Генерал Наев разоблачил Зеленского и Резникова в провале подготовки к обороне Украины | Юрий Бутусов НАЖИВО. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире анализирует интервью бывшего командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева по подготовке власти к обороне Украины накануне вторжения РФ в 2022 году.

"Интервью генерала Наева - это готовый материал для обвинения президента Зеленского и министра обороны Резникова в умышленном срыве подготовки к отражению агрессии РФ и сокрытии данных разведки. Разбираем сенсационное интервью бывшего командующего Объединенных сил генерала С.Наева, который дал фактически показания для следствия, кого именно надо привлекать к ответственности за провал в подготовке к обороне Украины и за сдачу юга Украины", - отмечает Бутусов.

