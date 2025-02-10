Накануне 24 февраля 2022 года не получал никакой официальной информации, что РФ готовит вторжение, - экс-командующий Объединенных сил Наев

Бывший командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что накануне 24 февраля 2022 года не получал от должностных лиц официальных данных о том, что армия РФ готовит вторжение.

Наев рассказал, что даже 23 февраля 2022 года на его пункт управления "не заходила ни одна информация от любого должностного лица, что завтра состоится война".

"Я - командующий Силами обороны Украины. Я не получаю письменную информацию, что завтра будет война. И на моем пункте управления под вечер, где-то 22 часа, мой начальник разведки, полковник, получает информацию от друзей неофициальным путем.

Ему ее пересылает друг на соответствующий мессенджер. Это разговор двух российских солдат, и они между собой обсуждают, что в 6 часов утра 24 февраля их российский беспилотник будет над российской колонной на территории Сумской области.

Я спрашиваю своего начальника разведки: "Вы верите этой информации?". Он говорит: "Не могу подтвердить или опровергнуть". Я каким-то внутренним убеждением, находясь в водовороте этих событий, общаюсь со своими командующими, живу той ситуацией, которая есть. Я снимаю трубку и снова говорю 7 командующим, что, по моему убеждению, в 4 часа утра 24 числа РФ начнет широкомасштабное вторжение. Поэтому в оставшееся время нужно принять такие меры, чтобы вы были готовы на утро отражать эту вооруженную агрессию", - рассказал генерал.

Наев заявил, что действия, которые происходили в те сжатые сроки, "это было в результате, во-первых, инициативы, самостоятельных решений главнокомандующего ВСУ генерала Залужного, меня как командующего Силами обороны Украины, других командующих, которые проявляли эту инициативу".

Также Наев рассказал, что 23 февраля он принял решение поставить мины в акватории Черного моря, несмотря на то, что тогда еще не было правового режима военного положения. Он подчеркнул, что имел лишь "предчувствие" относительно вторжения, а не знание, что это произойдет.

"В ту ночь 23-го я принял решение на постановку морских мин в акватории Черного моря вдоль побережья Николаевской и Одесской областей. Без всяких решений о применении, без правового режима военного положения. Украинские военные корабли в ночь с 23 на 24 вышли в акваторию моря и поставили эти минные поля", - рассказал экс-командующий ОС.

