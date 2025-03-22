Російські полонені не скаржаться на умови утримання, - Лубінець
Під час проведення обміну, який відбувся 19 березня 2025 року, працівники Офісу Омбудсмана поспілкувалися з російськими військовополоненими.
Про це повідомив у телеграм-каналі уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, усі вони підтверджують, що скарг на перебування у полоні - не мають. Раз на три місяці їх постійно відвідують працівники МКЧХ, також росіяни мали змогу отримувати та передавали листи рідним. Полоненим надавалася вся необхідна медична допомога.
"Вилікували, нормально. На ноги поставили", - заявив один із російських військовополонених.
"Акцентую, що Україна демонструє ставлення до полонених відповідно до норм міжнародно гуманітарного права. Ми очікуємо, що Росія теж гідно утримувати українських військовополонених і допускатиме до них представників МКЧХ!" - резюмує він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
П.С. Конечно хорошо бы заставить российских пленных хотя бы работать на разборах завалов, но таке. Будем их слишком мучить и издеваться, чем мы тогда отличаемся от москалей.
Омбудсмен від бога...
яке ж ти наївне! Кацапські полонені ******** повинні утримуватись так, як наші воїни на болотах, а то вилупки живуть краще від українських пенсіонерів! І похрен на імпотентний червоний хрест, та ООН! 🤬