"Если, я погибну, учтите все эти ошибки", - последнее сообщение офицера ГУР МО Максима "Енота" Емца. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал последнее голосовое сообщение офицера ГУР МО Максима "Енота" Емца, погибшего под обстрелом возле Покровска 4 февраля, в котором тот рассказывает о проблемах в армии и просит учесть ошибки в управлении подразделениями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сообщении украинский воин рассказывает об ошибках командиров, которые повлекли необязательные потери и, которые были бы невозможны при тщательном выполнении своих обязанностей офицерами разных звеньев и просит учесть ошибки.

"Максим Емец - украинский Воин, надежный в бою, ответственный за жизнь своих подчиненных и смежников, который десятки раз рисковал своей жизнью на горячих участках фронта, острый умом, смелый не только перед врагом, но и перед генералами, который служил не за звание и должности, а за совесть, погиб под обстрелом возле Покровска 4 февраля.... Когда 11 марта 2024-го его подразделение получило задание провести операцию в РФ, которую враг разоблачил, под щильным огнем, Максим не остался в штабе, а записал и передал мне сообщение на случай гибели, и ушел со всеми, потому что очень ценил свой коллектив. Максим очень любил и уважал командира своего подразделения ГУР МО, с которым он воевал в Покровске. Спасибо за твое время, за твое вдохновение, за счастье знать тебя и делать вещи, необходимые для победы. Я напишу, как ты просил, о Северодонецке, обнародую твое сообщение на случай гибели, и я никогда не забуду твою неравнодушную душу, которая помогла сохранить так много жизней на войне, и уничтожить так много наших врагов. Честь, Друг...", - отмечает Бутусов.

Яка ментальна ПРІРВА, між Патріотом України та отим збіговиськом осіб, в Урядовому кварталі95, на чолі з чотириразовим Ухилянтом-рецидивістом!
Гнати треба, з кімнат в Урядовому кварталі, оту нечисть з помічників ригоАНАЛІВ з їх оточенням!
Ось тут, Трамп-бите вухо, правий!
14.02.2025 13:17 Ответить
+21
Як боляче (((
14.02.2025 13:28 Ответить
+18
Вічна пам*ять загиблим героям. Пам*ятаємо. Не пробачимо.
14.02.2025 13:49 Ответить
14.02.2025 13:17 Ответить
73% за такого ніколи не проголосують.

На виборах 2019р. в Києві ветерани АТО/ООС програвали блаЗЄнським "фотографам_та_безробітним"...
14.02.2025 14:17 Ответить
Це так. Сумно...
14.02.2025 14:31 Ответить
Багато АТОшників, свободівці, азовці голосували за блазня, були хлопці недалекі та зарах харкаються кровю!
14.02.2025 16:16 Ответить
Не проголосують за того, хто поров Мар'яну Безкутну? То виключно від ревнощів! Кажу принаймні за себе.
14.02.2025 17:41 Ответить
/відповідь Томмі Лі, див. вище/. Проти народу України на виборах були використані всі тодішні технології. Майже всі ЗМІ лили масу брехні і бруду на успішного президента Петра Порошенка. При ньому піднялась Армія і економіка, відкинуто орків з 2/3 окупованого Донбасу, допомога при Трампі, джавеліни; з ЄС і інших. Україна стала не по зубам рашці. Недарма Пут... верещав: "Тільки не Порошенко вибирайте". Потім ЗМІ натякали, що в провал Пороха раша вклала 50 млрд. дол. А зараз в Молдові Майя Санду і чесні судді круто відкинули переможця 2 туру: доказали, що це результат втручання іншої держави, Москви. На перевиборах виграла Санду. Дякуємо їм за приклад, і не треба котити байку про 73%. Можете уявити, що б творилось на сьогоднішніх виборах при цій владі і суддях, ******** технологіях; наприклад - в "Дії" всі наші дані. І досить випробовувати терпець народу, не треба з людини, яка найбільше зробила і робить для Перемоги України, п"ятого президента Петра Порошенко, не ліпіть злодія, не шантажуйте грошима. Бо народ спитає саме з вас, автори переслідування і суду: коли і з якою допомогою востаннє були серед воїнів на Передовій, якими статками ділитесь з ЗСУ, скільки на вас витратила економіка Держави, факти позитивних результатів для України?
14.02.2025 19:04 Ответить
Та як ви вже дістали зі своєю барижною сивочолою, продажною і зрадницькою гнидою. Ця гнида випустила гіркіна зі Слов'янська в Донецьк, не давши пілотам розбомбити її в хлам. при цій гниді був зірваний весь боєкомплект ЗСУ. А воно, ****, торгувало з окупованими регіонами, і з медведчуком грабувало Україну.
ПС. Якщо якась **** причислить мене до таких же сук як самі, тільки зелених, буде послана , знаєте куди. Завжди голосував за патріотів націоналістів. А не за сук маланських, одвічних ворогів українців.
14.02.2025 22:56 Ответить
Не бреши , зеленогнійний , твоі підкремлівські націоналісти
голосували за агента ФСБ» БУРАТІНО»по професії ПОРНОШУТ на призвісько «ЯНЕЛОХ» Який з першого місяця , ПРІШЕСТВІЯ , почав « присоедіненіє к РФ «- розставив скрізь агентів ГЕБНЯВИХ переслідуванняРіфмастера …… патріотів, віддав задарма вбивцю Цемаха, розмінував акваторіі Маріуполя……… а твоі « націоналісти» мовчали в тряпочку , а потім був ОМАН, « ВАГНЕРГЕЙТ» Ти і твоі « националістики» не пікнули ……Потім ЧЛЕНОГРАЙ , закрив ракетні програми , чому націоналісти не протестували, коли БУРАТІНО відводив війська з шикарних фортифікацій , які збудовані при Порошенко ??? Апотім мовчали , коли ***** підвів орків до кордону, а ЗЕЙЛО ЇХ ВІДБРІХУВАЛО :» мине бачим, ми не бачим , не дивіться в гору, Не розганяйте паніку , ждіть день ПААБЕДИ І ШАШЛИКІ , хоча зейло , був попереджен за вісім місяців , а воно з Ермачидло в Гуту ганяло на гульбіщя в Буковель до КАКЛАМОЯ……
14.02.2025 23:30 Ответить
а він зеленського не виправдовує.
Тільки не добавив, що шоколадний командувач ще відправив моряків у полон.
14.02.2025 23:38 Ответить
За то 🦠ти , виправдовуешь , свій 🤢🤡🇷🇺👿вибір , замість зейловських ШАШЛИЧКІВ , в Німеччину здристнув
15.02.2025 08:01 Ответить
шановна! з чсго ви робите висновки, що я когось виправдовую? це ваша фантазія?
і з чого ви робите висновок -який вибір я зробив?
До речі - Василь Кісіль теж не писав - який вибір він зробив.
Він тільки написав про те - скільки шкоди барига зробив Україні.
і поставив його в одну ланку з іншими шкідниками.
а стосовно того, хто куди здриснув - Україні і українцям допомагають громадіни інших країн тільки за те, що такі як я за десятиліття проживання і праці у Європі зоробили гарну репутацію , а не завдяки , навіть ПОПРИ репутації тих, хто був, є і ще прийде до влади в Україні
15.02.2025 13:20 Ответить
Народ, что вы спорите, грабить страну будут все презы. Вопрос только кто меньше. Все кто дорвался до власти обязательно кинули, ограбили и убили конкурентов. На всех есть компромат, его не публикуют за большие бабки. Гордон на нем поднялся и стал миллионером.
15.02.2025 13:54 Ответить
Не вкладається в голові, чому люди бачать купу дронів які точно їх ждуть, знають що на тому місці арта їх рознесе на шматки, і все одно йдуть на завідомо провальну місію. Героям Слава! Але..
14.02.2025 13:23 Ответить
Тому що кабінетні генерали совкодрочери запишуть в дезертири та відмовники. Для ніх вайна всьо спішет.
14.02.2025 13:26 Ответить
краще бути трупом? бо розумово відсталі запишуть в дезертири і ухелянти? потужна логіка
14.02.2025 17:36 Ответить
Який верховний « янелох» професія ПОРНОШУТ , такі і генерали під ойго командуванням ! З досвідом ,ПАТРІОТІВ , БОЙОВИХ ВІН ЗВІЛЬНИВ , відізвав генерала Марченко , відкрив справу проти генерала Кривоноса, за врятовані Жуляни , переслідує полковників Червінського, Дудіна, ………зараз гнида біснуються , без суда і слідства ,******** всіх НАЙКРАЩІХ порушивши всі закони ЗЕ МЕРЗОТА 🤮🤮🚫🚫🚫
14.02.2025 23:39 Ответить
я б не пішов - який сенс просто вмерти.це самогубство - великий гріх.
14.02.2025 14:07 Ответить
Не пойти нельзя. Изуродуют командиры.
15.02.2025 13:55 Ответить
А воно і не дивно чому не вкладається, ти ж не воїн, а диванний хом'як. Хом'яки ставлять своє життя "понад усе", а у воїнів інша психологія, для них честь та відданість дорожча за життя. Якщо людина називає себе "воїном" то вона повинна будь якої хвилини готова до можливої смерті, а якщо це не так то такій людині краще зайнятися чимось іншим у житті. Почитай хоча б кодекс самураїв Ямамото Цунетомо, можливо тоді не будеш задавати дурних питань.
показать весь комментарий
15.02.2025 10:47 Ответить
"ти ж не воїн, а диванний хом'як"
Вірно, і задоволено похрюкую) Я готовий битись з ворогом, коли є шанси, коли я хоч приблизно уявляю, як я міг би його перемогти. Я готовий битись без шансів, коли загнаний в абсолютний кут без виходу. Але я занадто розумний йти виконувати накази йолопів для яких життя це статистичні циферки в рапорті, нових пришлють. Просто щоб виконати наказ. Мене така психологія зсередини перевертає, я ніколи нічиїм наказам не корився, якщо вважав їх приреченими на поразку. Бо я по життю революціонер, а не лояліст, і це дає відбиток на всю психологію.

І ще є декілька варіантів, коли можна на мій погляд битися. Наприклад ти працюєш на мафію, князя, будь-кого, хто платить тобі пристойні гроші за ризик. Ти нічого не вмієш в житті крім як битися, і от ти продаєш своє мистецтво володіння зброєю за гроші. Ви дивились Сім Самураїв? Як там, просто було селу яке може заплатити за оборону дві плошки риса на день знайти собі самурая на захист? Майже неможливо! Бо робота вправного воїна дорого коштує. Розумієте в чому певний парадокс? У самурая був кодекс честі, відданість, благородство, і цілий мільйон різних умовностей. Але все це включалось Тільки! і Лише! після пристойної оплати. Самурай ніколи не готовий був йти в бій безкоштовно. Це хитрі національні держави які з'явилися в 18 сторіччі, почали паразитувати на цих темах. І використовувати життя людей забезкоштовно, за заклики, плакати, і порожні балачки з трибуни. Але якщо Німеччина 1938 і СРСР тих же часів певною мірою оплачували громадянину все, скажімо майже безкоштовний проїзд, квартплату, медицину, освіту, і так далі, і так далі, то ще більш-менш можна прив'язати це до чогось. Ну типу ти живеш в світі де платиш за все три копійки, допомагай державі, якщо прийшла біда.

Але на сьогодні це просто розвод і кидалово) Заклики залишились, пропаганда працює 24 на 7, а наповнення нуль. Так, тобі дали зарплату. Бронік купи сам, весь фарш сам, не хочеш воювати калашом купи все сам, за освіту дітей ти платиш стільки ж, скільки офісник, за медицину стільки ж скільки офісник, якщо з бою щось стається ти одразу за бортом життя з виведенням за штат на 800грн. зарплати. І не думайте що в РФ набагато краще, там герої СВО сидять рядком під метро просять гроші, ну ті що вже без ніг. Так от зарплата у нас в армії абсолютно співставна з цивільною, але ризик зовсім інший. У нас порушений баланс в оплаті праці військових і цивільних, а це абсолютно неприйнятно для самурая.

І ще одне важливе. Слідувати всім канонам кодекса можна, коли загалом суспільство навколо тебе теж підтримує таку психологію. Коли вся ця жертовність та інше сприймаються всіма в суспільстві адекватно і з повагою, немає жодного конфлікта між суспільством та військовими. Але у нас зараз все так накручено, що як сказав тут хтось з дописувачів цивільний про себе думає "Коли тебе вже КАБом пришибе, пропагандист, падлюка, курво!" а військовий думає "коли тебе вже буряти підсмажать, курво ухилянтська!". Скажіть в таких умовах є місце для усього того, про що ви пишете? Ну оце там самовідданість, жертовність, доля країни, Нація, і все оце? Складнувато в коментах вести повноцінну дискусію. От якось зберемось після війни і спробуємо знайти істину. Місіму я до речи теж читав, і він мене дивує безмежно. У нього самопожертва і дурний ризик йдуть не від якихось там наказів, а від самого куражу зі смертю і певної внутрішньої власної боротьби. Але це взагалі окремий тип героїв.
15.02.2025 11:36 Ответить
Не все вимірюється в грошах. У японських льотчиків камікадзе на налобних пов'язках було написано "шлях самурая - це смерть". Це цитата з кодексу. Навряд чи сідаючи останній раз в літак вони переймалися грошима. Було дещо важливіше за життя. І ті добровольці які пішли з перших днів на війну у 22му не думали про гроші, і вони прекрасно розуміли що їх можуть убити, але вони вибрали свідомо цей шлях. Тепер вони виявилися зрадженими не тільки владою, а й самим суспільством.
15.02.2025 15:27 Ответить
Як боляче (((
14.02.2025 13:28 Ответить
Вічна пам*ять загиблим героям. Пам*ятаємо. Не пробачимо.
14.02.2025 13:49 Ответить
вангую..пробачите..вже пробачаєте
14.02.2025 15:38 Ответить
что такое Вангую: - это значит ничем хорошим эта авантюра не закончится.
Який ви низький після цих слів як би людина.

Вічна пам*ять загиблим героям. Пам*ятаємо. Не пробачимо.
14.02.2025 16:28 Ответить
гуляй Ырына з ботофермы
14.02.2025 16:47 Ответить
одноголосно гуляй Астап Вангович з рАсыйских болот


Слава Україні !!!
Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!

14.02.2025 16:55 Ответить
написали слова "не пробачимо " і все )) ..і пішли дивитись серіал та їсти смаколики

ви коли наступного разу не пробачите та не забудете - не голосуйте за зельоних *********.

собі не бреши , ботоферма
14.02.2025 16:51 Ответить
Реєстрація вашей ботоферми 29.01.2025
або ви тільки 29.01.2025 прозріли

Ви як голосували ? ранійше ?

Гірше не буде …. або чи ну, можна спробувати,

гірше не буде ….. або чи спробую ще раз,

гірше не буде ….. або чи ну, гадаю, гірше не буде,

гірше не буде ….. або чи ну, гадаю тільки не за нього,

Ви за кого голосували?

А зараз як голосуватимете ? ? ? ….. за кого небуть тільки не за нього ….

Так це вже було ?
Ви думали що гірше вже не буде… Виявилося, що у всіх нас бідна фантазія… Жити можна без чого завгодно. Навіть без повітря - тільки недовго і хрЕново.
14.02.2025 21:14 Ответить
ырыно ..сходіть до лікаря
14.02.2025 21:20 Ответить
злийся в кАналізацію, ырыно

все одно ж закінчиться твоїм "ad hominem" ))
14.02.2025 21:27 Ответить
Слава Україні !!!
Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!
все одно ж закінчиться Смерть ворогам !!!
14.02.2025 22:09 Ответить
Сильно! Вічна вдячність і урок!
14.02.2025 14:23 Ответить
"Я пам'ятатиму завжди той тмяний безкінечний хаос,
І задихаючись згадаю, братів, що назавжди пішли.
Полеглих воїнів гряда, надгробних каменів алея,
Та в пам'яті моїй жива облич нетлінних галерея.

Зв'язок закличе командира враз,
Мовчання - відповідь ефіра,
Його зоря обірвалась -
Душа вознеслась в небо командира.
...

Вони пішли, вони пішли у інші простори у вічність,
І за орбітами Землі перетікають у незмінність,
Вони знаходять спокій свій, поснувши в зобі Птаха Раю
І все ж із болем і в журбі я ці обличчя пам'ятаю..."

Текст (у перекладі) з https://youtube.com/clip/UgkxjFPTqbuWLPPvJ-Jyt_ffpIl37LtRAZXR?si=7Vpna6EQZiGCeUFl пісні чеченського воїна-барда Тимура Муцураєва "Они ушли".
показать весь комментарий
14.02.2025 14:24 Ответить
14.02.2025 15:05 Ответить
И на ком его смерть?
14.02.2025 15:06 Ответить
Порошенко?
14.02.2025 15:15 Ответить
100500
14.02.2025 16:53 Ответить
Дам подсказку, он маленького роста, хрипит, врет, картавит и на украинцев ему по малой и большой нужде.
15.02.2025 01:20 Ответить
Загиблий Воїн прямо вказує на двох генералів-злочинців - Зубанича та Галагана, які заслуговують кримінального показання! І що - ці два генерали затримані? Вдумайтеся - навіть своєю смертю український Герой взиває до покарання, а владі на це - глибоко на@рати!
14.02.2025 15:13 Ответить
ворогів і зрадників потрібно виключно РОЗСТРІЛЮВАТИ
14.02.2025 16:39 Ответить
їх навіть як затримают там піде кругова порука і почнуть вити що ПАСАДІЛІ БАЄВИХ ГІНІРАЛАВА
14.02.2025 17:38 Ответить
Це Ви не розумієтє і до сі ! Не влада , а ЗРАДНИКИ , які відсторонили реальних патріотів , бойових генералів , офіцерів , розставивши , або кротів, або» чего ізволіте» найневсратіший , сЦарек 🤢, зграя БАНДИТІВ, які ГРЕБУТЬ ВСЕ , що можливо і навіть неможливо, а апетити молніеносно зрастають , зеле НОСТРА змарадеріть МАЙБУТНЮ ДОПОМОГУ по відбудові !
,
15.02.2025 08:10 Ответить
Зубаничу хтось присвоїв "Героя України" Погугліть хто ж то такий щедрий
14.02.2025 15:21 Ответить
23 березня 2015 року підполковникові Зубаничу присвоєне звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка». ???

У червні - серпні 2022 року очолював тактичну групу, яка вела важкі оборонні бої в районі Сєвєродонецька

10 лютого 2024 звільнений з посади командувача 10-го армійського корпусу ...................... ????

???
14.02.2025 16:41 Ответить
ПС. А Галагана орденом За мужність.
14.02.2025 15:24 Ответить
Маємо наслідок некомпетентної влади, всі інструкції захерили, АТОшників повиганяли, а набрали кварталівський зброд, який не петрає ніц! Ганьба риго-зеленим і наполєончіку!
14.02.2025 16:13 Ответить
Шо там з гнидою Содолем? Вже пропала тема з медіа
14.02.2025 17:35 Ответить
Герою Слава !

ми втрачаємо цвіт нації !
Герой пройшов чи не всі пекла цієї війни і знаючи про надзвичайний ризик нової операції, все ж таки виконав свій військовий обов'язок.

а на Цензорів знову будуть скавчати про бусифікованих маминих квіточок та самогубців в ТЦК?
Цензора, годі публікувати це інформаційне сміття !

.
14.02.2025 18:45 Ответить
Не тут шукаєте сміття, мадам, краще вам в опі поритись. Тут ******* факти, напишете, як буде позитив. Щасти.
14.02.2025 19:21 Ответить
Дякуємо за захист! Слава Захисникам і Захисницям України! Героям Слава! Співчуття родині та країні. 💛💙❤️💔💔💔💔💔
14.02.2025 19:30 Ответить
Скільки чудових людей вже полягло за Україну,гордість і сіль нації. І скільки ухилянтсько-біженсько-ждунівської сволоти залишається жити...В т.ч на Цензорі таких % 75.....Гірко,що земля носить,як ні вчому не бувало,таку кількість рідкісної наволочі....
14.02.2025 19:54 Ответить
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
14.02.2025 23:46 Ответить
моторошно . . . Герой з того світу піклується про побратимів . . .
15.02.2025 00:46 Ответить
https://tsn.ua/ru/********/bezuglaya-rasskazala-o-svoem-romane-s-*******-enotom-kotoryy-na-samom-dele-byl-zhenat-2762694.html Безуглая рассказала о своем романе с военным "Енотом", который на самом деле был женат

15.02.2025 03:25 Ответить
Нема ніякої надії,якщо гинуть такі ЛЮДИ,бо це від безсилля хоч щось змінити......
15.02.2025 05:58 Ответить
При всій повазі, мені здається що якшо були якісь думки, то треба було втілювати їх поки був живий. Бо коли тебе вже вбили, все це далі ніж "покиздіти на форумі" всеодно не піде.
15.02.2025 19:17 Ответить
 
 