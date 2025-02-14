"Если, я погибну, учтите все эти ошибки", - последнее сообщение офицера ГУР МО Максима "Енота" Емца. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал последнее голосовое сообщение офицера ГУР МО Максима "Енота" Емца, погибшего под обстрелом возле Покровска 4 февраля, в котором тот рассказывает о проблемах в армии и просит учесть ошибки в управлении подразделениями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сообщении украинский воин рассказывает об ошибках командиров, которые повлекли необязательные потери и, которые были бы невозможны при тщательном выполнении своих обязанностей офицерами разных звеньев и просит учесть ошибки.

"Максим Емец - украинский Воин, надежный в бою, ответственный за жизнь своих подчиненных и смежников, который десятки раз рисковал своей жизнью на горячих участках фронта, острый умом, смелый не только перед врагом, но и перед генералами, который служил не за звание и должности, а за совесть, погиб под обстрелом возле Покровска 4 февраля.... Когда 11 марта 2024-го его подразделение получило задание провести операцию в РФ, которую враг разоблачил, под щильным огнем, Максим не остался в штабе, а записал и передал мне сообщение на случай гибели, и ушел со всеми, потому что очень ценил свой коллектив. Максим очень любил и уважал командира своего подразделения ГУР МО, с которым он воевал в Покровске. Спасибо за твое время, за твое вдохновение, за счастье знать тебя и делать вещи, необходимые для победы. Я напишу, как ты просил, о Северодонецке, обнародую твое сообщение на случай гибели, и я никогда не забуду твою неравнодушную душу, которая помогла сохранить так много жизней на войне, и уничтожить так много наших врагов. Честь, Друг...", - отмечает Бутусов.

