"Если, я погибну, учтите все эти ошибки", - последнее сообщение офицера ГУР МО Максима "Енота" Емца. ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал последнее голосовое сообщение офицера ГУР МО Максима "Енота" Емца, погибшего под обстрелом возле Покровска 4 февраля, в котором тот рассказывает о проблемах в армии и просит учесть ошибки в управлении подразделениями.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сообщении украинский воин рассказывает об ошибках командиров, которые повлекли необязательные потери и, которые были бы невозможны при тщательном выполнении своих обязанностей офицерами разных звеньев и просит учесть ошибки.
"Максим Емец - украинский Воин, надежный в бою, ответственный за жизнь своих подчиненных и смежников, который десятки раз рисковал своей жизнью на горячих участках фронта, острый умом, смелый не только перед врагом, но и перед генералами, который служил не за звание и должности, а за совесть, погиб под обстрелом возле Покровска 4 февраля.... Когда 11 марта 2024-го его подразделение получило задание провести операцию в РФ, которую враг разоблачил, под щильным огнем, Максим не остался в штабе, а записал и передал мне сообщение на случай гибели, и ушел со всеми, потому что очень ценил свой коллектив. Максим очень любил и уважал командира своего подразделения ГУР МО, с которым он воевал в Покровске. Спасибо за твое время, за твое вдохновение, за счастье знать тебя и делать вещи, необходимые для победы. Я напишу, как ты просил, о Северодонецке, обнародую твое сообщение на случай гибели, и я никогда не забуду твою неравнодушную душу, которая помогла сохранить так много жизней на войне, и уничтожить так много наших врагов. Честь, Друг...", - отмечает Бутусов.
Гнати треба, з кімнат в Урядовому кварталі, оту нечисть з помічників ригоАНАЛІВ з їх оточенням!
Ось тут, Трамп-бите вухо, правий!
На виборах 2019р. в Києві ветерани АТО/ООС програвали блаЗЄнським "фотографам_та_безробітним"...
ПС. Якщо якась **** причислить мене до таких же сук як самі, тільки зелених, буде послана , знаєте куди. Завжди голосував за патріотів націоналістів. А не за сук маланських, одвічних ворогів українців.
голосували за агента ФСБ» БУРАТІНО»по професії ПОРНОШУТ на призвісько «ЯНЕЛОХ» Який з першого місяця , ПРІШЕСТВІЯ , почав « присоедіненіє к РФ «- розставив скрізь агентів ГЕБНЯВИХ переслідуванняРіфмастера …… патріотів, віддав задарма вбивцю Цемаха, розмінував акваторіі Маріуполя……… а твоі « націоналісти» мовчали в тряпочку , а потім був ОМАН, « ВАГНЕРГЕЙТ» Ти і твоі « националістики» не пікнули ……Потім ЧЛЕНОГРАЙ , закрив ракетні програми , чому націоналісти не протестували, коли БУРАТІНО відводив війська з шикарних фортифікацій , які збудовані при Порошенко ??? Апотім мовчали , коли ***** підвів орків до кордону, а ЗЕЙЛО ЇХ ВІДБРІХУВАЛО :» мине бачим, ми не бачим , не дивіться в гору, Не розганяйте паніку , ждіть день ПААБЕДИ І ШАШЛИКІ , хоча зейло , був попереджен за вісім місяців , а воно з Ермачидло в Гуту ганяло на гульбіщя в Буковель до КАКЛАМОЯ……
Тільки не добавив, що шоколадний командувач ще відправив моряків у полон.
і з чого ви робите висновок -який вибір я зробив?
До речі - Василь Кісіль теж не писав - який вибір він зробив.
Він тільки написав про те - скільки шкоди барига зробив Україні.
і поставив його в одну ланку з іншими шкідниками.
а стосовно того, хто куди здриснув - Україні і українцям допомагають громадіни інших країн тільки за те, що такі як я за десятиліття проживання і праці у Європі зоробили гарну репутацію , а не завдяки , навіть ПОПРИ репутації тих, хто був, є і ще прийде до влади в Україні
Вірно, і задоволено похрюкую) Я готовий битись з ворогом, коли є шанси, коли я хоч приблизно уявляю, як я міг би його перемогти. Я готовий битись без шансів, коли загнаний в абсолютний кут без виходу. Але я занадто розумний йти виконувати накази йолопів для яких життя це статистичні циферки в рапорті, нових пришлють. Просто щоб виконати наказ. Мене така психологія зсередини перевертає, я ніколи нічиїм наказам не корився, якщо вважав їх приреченими на поразку. Бо я по життю революціонер, а не лояліст, і це дає відбиток на всю психологію.
І ще є декілька варіантів, коли можна на мій погляд битися. Наприклад ти працюєш на мафію, князя, будь-кого, хто платить тобі пристойні гроші за ризик. Ти нічого не вмієш в житті крім як битися, і от ти продаєш своє мистецтво володіння зброєю за гроші. Ви дивились Сім Самураїв? Як там, просто було селу яке може заплатити за оборону дві плошки риса на день знайти собі самурая на захист? Майже неможливо! Бо робота вправного воїна дорого коштує. Розумієте в чому певний парадокс? У самурая був кодекс честі, відданість, благородство, і цілий мільйон різних умовностей. Але все це включалось Тільки! і Лише! після пристойної оплати. Самурай ніколи не готовий був йти в бій безкоштовно. Це хитрі національні держави які з'явилися в 18 сторіччі, почали паразитувати на цих темах. І використовувати життя людей забезкоштовно, за заклики, плакати, і порожні балачки з трибуни. Але якщо Німеччина 1938 і СРСР тих же часів певною мірою оплачували громадянину все, скажімо майже безкоштовний проїзд, квартплату, медицину, освіту, і так далі, і так далі, то ще більш-менш можна прив'язати це до чогось. Ну типу ти живеш в світі де платиш за все три копійки, допомагай державі, якщо прийшла біда.
Але на сьогодні це просто розвод і кидалово) Заклики залишились, пропаганда працює 24 на 7, а наповнення нуль. Так, тобі дали зарплату. Бронік купи сам, весь фарш сам, не хочеш воювати калашом купи все сам, за освіту дітей ти платиш стільки ж, скільки офісник, за медицину стільки ж скільки офісник, якщо з бою щось стається ти одразу за бортом життя з виведенням за штат на 800грн. зарплати. І не думайте що в РФ набагато краще, там герої СВО сидять рядком під метро просять гроші, ну ті що вже без ніг. Так от зарплата у нас в армії абсолютно співставна з цивільною, але ризик зовсім інший. У нас порушений баланс в оплаті праці військових і цивільних, а це абсолютно неприйнятно для самурая.
І ще одне важливе. Слідувати всім канонам кодекса можна, коли загалом суспільство навколо тебе теж підтримує таку психологію. Коли вся ця жертовність та інше сприймаються всіма в суспільстві адекватно і з повагою, немає жодного конфлікта між суспільством та військовими. Але у нас зараз все так накручено, що як сказав тут хтось з дописувачів цивільний про себе думає "Коли тебе вже КАБом пришибе, пропагандист, падлюка, курво!" а військовий думає "коли тебе вже буряти підсмажать, курво ухилянтська!". Скажіть в таких умовах є місце для усього того, про що ви пишете? Ну оце там самовідданість, жертовність, доля країни, Нація, і все оце? Складнувато в коментах вести повноцінну дискусію. От якось зберемось після війни і спробуємо знайти істину. Місіму я до речи теж читав, і він мене дивує безмежно. У нього самопожертва і дурний ризик йдуть не від якихось там наказів, а від самого куражу зі смертю і певної внутрішньої власної боротьби. Але це взагалі окремий тип героїв.
Який ви низький після цих слів як би людина.
Вічна пам*ять загиблим героям. Пам*ятаємо. Не пробачимо.
Слава Україні !!!
Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!
ви коли наступного разу не пробачите та не забудете - не голосуйте за зельоних *********.
собі не бреши , ботоферма
або ви тільки 29.01.2025 прозріли
Ви як голосували ? ранійше ?
Гірше не буде …. або чи ну, можна спробувати,
гірше не буде ….. або чи спробую ще раз,
гірше не буде ….. або чи ну, гадаю, гірше не буде,
гірше не буде ….. або чи ну, гадаю тільки не за нього,
Ви за кого голосували?
А зараз як голосуватимете ? ? ? ….. за кого небуть тільки не за нього ….
Так це вже було ?
Ви думали що гірше вже не буде… Виявилося, що у всіх нас бідна фантазія… Жити можна без чого завгодно. Навіть без повітря - тільки недовго і хрЕново.
все одно ж закінчиться твоїм "ad hominem" ))
Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!
все одно ж закінчиться Смерть ворогам !!!
І задихаючись згадаю, братів, що назавжди пішли.
Полеглих воїнів гряда, надгробних каменів алея,
Та в пам'яті моїй жива облич нетлінних галерея.
Зв'язок закличе командира враз,
Мовчання - відповідь ефіра,
Його зоря обірвалась -
Душа вознеслась в небо командира.
...
Вони пішли, вони пішли у інші простори у вічність,
І за орбітами Землі перетікають у незмінність,
Вони знаходять спокій свій, поснувши в зобі Птаха Раю
І все ж із болем і в журбі я ці обличчя пам'ятаю..."
Текст (у перекладі) з https://youtube.com/clip/UgkxjFPTqbuWLPPvJ-Jyt_ffpIl37LtRAZXR?si=7Vpna6EQZiGCeUFl пісні чеченського воїна-барда Тимура Муцураєва "Они ушли".
,
У червні - серпні 2022 року очолював тактичну групу, яка вела важкі оборонні бої в районі Сєвєродонецька
10 лютого 2024 звільнений з посади командувача 10-го армійського корпусу ...................... ????
???
ми втрачаємо цвіт нації !
Герой пройшов чи не всі пекла цієї війни і знаючи про надзвичайний ризик нової операції, все ж таки виконав свій військовий обов'язок.
а на Цензорів знову будуть скавчати про бусифікованих маминих квіточок та самогубців в ТЦК?
Цензора, годі публікувати це інформаційне сміття !
.