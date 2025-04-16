Робота із пошуку та звільнення полонених не припиняється ні на хвилину, - Малюк
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та всі залучені структури у цілодобовому режимі здійснюють роботу із пошуку та звільнення українських захисників і цивільних, які перебувають у полоні в рф.
Про це заявив під час головування Радою Координаційного штабу голова Служби безпеки України генерал-лейтенант Василь Малюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Робота із пошуку і звільнення полонених не припиняється ні на хвилину. Кожен із нас усвідомлює її важливість та відповідальність. Робимо все, щоб виконати поставлене верховним головнокомандувачем Володимиром Зеленським завдання - повернути додому всіх полонених українців. Так, за понад 3 роки повномасштабної війни нам вдалося повернути з російського полону 4306 наших захисників і цивільних", - зазначив Малюк.
Члени Ради Координаційного штабу обговорили на засіданні нагальні питання щодо повернення полонених, пріоритетність обмінів та активізацію перемовин.
"Лише спільними злагодженими зусиллями всіх державних органів, залучених до роботи з повернення полонених, та за активної участі громадськості ми зможемо досягти бажаного результату. Актуальним є найшвидше відкриття представництв Координаційного штабу у кожній області та належний запуск роботи Громадської ради", - наголосив голова Координаційного Штабу генерал Кирило Буданов.
Малюк своєю чергою додав, що окрім здійснення розшукової та організаційної роботи, слідчі Служби безпеки також проводять всі необхідні процесуальні дії із військовополоненими, які воювали у складі ЗС РФ і були взяті в полон Силами оборони, як нещодавно - громадяни КНР. Адже Україна готова обміняти цих військовополонених на своїх захисників.
Для більш ефективної та злагодженої роботи Рада Координаційного штабу прийняла низку організаційних рішень. Зокрема, було узгоджено роботу регіональних груп, у тому числі предавництва Криму, які запрацюють на місцях найближчим часом.
Водночас унормовано продовження роботи і центрів підтримки для родичів полонених, які нещодавно запрацювали у Львові, Вінниці, Миколаєві та Харкові.
Також члени Ради Координаційного штабу обговорили можливість участі громадськості у діяльності КШ, у тому числі в Громадській раді.
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А чого досі не допитан лейтенант Баканов за його потужні довоєнні призначення ( Наумов , Кулініч ... ) ?
А хто вільно випустив за кордон колишнього міністра оборони Рєзнікова ?
А як опинився в кріслі посла колишній міністр оборони Таран , коли він мав би бути затриманий та допитаний за таку "потужну" підготовку до війни ?
А як колишній секретар СНБУ Данілов опинився у Флоріді у свого сина-ухилянта замість того , щоб давати свідчення?
А яким чином перетнув кордон колишній Голова НБУ військовозобов'язаний Шевченко ?
А ще є пан Арестович , якому ще немає 50 років і який з своєю військовою освітою чомусь опинився в Америці , а не на фронті .
А ще є колишні генпрокурори Венедиктова та Костін , колишній прем'єр Гончарук ....
Тепер до суті. Буданов відкриває синагоги, Малюк розказує про звільнення полонених. Невже у нас більше зайнятись цими питання немає кому? А МЗС, всім штатом? Чи може інші структури? Питання важливе, але таке відчуття, що Малюк шукає будь яке заняття, окрім як вирішення наведених вище питань і проблем