щите" Оборонцев погибшие с:

Кураховского направления;

Покровского направления;

Бахмутского направления;

Угледарского направления;

Луганского направления;

Запорожского направления;

из моргов на территории РФ.

