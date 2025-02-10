На Чонгаре было 1500 мин, а, чтобы давать отпор, должно было быть 200 тысяч, - Наев

По мнению бывшего командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, для того, чтобы помешать врагу прорваться из временно оккупированного Крыма в 2022 году необходимо было принять законодательные решения о применении Вооруженных сил и ввести правовой режим военного положения.

"В 2014 году, когда произошла временная оккупация Крыма, на разные направления - в Черниговскую, Сумскую, Харьковскую области и, в том числе, на Крымское направление, выдвинулись войска. Так украинская армия принимала меры по отпору агрессии.

На Крымском направлении наши военные нарыли немного окопов, там было несколько бригад. Потом они заминировали пять мостов на перешейках: два - на Арабатской стрелке, которые подрывались способом накладного заряда. Непосредственно на Чонгаре - три моста: два - автомобильных и один - железнодорожный. Туда заложили взрывчатку, чуть больше 1500 мин. Для того, чтобы быть готовым для отпора, там должно было лежать около 200 тысяч мин", - рассказал Наев.

Генерал подчеркнул, что речь идет о 2014 годе. В дальнейшем эти бригады с Крымского направления ушли на территорию Донецкой и Луганской областей, на юге остались мелкие подразделения. По словам Наева, руководство Вооруженных сил обращалось, чтобы на территории Херсонской и Запорожской областей ввели хотя бы режим антитеррористической операции, чтобы можно было примерно в правовом поле разместить войска.

"Представьте, приходит военный командир к владельцу какого-то имущественного комплекса и говорит: "Можно на вашем имущественном комплексе разместить артиллерийскую батарею?". А владелец имущественного комплекса говорит: "На каких основаниях?". Не было этих решений хотя бы, чтобы разместить эти силы. Было отказано, сказано, что на территории Херсонской и Запорожской областей таких правовых режимов не будет", - объясняет Наев.

Относительно самого резонансного вопроса в обществе - "Кто разминировал Чонгар?", генерал сказал следующее:

"В этом вопросе нет смысла. Это направление подчинялось группировке войск "Південь", а на этом перешейке стоял отдельный батальон. И в этом батальоне есть военнослужащие, которые подрывают эти мосты. Соответственно, в ночь перед наступлением, когда я доказывал командующим, что завтра возможно нападение, то, в том числе, я сказал командующему группировки на этом направлении, чтобы привели готовность этих мостов к подрыву. И когда произошло наступление, те солдаты должны были мосты подорвать. Но мы должны представить, что подрывали мосты не роботы - обычные люди, такие, как вы, такие, как я. И они это должны были делать, когда летели бомбы, ракеты".

Относительно того, что можно было сделать иначе на юге, Наев отметил, что, по его мнению, необходимо было принять решение о применении Вооруженных сил, ввести правовой режим военного положения. Это - по подготовке в те предыдущие годы.

По словам генерала, на территории Херсонской и Запорожской областей необходимо было принять решение, которое было на территории Донецкой и Луганской областей. Тогда бы военное командование копало бы окопы, клало бы мины - не полторы тысячи, а сотнями тысяч.

Перед самой войной необходимо было бы в результате мобилизации увеличить количество войск. Тогда бы там были еще дополнительно две бригады территориальной обороны на территории Херсонской и Запорожской областей, были бы бригады из корпуса резерва, механизированные танковые, которые бы передал Генштаб ВСУ, добавил Наев.

