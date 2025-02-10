РУС
Накануне 24 февраля 2022 года не получал никакой официальной информации, что РФ готовит вторжение, - экс-командующий Объединенных сил Наев

наєв

Бывший командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что накануне 24 февраля 2022 года не получал от должностных лиц официальных данных о том, что армия РФ готовит вторжение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Наев рассказал, что даже 23 февраля 2022 года на его пункт управления "не заходила ни одна информация от любого должностного лица, что завтра состоится война".

"Я - командующий Силами обороны Украины. Я не получаю письменную информацию, что завтра будет война. И на моем пункте управления под вечер, где-то 22 часа, мой начальник разведки, полковник, получает информацию от друзей неофициальным путем.

Ему ее пересылает друг на соответствующий мессенджер. Это разговор двух российских солдат, и они между собой обсуждают, что в 6 часов утра 24 февраля их российский беспилотник будет над российской колонной на территории Сумской области.

Я спрашиваю своего начальника разведки: "Вы верите этой информации?". Он говорит: "Не могу подтвердить или опровергнуть". Я каким-то внутренним убеждением, находясь в водовороте этих событий, общаюсь со своими командующими, живу той ситуацией, которая есть. Я снимаю трубку и снова говорю 7 командующим, что, по моему убеждению, в 4 часа утра 24 числа РФ начнет широкомасштабное вторжение. Поэтому в оставшееся время нужно принять такие меры, чтобы вы были готовы на утро отражать эту вооруженную агрессию", - рассказал генерал.

Наев заявил, что действия, которые происходили в те сжатые сроки, "это было в результате, во-первых, инициативы, самостоятельных решений главнокомандующего ВСУ генерала Залужного, меня как командующего Силами обороны Украины, других командующих, которые проявляли эту инициативу".

Также Наев рассказал, что 23 февраля он принял решение поставить мины в акватории Черного моря, несмотря на то, что тогда еще не было правового режима военного положения. Он подчеркнул, что имел лишь "предчувствие" относительно вторжения, а не знание, что это произойдет.

"В ту ночь 23-го я принял решение на постановку морских мин в акватории Черного моря вдоль побережья Николаевской и Одесской областей. Без всяких решений о применении, без правового режима военного положения. Украинские военные корабли в ночь с 23 на 24 вышли в акваторию моря и поставили эти минные поля", - рассказал экс-командующий ОС.

Автор: 

Наев Сергей (348) война в Украине (6200)
+31
Офіційно від Зе0шобли була тільки заява про шашлики, і "хужє Скабєєвой".

10.02.2025 18:47 Ответить
+30
Бо було не на часі. Шашлики таке інше. І взагалі , головне - просто перестати стреляти
10.02.2025 18:44 Ответить
+23
Краще зеленим не піднімати цю тему, якщо не самогубці
10.02.2025 18:47 Ответить
Страница 2 из 2
Зеленський, як Верховний головнокомандувач ЗСУ, і його 5-6 менеджерів, на всі попередження про вторгнення казали, що це брехня. ЗСУ підпорядковується Верховному головнокомандувачу. Зеленський, як верховний головнокомандувач, не дав своєчасно розпорядження про застосування ЗСУ та не ввів військовий стан. Без цих рішень неможлива мобілізація і військові частини ЗСУ по законодавству не мали права залишати пункти постійної дислокації, облаштовувати та займати рубежі оборони. І коли стало зрозуміло, що вторгнення все ж таки буде протягом доби, а Зеленський нічого не робить, то Залужний прийняв рішення без розпорядження Зеленського, вивести військові частини на рубежі оборони. 12 бригад крім Донбасу тоді було по всій Україні. Не всі частини встигли зайняти рубежі оборони, бо бракувало часу. Та все ж гідну відсіч ворог отримав. Тобто військові, порушивши законодавство, зробили все, що змогли, щоб Україна встояла, а влада, нічого не зробивши, тепер хоче звинуватити військових у своїй бездіяльності - перекласти свою провину на військових
10.02.2025 21:10 Ответить
він такий талановитий полководець,цей Наєв!!!!але дуже безталанний і наївний-йому бач так і не сказали,що буде вторгнення Рашки....на кого ця маршальська пачкотня розрахована? а я думаю,чого такого генія задвинули на білоруський кордон,а зараз взагалі про нього забули? а тут ще брат з квартирами в Криму....
10.02.2025 19:58 Ответить
З приводу брата в Криму - він дав всі відповіді ще у 2018, коли був призначеним першим командувачем операції обʼєднаних сил на сході. Йому нічого не заважало рік керувати, звільняти українську землю. За що , до речі, проти нього порушена слідчим комітетом Раши крімінальна справа, а Сергій Іванович оголошений у розшук.
10.02.2025 20:33 Ответить
Угу....цілком можливо...А от про підготовку рашки до вторгнення,накопичення військ рашки біля кордонів,радіопереговори,розмінування мінних полів і мостів він ну,ні сном ні духом! Та ще й розвідка йому не сказала і Зеленський з Залужним та Будановим не повідомили.... Він же нічого не знав!!!
10.02.2025 20:39 Ответить
Це не генералітет, а дитячий садок. В 22 році я був на сп біля Жолобка Луганської області. На цьому напрямку ще з 16-17 років на картах було розписано кудою в цьому районі будуть заходити кацапи. Перед лютим 22 року в лнр розпочалися військові збори. В смі америкоси повідомляли що напад буде 16 лютого. Наша бригада отримала радіоперехват про готовність до роботи кацапських артдивізіонів. Майже всі солдати знали про це. 17 лютого 22 року в 5 ранку по всій Луганській і Донецькій областях розпочалася ворожа артпідготовка. Всі сп доповідали обстановку. Перший артобстріл був 18 годин з 24. І так до 24 лютого. Особисто я за 5 днів списав цілий журнал доповідей . Всі доповіді йшли у всі штаби. Тобто з 17 до 24 жоден генерал не розумів що відбувається? Ха ха ха.
10.02.2025 20:18 Ответить
10.02.2025 21:12 Ответить
Це ваша версія. Ок. Бригадний генерал Красильников в своєму інтерв'ю казав що генштаб очікував напад лише з Луганської і Донецької областей. Ешелони з технікою заходили в Луганську область. Цікаво для чого? Ще під час якоби навчань кацапів. Про все це доповідали. Всі генерали про це знали. На протязі всієї нашої ротації нам постійно казали про наступ саме на нашій ділянці відповідальності. В квітні 21 року пройшла інфа про наступ з Криму. Ми в той час були на Ширлані. Вже були розмальовані карти де буде знаходитись який підрозділ. Нам навіть заплатили за десять днів бойового чергування. Потім нас перекинули в Луганську область. Тобто інформація з'являлася і з'являється. СБУ і частина населення чомусь евакуювалося ще до 24 лютого. Цікаво як так сталося, якщо бубочка тіпа ніби нічого не знав і давав якісь тіпа не ті накази. Моя версія в тому що про напад в 20 х числах знали всі адміністрації, всі генерали, всі силові структури, частина цивільних, депутати і інші категорії. Просто заради експерименту і своєї некомпетентності тупо вирішили подивитися а що тіпа буде з бригадами коли кацапи нападуть. Ха ха ха.
10.02.2025 22:25 Ответить
Не має письмового документа що 24.02.2022 року буде війна. Він на свій страх та ризик привів війська у готовність до відбиття агресії. Ще раз, запамʼятайте- головний командир в країні- Президент. А він рішення приймав, 24.02.2022 після початку війни. А до того Залужний і Наєв
10.02.2025 20:29 Ответить
Якщо ворог наступає та стріляє - ніхто і не чекав ні на які рішення щодо захисту країни. Мова про час до вторгнення - коли замість воєнного стану був мирний час, коли не було рішення на застосування ЗСУ, ІФВ ( тобто не було команди самого головного , ПУ на підготовку до ведення оборони ). Та нарешті не було оголошення мобілізації ( яка до речі у ЗСУ триває 45 діб , а не раз і все ).
10.02.2025 20:32 Ответить
Всі попереджали політичне керівництво нашої держави про високу, майже 100 відс. ймовірність російського вторгнення, але будь якого рішення про застосування військ, не було прийнято. Проте, військові чекали на ці рішення і вимушені були діяти по обставинам
10.02.2025 20:39 Ответить
Наєв це яскравий приклад поговорки: у перемоги багато батьків,а поразка завжди сирота...
10.02.2025 20:43 Ответить
10.02.2025 20:45 Ответить
підготовка до виборів вже почалася? зекоманді дуже потрібно на когось списати усі пройоби в підготовці, точніше в відсутності підготовки до повномасштабного вторгнення. вже вибрали Наєва на заклання.
10.02.2025 20:46 Ответить
На початку війни, коли окремі можновладці шукали залишки мужності , а пересічні українці плекали надію на чудо - на захист нашої України стали Залужний, Наєв , керівництво ЗСУ, командувачі та командири, офіцери, сержанти та солдати, весь український народ. Але потім коли московити відійшли від нашого Київа , ворога було зупинено , а подекуди відкинуто - можновладці підняли голови , забувши переляк початку війни й почали бруд лити на тих кому самі мають бути вдячні до кінця своїх днів.
10.02.2025 20:46 Ответить
В січні вже все було ясно ,шашличники то ясна річ+ сепарня ,но тупой наехз інвалідом нічого не знали ,но міни за добу в акваторії поставили .,а Чонгар то так ,пусть Марік в крові потоне.Вони там в штатах всі такі кончені,совок ублюдочний
10.02.2025 21:07 Ответить
Вибачте в генеральному штабі ,а то секта інваліда дипломата зараз образиться.
10.02.2025 21:08 Ответить
10.02.2025 21:13 Ответить
Ці придурки 73 відсотка ,зараз серіальчик новий подивляться і бац цирк як в Грузії,і всім ***** ,крім тих хто втратив близьких здоров'є на цій війні ,де таких кольорових довбойоьів ,як наєх знаходять?
10.02.2025 21:27 Ответить
Завдяки генералам Залужному, Наєву, Шапталі, Ніколюку, Марченко, Ковальчуку Україну не захопили за перші дві доби агресії. Вони попри не вирішення правових аспектів взяли на себе відповідальність, визначили дату та час вторгнення, розгорнули ЗСУ в штатах мирного часу, не допустили втрати виходу України до Чорного моря, захоплення Києва, оточення ЗСУ на Сході країни та створили умови для подальшого контрнаступу.
Ставка Верховного ГК тоді не працювала. Рішення приймали генерали.
11.02.2025 07:08 Ответить
Знати, що вірогідність повномасштабного вторгнення висока, і отримати офіційну інформацію від ГУР чи від Президента, як Верховного Головнокомандувача - це не одне й те саме
11.02.2025 13:05 Ответить
Страница 2 из 2
 
 