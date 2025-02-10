РУС
На Чонгаре было 1500 мин, а, чтобы давать отпор, должно было быть 200 тысяч, - Наев

экс-командующий Объединенными силами ВСУ Наев

По мнению бывшего командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, для того, чтобы помешать врагу прорваться из временно оккупированного Крыма в 2022 году необходимо было принять законодательные решения о применении Вооруженных сил и ввести правовой режим военного положения.

Об этом заявил бывший командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью Украинской правде, сообщает Цензор.НЕТ.

"В 2014 году, когда произошла временная оккупация Крыма, на разные направления - в Черниговскую, Сумскую, Харьковскую области и, в том числе, на Крымское направление, выдвинулись войска. Так украинская армия принимала меры по отпору агрессии.

На Крымском направлении наши военные нарыли немного окопов, там было несколько бригад. Потом они заминировали пять мостов на перешейках: два - на Арабатской стрелке, которые подрывались способом накладного заряда. Непосредственно на Чонгаре - три моста: два - автомобильных и один - железнодорожный. Туда заложили взрывчатку, чуть больше 1500 мин. Для того, чтобы быть готовым для отпора, там должно было лежать около 200 тысяч мин", - рассказал Наев.

Генерал подчеркнул, что речь идет о 2014 годе. В дальнейшем эти бригады с Крымского направления ушли на территорию Донецкой и Луганской областей, на юге остались мелкие подразделения. По словам Наева, руководство Вооруженных сил обращалось, чтобы на территории Херсонской и Запорожской областей ввели хотя бы режим антитеррористической операции, чтобы можно было примерно в правовом поле разместить войска.

"Представьте, приходит военный командир к владельцу какого-то имущественного комплекса и говорит: "Можно на вашем имущественном комплексе разместить артиллерийскую батарею?". А владелец имущественного комплекса говорит: "На каких основаниях?". Не было этих решений хотя бы, чтобы разместить эти силы. Было отказано, сказано, что на территории Херсонской и Запорожской областей таких правовых режимов не будет", - объясняет Наев.

Относительно самого резонансного вопроса в обществе - "Кто разминировал Чонгар?", генерал сказал следующее:

"В этом вопросе нет смысла. Это направление подчинялось группировке войск "Південь", а на этом перешейке стоял отдельный батальон. И в этом батальоне есть военнослужащие, которые подрывают эти мосты. Соответственно, в ночь перед наступлением, когда я доказывал командующим, что завтра возможно нападение, то, в том числе, я сказал командующему группировки на этом направлении, чтобы привели готовность этих мостов к подрыву. И когда произошло наступление, те солдаты должны были мосты подорвать. Но мы должны представить, что подрывали мосты не роботы - обычные люди, такие, как вы, такие, как я. И они это должны были делать, когда летели бомбы, ракеты".

Относительно того, что можно было сделать иначе на юге, Наев отметил, что, по его мнению, необходимо было принять решение о применении Вооруженных сил, ввести правовой режим военного положения. Это - по подготовке в те предыдущие годы.

По словам генерала, на территории Херсонской и Запорожской областей необходимо было принять решение, которое было на территории Донецкой и Луганской областей. Тогда бы военное командование копало бы окопы, клало бы мины - не полторы тысячи, а сотнями тысяч.

Перед самой войной необходимо было бы в результате мобилизации увеличить количество войск. Тогда бы там были еще дополнительно две бригады территориальной обороны на территории Херсонской и Запорожской областей, были бы бригады из корпуса резерва, механизированные танковые, которые бы передал Генштаб ВСУ, добавил Наев.

+45
Зараз вони вже можуть говорити ВСЕ ЩО ЗАВГОДНО - цього же не перевірити та не підтвердити!

Та, навіть якщо "всього 1500 мін":
Що Верещук там розміновували цілий РІК?
Скільки танків та машин на них підірвалося? - НУЛЬ!
Скільки часу рашисти витратили на перевірку та розмінування? НУЛЬ!
Схоже, як що там і "було всього 1500 мін", то до лютого 2022, там залишилось НУЛЬ мін!
показать весь комментарий
10.02.2025 18:00 Ответить
+38
Щодо Чонгару генерал класно з'їхав:

"У цьому запитанні немає сенсу."

Ну клас, це типу "понять і простіть"?
показать весь комментарий
10.02.2025 17:56 Ответить
+33
А я зрозумів генерала так, що для дієвого захисту кордонів потрібне було завчасне рішення вищого політичного керівництва країни, яке розказувало нам про шашлики.
показать весь комментарий
10.02.2025 18:25 Ответить
чому генерали шмарклі жують а не скинуть зесрань разом?
кацапві не бояться а земразь та будангу сцять?
ні, вони хочуть до корита як усі!!!
спитайте яки машини та котеджі у тих генералів
11.02.2025 03:34 Ответить
...Вам... Шановний у садочку пісочок лопаткою перекидати..а не такі питання задавати.. Спілкування з такими як Ви... не дуже адекватними .. немає ніякого сенсу. Люди..які ставлять питання... і самі на його неадекватно відповідають іншого не заслуговують.
11.02.2025 04:03 Ответить
по суті є що сказати?
бо е таки часи коли слова нічого вже не вирішують
тільки дії
11.02.2025 04:10 Ответить
..пишіть собі і розмовляйте з собою! Задавайте питання...і самі на них відповідайте. У Вас це добре виходить. Якщо Ви рахуєте...що Ваша маячня по суті... то мені з Вами нема про що розмовляти.
11.02.2025 04:18 Ответить
це маразм який не має ніякого сенсу, красива фраза
лев стадо баранів зіжре, а не тільки одного барана

нашу люди без керівництва краще роблять взагалі, бо самоморганізація то наше усе!!!
11.02.2025 03:36 Ответить
Якщо це справді так, то це вибачає Наєву те, що зараз він маніпулює. Хоча генерал прямо вказує на вину президента. Наєв швидше позитивний персонаж, ніж негативний.
11.02.2025 07:12 Ответить
Після "беріть лопати, їдьте копати окопи "не багато мали часу для підготовки оборони Півдня перед 24.02.2022., але біля півроку було. І для встановлення мін, і передислокацій, і мобілізації, і збільшення виробництва зброї. Не згадуючи вже про всю попередню діяльність зевлади на шкоду державі.
10.02.2025 18:34 Ответить
Та не тільки півроку. Три роки! ТРИ РОКИ!!! Можна було продовжувати вже готову програму укріплення і Армії, і ракетних програм, і оборонних рубежів по периметру. Ненависні "папіредніки, бариги" готувалися захищатися. А оманський осел прийшов, щоб "сайтісь пасєрєдінє".
10.02.2025 18:43 Ответить
Тобто зелене чмо замість того, щоб продовжувати мінувати та гнати до потрібних 200000 розмінувало і те, що було та закрило всі оборонні програми, три роки нищило Армію. А зараз його намагаються відмазати: мовляв сенсу не було укріплятися чи як це розуміти?
10.02.2025 18:37 Ответить
-......БРЕХНЯ з самого початку.

І всі їх намагання виправдати і зняти відповідальність з Зеленського та Єрмака методом звинувачення підлеглих Зеленському військових, йдуть у дупу.

Цим можуть займатися, та просувати цей варіант, тільки або явні ідіоти, або продажні 20-ти доларові лайножери.

Ще раз. Вся вина, і в відсутності підготовки до вторгнення, і в саботажі цієї підготовки перед вторгненням, лежить тільки на Зеленському.

Приплести сюди військових, у вас, мразей, не вийде.

Miroslav Logiyko
10.02.2025 18:39 Ответить
треба було 200тис ...так а хто не давав!???Хто замовляв??
хто не дозволяв?? усі ходи записані
агласітє вєсь спісок
ЗЕрадників!!!
якщо було 1500 то чому жодна!!!не підірвала хоч оодного хробака???
ЗЕрховний Головнокомандуючий не дозволив???
10.02.2025 18:40 Ответить
ЗЕрховний Головнокомандуючий не дозволив ! Забули як це робилось ?? Нагадую:

5 years ago https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE #Еспресо https://www.youtube.com/hashtag/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F #розмінування https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5 #Золо

Відсьогодні розпочинається процес розмінування та демонтажу демілітаризованої зони у Золотому на Луганщині.

https://www.youtube.com/watch?v=fW1AXwmUKRE
10.02.2025 19:27 Ответить
А ще міст в Станиці Луганській побудували для кацапів за 600 млн грн
показать весь комментарий
Зараз я вам розповім, як усе було зроблено правильно та ми нічого не прої...ли!
показать весь комментарий
Якби всі були такі розумні як моя жінка потім…
показать весь комментарий
знаєв каже що порошенко винен що не замінував чонгар.
а зеленський винен що рядовий петренко не підірвав мости.
щодо порошенка.
якщо вже так то не один порошенко винен, військовий стан це колективне рішення, звісно, найбільше його уведення від президента залежить але він не один владою вважається.
щодо зеленського.
якщо вже і винен то не в чонгарі а в зволіканні створення тро, створення тро без важкої зброї та техніки і у небажанні створення запілля.
хоча запілля жоден український президент не створював, лячно та і насрать всім було.
а щодо чонгара то це просто наші інфантильні мрії.
були б міни то пройшли инакше, міни лише сповільнюють але не зупиняють армію що сильніша.
10.02.2025 18:52 Ответить
Сашко Бабенко e87585fa бреше про те що Наєв (чомусь "знаєв") каже про те що Порошенко у чомусь винен.
"а зеленський винен що рядовий петренко не підірвав мости" - це також брехня та маніпуляції.
То - навіщо ви брешете?
10.02.2025 22:15 Ответить
Я сильно не люблю Порошенко з особистих причин. Але вибачте, він пішов з посади в 2019, у нього нульова відповідальність за всі наступні пройоби. Чотири роки фактично було у наступної влади підготуватися. З усього позитивного що вона зробила для ЗСУ, то це замовила у турків фрегат, який десь там вештається в територіальних водах Туреччини, бо його лячно випустити, потоплять. Все, більше не було нічого.

Про пройоби Порошенко можу розповідати годинами, цікаво і з натхненням, але трохи змінимо платівку. За його каденства були створені і озброєні добробати. Так пізніше окремі з них він переслідував, але то інша історія. Почалося відновлення бронетехніки, гармат, і так далі, Чорновол викладала фоточки з заводу. Була доведена до розуму ракетна програма, як наслідок Москва була потоплена вітчизняними ракетами. Тут окремо варто подякувати пастору. Ну і якщо замислись от зараз, зрадницькі Міньські домовленості виглядають вже по-іншому, правда?
11.02.2025 00:35 Ответить
ставить в заслугу порошенку добробати це як ставить в заслугу ведмедю виробництво меда бджолами.
що зеленський що порошенко панічно бояться усіляких махновських батів, тому добробати були приречені адже влада перестала давать доступ до слави і народ гроші перестав давать.
а нереєстровому козаку їсти хоцца як і реєстровому але грошей катма.
от і розпускалися бати, хто добровільно через брак грошей а кого під ніготь брали аваківські орли.
щодо відновлення бронетехніки, гармат і так далі.
все відновлене познищувалося ворогом за перші три неділі боїв.
наші теж славно погуляли але мова про те що набудованого вистачило на місяць війни.
то що, місяць збирався воювать а далі знову в мінськ?
щодо ракетної програми.
це трампівська риторика.
якби щось було то полетіло б.
не полетіло то не було.
а коли полетіло то вже инша срака в президентському кріслі похвалу приймала.
мінські домовлености однаково виглядають що тоді що зараз.
український чемберлен сказав - я привіз вам мир!
правда, час показав що ніфіга але то вже нецікаво нікому, на арену вийшла юля і вова і розіграли президенство але, чомусь всі розказують що був вова і пєтя.
то розказують ті хто не знають як влаштовані українські вибори.
ще кучма перший допетрав як вони влаштовані і вивів проти себе комуняку симоненка і проукраїнський сегмент слухняно його переобрав.
11.02.2025 03:10 Ответить
а пороха не потрібно любити чи не любити --- якщо є мозги то потрібно аналізувати . він зробив дуже багато для держави
11.02.2025 07:48 Ответить
Хитрый..про Чонгар все на солдат сворачивает которые погибли на Чонгаре..Типа они не взорвали..))Ох и татарин хитрожопый..Ну ничо..следователь ему потом расскажет что он должен был делать и не сделал))
10.02.2025 18:53 Ответить
Какой только бред не несут.чтоб выгородить предателей.За несколько месяцев предупреждала розведка о нападении.не было времени подготовиться?Украину сдавали...Киев сдавали.С Гостомеля вывели воен.часть.с Киева вывели...24-25фераля...Не для кого не секрет.что происходило.Надеюсь.Зе войдет в историю.как предатель.погубивший сотни тясяч украинцев
10.02.2025 18:56 Ответить
надо самим постараться что бы история не забыла зеленского.
10.02.2025 22:10 Ответить
На Кривоноса завели уголовное дело.за "самовольную охрану аэропорта".Жуляны он не сдал.Все в открытом доступе.Сколько преследований тем кто отстоял Киев.Не удалост сдать Украину.теперь прелатели переобулись...деваться некуда
10.02.2025 18:59 Ответить
Ну канешна. Опять рядовой Микола виноват. Походу договорнячок уже не за горами
10.02.2025 19:00 Ответить
Ну так а хто не дав підірвати тих 5 замінованих мостів в 2014 році?Чому не вирили водний канал перед Кримом?Чи надіялись шо мінські договорняки будуть вічні?
10.02.2025 19:23 Ответить
Послухайте що кажуть Лапін та Луценко про генералів, їхні арести, та як це пов'язано з генералом Залужним. гнида шантажує Залужного - або ти з нами та ведеш зелених на виборах, або ми садитимемо твоїх генералів, а згодом і тебе - бо справа проти Залужного існує з квітня 22 - https://www.youtube.com/watch?v=Q3Xcu0_8pj0
10.02.2025 19:25 Ответить
то генерали ци сцикуни?
хай беруть владу а то посадять їх
10.02.2025 19:37 Ответить
Тому що генерали не можуть спертись на своїх підлеглих. Суцільна недовіра вищих чинів до нижчих і навпаки. Гнила командна структура. Бутусов це вважає найпершою причиною проблем у війні.
11.02.2025 14:44 Ответить
просто там сцикуни генерали, вони ж не воюють а у штабі сидять
11.02.2025 17:48 Ответить
10.02.2025 19:46 Ответить
бідний валєрчик(((
10.02.2025 21:34 Ответить
Хитрий Валєрчик.
11.02.2025 14:45 Ответить
лапін і луцик - то два великі вояки і знатоки всього! не вистачає ще чорновола! сообразили б на трьох!
11.02.2025 18:04 Ответить
Тому зняли і ті , ну щоб не заважали...
10.02.2025 19:43 Ответить
"Було відмовлено, сказано, що на території Херсонської і Запорізької областей таких правових режимів не буде", - пояснює Наєв. " і відразу питання до Наєва: Хто відмовив, у якому році? Я здогадуюся чому Наєв не називає тих виродків, можливо тому, що вони ще при владі?
10.02.2025 19:45 Ответить
Так, конкретики у Наєва нуль. Суцільні розмиті в часі і просторі фрази
11.02.2025 14:46 Ответить
зеленського 🤡 з його шоблою ...на мінні поля ...нах...!!!
10.02.2025 19:47 Ответить
Нестерпна брехня, щоб отбілити кремлівську консерву zeоманського.
10.02.2025 19:50 Ответить
Генерал Наєв бреше ?

він каже як було
а визначати винних маєте ви самі

.
10.02.2025 19:51 Ответить
Те, що аін хєнєрал, не означає, що він зобов'язаний говорити правду. Всі вищі військові чини - на підсосі у зєбаната і шобли. Самостійних і думаючих там апріорі немає. Найголовніший критерій для призначення особи на найвищу посаду - лояльність до єлдака.
10.02.2025 19:55 Ответить
а хєнєрал що має робити? писати дисертацію в бункері?
10.02.2025 20:33 Ответить
Як Валєрчик?
11.02.2025 14:48 Ответить
А ти хоч послухав що каже генерал Наєв у цьому інтерв'ю перед тим як щось патякати про "брехню", чи тобі "нестерпно" захотілося написати якусь дурню?
10.02.2025 20:01 Ответить
зелюлиз
10.02.2025 20:14 Ответить
А навіщо ти у цьому зізнаєшся назагал, зелюлиз?
10.02.2025 20:55 Ответить
Помню, как убогий кравчук, на каком-то политическом шоу, розмахивая условным пистолетом, рассказывал, что он не смог бы им защитить ядреное оружие. Тактическое оружие уже ******** кацапы, кстати, при нем. Оставить несколько боеголовок, да и материалы от ядерных ракет, на это у таких - прикидывающихся шлангами, - ума, мол, не хватает. А такую силу яд. оружия, мол, некому здесь будет присматривать. Выступал, как эксперт. Они все эксперты. На этот раз - целый хенерал!
10.02.2025 20:14 Ответить
генерал Марченко, який захищав Миколаїв розказував зовсім інше.
І ти, Брут Наєв?
10.02.2025 20:18 Ответить
Не треба звиздіти, втримати перешийок це найлегше що можна було зробити на початку війни, зараз воїни тримають оборону роками в полях і посадках, азовці трималися без припасів, води і будь-якої допомоги кілька місяців. А там просто треба було підірвати кілька мостів і не давати зробити понтонну переправу, яку і так швидко не зробиш. Інше питання що там схоже й не було загартованих бійців які знають що треба робити, строковиків напевно кинули які порозбігалися від першого прильоту (один герой правда ціною життя все таки підірвав міст). Але це вже питання до командування чому в такому стратегічному місці не було нормального спротиву, що кацапня за кілька днів чуть до придністровя не доїхала, поки не підтягнулася 80 бригада
10.02.2025 20:28 Ответить
Куди "кинули строковиків" та коли?
Хто та коли дав команду підірвати мости на Чонгарі?
10.02.2025 20:41 Ответить
Там півбригади некомплектної було. Без ППО.
11.02.2025 14:50 Ответить
Невзорвали потому ,что стреляли...отмазался вроде.
10.02.2025 20:28 Ответить
Ага. Чеченцьі и татарьі стреляли. В Татарова.
10.02.2025 20:40 Ответить
https://focus.ua/static/storage/thumbs/920x465/d/ac/b12e6a8d-2*******************************.png?v=9320_1
10.02.2025 20:38 Ответить
10.02.2025 20:39 Ответить
Гидка мерзота всі троє
10.02.2025 22:27 Ответить
Щов т1 шашлики вам поперек горла стали...
11.02.2025 00:23 Ответить
Не стали досі й тоді який шанс , що прилетить їм через 10 років після фоткання ?!

Зараз Фофан має статус й якщо він подавиться будь чим -- скільки буде щасття у ворогів .
До переобрання (скорійше б) його чепати не можна ... нажаль !!!
11.02.2025 01:34 Ответить
Вот, и ответ почему не взорвали мосты, почему не оказали сопротивления. "Хенералисимусу и дермаку" некогда было заниматься этими мелочами, важно было бежать на шашлыки, в Буковель, а там резиденция президента затем нужно на свиданку в Оман (шеф позвонил). А вы задаете такие вопросы ни к месту. Нужно было задавать себе в 2019г., а вы думали, что будете хохотать все 5 лет. Уже 7й пошел - хохочите...
11.02.2025 13:44 Ответить
Який з Наємів та до чого він там?
Не "поставили" бо тоді не було реальної загрози з півострова.
10.02.2025 21:55 Ответить
ідіот
11.02.2025 10:08 Ответить
одним словом...клас
11.02.2025 12:19 Ответить
Ви олігофрени одним словом й спілкуєтеся поміж собою.
11.02.2025 16:10 Ответить
Так, а хто заважав встановити стільки, скільки було потрібно?
10.02.2025 22:44 Ответить
Віра не дозволяла
11.02.2025 14:52 Ответить
Вже після нового року в Крим почалося величезне перекидання і концетрування військ, йшла пряма підготовка до нападу, всі все бачили і ніхто нічого не робив
10.02.2025 22:54 Ответить
Як людина , яка трохи знає , чим відрізняється життя до нажаття на гачок в пику ворогу , й після . Там усюди повинна була бути певна кількість вереанів йще 2014 ... 2016 років , які не будуть м'ятися в нерішучості й а не та "зеленка" , що скорійше дасть себе вбити , ніж буде стріляти на опередження . А це пів секунди різниця .... Й через таких потім герої з"являются , які підривають мости разом з собою , хоча повині були б жити й продовжувати підривати ворога й дітей ростити у відпусці ... Навіть якщ б й було 200 тисяч мін , але це було лише питання затримки йще на добу -- тоді б Херсон не требо б було визволяти ... Але ж ось хто відповість , що у самооброни Мелітополя були повні списки підготовленні , але зброю їм не видали й не планували видавать За таке "не планували" требо до стінки ставити . Скільки патріотів підставили й не дали шансу хоча б прорватися з боями . Ось таке 100% спланованна зрада й це не розпіздяйство - ЗРАДА АБСОЛЮТНА !
За розтрілянних патріотів не требо саджати тих , хто ховав для ворога списки . Вони підлягають під знищення як спермоусова чи ківу знищили ... Їх требо виявляти й планувати їх ліквідацію йще до визволення.
11.02.2025 01:31 Ответить
Всё это чушь, и генерал это знает.

Путина на войну провоцировали. Ну или приглашали, как кому удобнее.
Постройка дорог + разминирование мостов и перешейков + отвод бригад которые там были на ротации годами + прикрытие ракетных программ + вброс о лояльности украинского населения к русским, вкупе с провокациями наших ДРГ по российской территории + намекам на восстановление ядерного оружия + некоторые неконституционные законы против русскоязычных и закрытие глаз на длинные языки всяких Ницоев - любой дурак бы начал войну, великого геостратега развели как котенка.

А генерал спорит о количестве мин. Не было бы их 200к, а не 1500 - все равно бы зашли. Не за несколько часов, а за сутки - ваще пофигу.

Правильно написал предыдущий мсье (два чая ему) - это банальная, спланированная ЗРАДА, при том комплексная, и не сработать она не могла.
11.02.2025 03:46 Ответить
а, юбка закоротка була, кацап, так?
11.02.2025 10:06 Ответить
Єврейська російськомовна шобла розбавлена етнічними росіянами і знову ж таки російськомовними малоросами прийняла якісь неконституційні закони проти рускоязичних? І ви вірите в цю маячню? В Україні на це іпсо ніхто не поведеться крім чверть відсотка клінічних ідіотів
11.02.2025 14:57 Ответить
Вы отвечаете по ключевым словам что ли?

Какая разница во что верю я, или верят украинцы - если это часть пропаганды которую ведет Пу для своих русских, чтобы они охотнее бежали в военкоматы воевать с натами и нацистами?

Вам знаком термин casus belli?
11.02.2025 16:58 Ответить
З 2019 року до 2022 року влада зеленського утилізувала 3 мільйони мін.
Перед самим нападом 2022 року влада зеленського осліпила наше ППО знявши клістрони
Перед самим нападом 2022 року влада зеленського заарештувала всі військові катери та зтягла їх в одну точку, де їх одразу знищив путін.
далі по списку ...
і розмінування чонгару, і відведення військ від Харкова та з Півдня, і не підірвані мости на підступах до Києва, і гостомель. Цей список злочинів та зради величезний.
11.02.2025 10:51 Ответить
Тобто на 1500 мін дозвіл не потрібен, а на 200к вже обов'язковий? А там тільки самих мін би вистачило, щоб росіяни принаймні на місяць по вуха загрузли в багні, піску і власній крові у тому перешийку.
Все інше "пояснення" - тої ж якості.
Яку тільки ***ню за ці 2-3 роки не напридумували, щоб тільки не розслідувати і не притягати до відповідальності вище політичне керівництво держави на чолі з найвеличнівшим зеленим лідором. Але нагорода обов'язково знайде злочинців, причому у той самий момент, коли вони того найменше очікуватимуть.
11.02.2025 11:27 Ответить
💯😁😎
11.02.2025 12:52 Ответить
Молодець, Сергійко Наєв!!!
"МАЛО БИ БУТИ 200 тисяч..."

Мало би бути до коліна, але воно таке як є, і що, всьо?

Так чому не вибухнула ЖОДНА?
Тому, що ЗЛОЧИНЦІ у владі і сцикуни-горлопани замість генералів.
11.02.2025 12:47 Ответить
Почалося. Влада і генерали стали валити один на одного прорахунки в швидкоплинній здачі Півдня. Як би там не було, але без зради у вищих ешелонах влади тут не обійшлося
11.02.2025 18:04 Ответить
Страница 2 из 2
 
 