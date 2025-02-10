Генерал Наев разоблачил Зеленского и Резникова в провале подготовки к обороне Украины | Юрий Бутусов НАЖИВО. ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире анализирует интервью бывшего командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева по подготовке власти к обороне Украины накануне вторжения РФ в 2022 году.
Смотрите на Цензор.НЕТ.
"Интервью генерала Наева - это готовый материал для обвинения президента Зеленского и министра обороны Резникова в умышленном срыве подготовки к отражению агрессии РФ и сокрытии данных разведки. Разбираем сенсационное интервью бывшего командующего Объединенных сил генерала С.Наева, который дал фактически показания для следствия, кого именно надо привлекать к ответственности за провал в подготовке к обороне Украины и за сдачу юга Украины", - отмечает Бутусов.
АН73
Vika Viktoriya #587949
Volar
Михайло Іванович Мельничук #597693
Наша Буба жодним словом не обіцяла ні розвитку армії ні підсилення оборони. Вона обіцяла "перестать стрєлять" і посєрєдінє.. А тепер це виявляється сенсація.
Ск...ля, нема слів...