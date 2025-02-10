РУС
Генерал Наев разоблачил Зеленского и Резникова в провале подготовки к обороне Украины | Юрий Бутусов НАЖИВО. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире анализирует интервью бывшего командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева по подготовке власти к обороне Украины накануне вторжения РФ в 2022 году.

"Интервью генерала Наева - это готовый материал для обвинения президента Зеленского и министра обороны Резникова в умышленном срыве подготовки к отражению агрессии РФ и сокрытии данных разведки. Разбираем сенсационное интервью бывшего командующего Объединенных сил генерала С.Наева, который дал фактически показания для следствия, кого именно надо привлекать к ответственности за провал в подготовке к обороне Украины и за сдачу юга Украины", - отмечает Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Накануне 24 февраля 2022 года не получал никакой официальной информации, что РФ готовит вторжение, - экс-командующий Объединенных сил Наев

Зеленский Владимир (21986) Бутусов Юрий (4416) Резников Алексей (1173) Наев Сергей (348) война в Украине (6200)
Причому цю "Америку" відкрили ще в 2019.
Наша Буба жодним словом не обіцяла ні розвитку армії ні підсилення оборони. Вона обіцяла "перестать стрєлять" і посєрєдінє.. А тепер це виявляється сенсація.
Ск...ля, нема слів...
Адекватні люди це розуміли, для зебілів це не аргумент
Зі всієї поваги до пана Бутусова Ти теж топив Пороха,шкода бо ясно якщо Білецкій без мозгів слоніков розкидував ,,то Ви пан Юрій спохватились ,тільки потяг вже пішов Україна вибрала трагедію не в 2022 році а в 2019 ,тільки більшість чмошніков секти 73 ,могут привести шобло по типу грузинської мриї,шас серіальчик заьецают і все каюк Неньці!
Я так розумію тепер ні у кого немає сумнівів кому вигідно продовження війни. Якщо хтось не зрозумів - зе&компані, за для уникнення кримінального покарання і знищення ключових людей які зможуть доказати його провину
💯 💯 💯 💯 💯 💯 💯
Нічого нового.
Нещодавно Україну відвідав Любарський. У рідному Харкові він мав бесіду (близько 2-х годин) із одним з організаторів оборони Східної Столиці у перші години та дні "повномасштабної" агресії московських орків. Все начальство, на чолі з "мериком", кагебешником... чкурнуло з міста світ за очі у перші хвилини. Героїчне місто, точнісінько так само, як і Суми, було відстояне тоді голими руками добровольців. І то ще благо, що цих героїв виявилось кілька сотень. А то в сонячному Херсоні їх знайшлося лише близько 40, всі вони полягли у Бузковому Гаю...
