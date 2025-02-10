На Чонгаре было 1500 мин, а, чтобы давать отпор, должно было быть 200 тысяч, - Наев
По мнению бывшего командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, для того, чтобы помешать врагу прорваться из временно оккупированного Крыма в 2022 году необходимо было принять законодательные решения о применении Вооруженных сил и ввести правовой режим военного положения.
Об этом заявил бывший командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью Украинской правде, сообщает Цензор.НЕТ.
"В 2014 году, когда произошла временная оккупация Крыма, на разные направления - в Черниговскую, Сумскую, Харьковскую области и, в том числе, на Крымское направление, выдвинулись войска. Так украинская армия принимала меры по отпору агрессии.
На Крымском направлении наши военные нарыли немного окопов, там было несколько бригад. Потом они заминировали пять мостов на перешейках: два - на Арабатской стрелке, которые подрывались способом накладного заряда. Непосредственно на Чонгаре - три моста: два - автомобильных и один - железнодорожный. Туда заложили взрывчатку, чуть больше 1500 мин. Для того, чтобы быть готовым для отпора, там должно было лежать около 200 тысяч мин", - рассказал Наев.
Генерал подчеркнул, что речь идет о 2014 годе. В дальнейшем эти бригады с Крымского направления ушли на территорию Донецкой и Луганской областей, на юге остались мелкие подразделения. По словам Наева, руководство Вооруженных сил обращалось, чтобы на территории Херсонской и Запорожской областей ввели хотя бы режим антитеррористической операции, чтобы можно было примерно в правовом поле разместить войска.
"Представьте, приходит военный командир к владельцу какого-то имущественного комплекса и говорит: "Можно на вашем имущественном комплексе разместить артиллерийскую батарею?". А владелец имущественного комплекса говорит: "На каких основаниях?". Не было этих решений хотя бы, чтобы разместить эти силы. Было отказано, сказано, что на территории Херсонской и Запорожской областей таких правовых режимов не будет", - объясняет Наев.
Относительно самого резонансного вопроса в обществе - "Кто разминировал Чонгар?", генерал сказал следующее:
"В этом вопросе нет смысла. Это направление подчинялось группировке войск "Південь", а на этом перешейке стоял отдельный батальон. И в этом батальоне есть военнослужащие, которые подрывают эти мосты. Соответственно, в ночь перед наступлением, когда я доказывал командующим, что завтра возможно нападение, то, в том числе, я сказал командующему группировки на этом направлении, чтобы привели готовность этих мостов к подрыву. И когда произошло наступление, те солдаты должны были мосты подорвать. Но мы должны представить, что подрывали мосты не роботы - обычные люди, такие, как вы, такие, как я. И они это должны были делать, когда летели бомбы, ракеты".
Относительно того, что можно было сделать иначе на юге, Наев отметил, что, по его мнению, необходимо было принять решение о применении Вооруженных сил, ввести правовой режим военного положения. Это - по подготовке в те предыдущие годы.
По словам генерала, на территории Херсонской и Запорожской областей необходимо было принять решение, которое было на территории Донецкой и Луганской областей. Тогда бы военное командование копало бы окопы, клало бы мины - не полторы тысячи, а сотнями тысяч.
Перед самой войной необходимо было бы в результате мобилизации увеличить количество войск. Тогда бы там были еще дополнительно две бригады территориальной обороны на территории Херсонской и Запорожской областей, были бы бригады из корпуса резерва, механизированные танковые, которые бы передал Генштаб ВСУ, добавил Наев.
кацапві не бояться а земразь та будангу сцять?
ні, вони хочуть до корита як усі!!!
спитайте яки машини та котеджі у тих генералів
бо е таки часи коли слова нічого вже не вирішують
тільки дії
лев стадо баранів зіжре, а не тільки одного барана
нашу люди без керівництва краще роблять взагалі, бо самоморганізація то наше усе!!!
І всі їх намагання виправдати і зняти відповідальність з Зеленського та Єрмака методом звинувачення підлеглих Зеленському військових, йдуть у дупу.
Цим можуть займатися, та просувати цей варіант, тільки або явні ідіоти, або продажні 20-ти доларові лайножери.
Ще раз. Вся вина, і в відсутності підготовки до вторгнення, і в саботажі цієї підготовки перед вторгненням, лежить тільки на Зеленському.
Приплести сюди військових, у вас, мразей, не вийде.
Miroslav Logiyko
хто не дозволяв?? усі ходи записані
агласітє вєсь спісок
ЗЕрадників!!!
якщо було 1500 то чому жодна!!!не підірвала хоч оодного хробака???
ЗЕрховний Головнокомандуючий не дозволив???
5 years ago https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE #Еспресо https://www.youtube.com/hashtag/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F #розмінування https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5 #Золо
Відсьогодні розпочинається процес розмінування та демонтажу демілітаризованої зони у Золотому на Луганщині.
https://www.youtube.com/watch?v=fW1AXwmUKRE
а зеленський винен що рядовий петренко не підірвав мости.
щодо порошенка.
якщо вже так то не один порошенко винен, військовий стан це колективне рішення, звісно, найбільше його уведення від президента залежить але він не один владою вважається.
щодо зеленського.
якщо вже і винен то не в чонгарі а в зволіканні створення тро, створення тро без важкої зброї та техніки і у небажанні створення запілля.
хоча запілля жоден український президент не створював, лячно та і насрать всім було.
а щодо чонгара то це просто наші інфантильні мрії.
були б міни то пройшли инакше, міни лише сповільнюють але не зупиняють армію що сильніша.
"а зеленський винен що рядовий петренко не підірвав мости" - це також брехня та маніпуляції.
То - навіщо ви брешете?
Про пройоби Порошенко можу розповідати годинами, цікаво і з натхненням, але трохи змінимо платівку. За його каденства були створені і озброєні добробати. Так пізніше окремі з них він переслідував, але то інша історія. Почалося відновлення бронетехніки, гармат, і так далі, Чорновол викладала фоточки з заводу. Була доведена до розуму ракетна програма, як наслідок Москва була потоплена вітчизняними ракетами. Тут окремо варто подякувати пастору. Ну і якщо замислись от зараз, зрадницькі Міньські домовленості виглядають вже по-іншому, правда?
що зеленський що порошенко панічно бояться усіляких махновських батів, тому добробати були приречені адже влада перестала давать доступ до слави і народ гроші перестав давать.
а нереєстровому козаку їсти хоцца як і реєстровому але грошей катма.
от і розпускалися бати, хто добровільно через брак грошей а кого під ніготь брали аваківські орли.
щодо відновлення бронетехніки, гармат і так далі.
все відновлене познищувалося ворогом за перші три неділі боїв.
наші теж славно погуляли але мова про те що набудованого вистачило на місяць війни.
то що, місяць збирався воювать а далі знову в мінськ?
щодо ракетної програми.
це трампівська риторика.
якби щось було то полетіло б.
не полетіло то не було.
а коли полетіло то вже инша срака в президентському кріслі похвалу приймала.
мінські домовлености однаково виглядають що тоді що зараз.
український чемберлен сказав - я привіз вам мир!
правда, час показав що ніфіга але то вже нецікаво нікому, на арену вийшла юля і вова і розіграли президенство але, чомусь всі розказують що був вова і пєтя.
то розказують ті хто не знають як влаштовані українські вибори.
ще кучма перший допетрав як вони влаштовані і вивів проти себе комуняку симоненка і проукраїнський сегмент слухняно його переобрав.
хай беруть владу а то посадять їх
він каже як було
а визначати винних маєте ви самі
.
І ти,
Брут
Хто та коли дав команду підірвати мости на Чонгарі?
и татарьістреляли. В Татарова.
Зараз Фофан має статус й якщо він подавиться будь чим -- скільки буде щасття у ворогів .
До переобрання (скорійше б) його чепати не можна ... нажаль !!!
Не "поставили" бо тоді не було реальної загрози з півострова.
За розтрілянних патріотів не требо саджати тих , хто ховав для ворога списки . Вони підлягають під знищення як спермоусова чи ківу знищили ... Їх требо виявляти й планувати їх ліквідацію йще до визволення.
Путина на войну провоцировали. Ну или приглашали, как кому удобнее.
Постройка дорог + разминирование мостов и перешейков + отвод бригад которые там были на ротации годами + прикрытие ракетных программ + вброс о лояльности украинского населения к русским, вкупе с провокациями наших ДРГ по российской территории + намекам на восстановление ядерного оружия + некоторые неконституционные законы против русскоязычных и закрытие глаз на длинные языки всяких Ницоев - любой дурак бы начал войну, великого геостратега развели как котенка.
А генерал спорит о количестве мин. Не было бы их 200к, а не 1500 - все равно бы зашли. Не за несколько часов, а за сутки - ваще пофигу.
Правильно написал предыдущий мсье (два чая ему) - это банальная, спланированная ЗРАДА, при том комплексная, и не сработать она не могла.
Какая разница во что верю я, или верят украинцы - если это часть пропаганды которую ведет Пу для своих русских, чтобы они охотнее бежали в военкоматы воевать с натами и нацистами?
Вам знаком термин casus belli?
Перед самим нападом 2022 року влада зеленського осліпила наше ППО знявши клістрони
Перед самим нападом 2022 року влада зеленського заарештувала всі військові катери та зтягла їх в одну точку, де їх одразу знищив путін.
далі по списку ...
і розмінування чонгару, і відведення військ від Харкова та з Півдня, і не підірвані мости на підступах до Києва, і гостомель. Цей список злочинів та зради величезний.
Все інше "пояснення" - тої ж якості.
Яку тільки ***ню за ці 2-3 роки не напридумували, щоб тільки не розслідувати і не притягати до відповідальності вище політичне керівництво держави на чолі з найвеличнівшим зеленим лідором. Але нагорода обов'язково знайде злочинців, причому у той самий момент, коли вони того найменше очікуватимуть.
"МАЛО БИ БУТИ 200 тисяч..."
Мало би бути до коліна, але воно таке як є, і що, всьо?
Так чому не вибухнула ЖОДНА?
Тому, що ЗЛОЧИНЦІ у владі і сцикуни-горлопани замість генералів.