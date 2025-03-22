Три роки Коордштабу: повернуто з неволі 4775 осіб, репатрійовано понад 7 тис. тіл Оборонців

За три роки діяльності Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими із неволі повернули 4306 людей в межах обмінів та ще 469 осіб поза обмінами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграм-каналі Координаційного штабу.

Зазначається, що у Києві відбулася масштабна конференція, присвячена звільненню полонених.



Конференція "Надія. Боротьба. Повернення" зібрала багатьох представників державних органів, Сил безпеки та оборони України, народних депутатів, громадських активістів, журналістів, звільнених з полону Оборонців, представників родин, співробітників Координаційного штабу.

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"Основні досягнення Штабу за три роки діяльності – порятунок з неволі 4306 людей під час обмінів та повернення 469 поза обмінами, репатріація понад 7 тисяч тіл Оборонців", - йдеться в дописі.

Також повідомляється, що на заході виступили президент Володимир Зеленський, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, заступниця керівника Офісу Президента та перша очільниця Координаційного штабу Ірина Верещук, голова Координаційного штабу Кирило Буданов.

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Крім того, під час презентації роботи Коордштабу заступник керівника організації Андрій Юсов назвав основні досягнення поза обмінами: створення унікальної інформаційної системи, електронного особистого кабінету, мережі регіональних центрів, міжнародну та медійну діяльність, роботу з дітьми та звільненими, спеціальні проєкти, орієнтовані зокрема на поповнення обмінного фонду та повернення з неволі цивільних.