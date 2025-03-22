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Новини Обмін полоненими Полонені окупанти
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Російські полонені не скаржаться на умови утримання, - Лубінець

полонені росіяни

Під час проведення обміну, який відбувся 19 березня 2025 року, працівники Офісу Омбудсмана поспілкувалися з російськими військовополоненими.

Про це повідомив у телеграм-каналі уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, усі вони підтверджують, що скарг на перебування у полоні - не мають. Раз на три місяці їх постійно відвідують працівники МКЧХ, також росіяни мали змогу отримувати та передавали листи рідним. Полоненим надавалася вся необхідна медична допомога.

"Вилікували, нормально. На ноги поставили", - заявив один із російських військовополонених.

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"Акцентую, що Україна демонструє ставлення до полонених відповідно до норм міжнародно гуманітарного права. Ми очікуємо, що Росія теж гідно утримувати українських військовополонених і допускатиме до них представників МКЧХ!" - резюмує він.

Автор: 

армія рф (17176) обмін (1148) полонені (2249) Лубінець Дмитро (584)


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Топ коментарі
+16
Ясний куй в нас так пенсіонери не живуть як кацапські потвори.
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22.03.2025 14:52
+13
Просто вони ще не доїхали до своїх пропагандонів. На курщині в Суджі яку окупували рашисти недавно кацапські потвори яких українські військові кормили, одягали і лікували за свій рахунок вже ллють тонни бруду на наших військових і розказують таке наче їх що нерви не витримують їх слухати. От вам і вся подяка від рашистів. Тому я з самого початку казав що не потрібно тих свиней ублажати все одно вони на вас висеруться
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22.03.2025 15:06
+10
була скарга що ім не готуют олівье. але дивлячись на ті ситі пики прі обміні то крім олівье вони мают що жерти, порівняйте з поверненними нашими полоненими
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22.03.2025 14:52
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була скарга що ім не готуют олівье. але дивлячись на ті ситі пики прі обміні то крім олівье вони мают що жерти, порівняйте з поверненними нашими полоненими
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22.03.2025 14:52 Відповісти
Ясний куй в нас так пенсіонери не живуть як кацапські потвори.
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22.03.2025 14:52 Відповісти
Значить потрібно міняти 1 до 3.
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22.03.2025 15:03 Відповісти
На Лубінця і його секретаріат йдуть нефігові суми, а де результати роботи? Недавно він вякнув, що побільшало скарг на ТЦК і що далі? А далі він просто сидить на сраці рівно і просто отримує зарплату...
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22.03.2025 15:05 Відповісти
Просто вони ще не доїхали до своїх пропагандонів. На курщині в Суджі яку окупували рашисти недавно кацапські потвори яких українські військові кормили, одягали і лікували за свій рахунок вже ллють тонни бруду на наших військових і розказують таке наче їх що нерви не витримують їх слухати. От вам і вся подяка від рашистів. Тому я з самого початку казав що не потрібно тих свиней ублажати все одно вони на вас висеруться
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22.03.2025 15:06 Відповісти
Ні, правда пошириться через сарафанне радіо.
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22.03.2025 15:44 Відповісти
На фото кореец. Его обещали отдать Южной Корее, уже отдали втихаря? Южная Корея (что поставляет станки в РФ и не поставляет нам оружие) за своих пленных нам обещала дать хер.
П.С. Конечно хорошо бы заставить российских пленных хотя бы работать на разборах завалов, но таке. Будем их слишком мучить и издеваться, чем мы тогда отличаемся от москалей.
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22.03.2025 15:08 Відповісти
А відношення до бусифікованих ні в якому документі не зафіксовано, тому й тримають їх гірше за маньяків і серійних вбивць.
Омбудсмен від бога...
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22.03.2025 15:14 Відповісти
Скучают небось, тухлым щам, по бутылкам, по швабрам в жопе ???
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22.03.2025 15:21 Відповісти
їм і сартир на вулиці зробили шоб почувалися як вдома
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22.03.2025 15:21 Відповісти
А на переїдання не скаржаться ?
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22.03.2025 15:35 Відповісти
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22.03.2025 15:38 Відповісти
***@Nа w RoT!!!!
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22.03.2025 15:42 Відповісти
Коли обміняють, тоді , чекаємо
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22.03.2025 15:57 Відповісти
скаржаться тільки на тортури
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22.03.2025 15:57 Відповісти
Ми очікуємо, що Росія теж гідно утримувати українських військовополонених і допускатиме до них представників МКЧХ!"
яке ж ти наївне! Кацапські полонені ******** повинні утримуватись так, як наші воїни на болотах, а то вилупки живуть краще від українських пенсіонерів! І похрен на імпотентний червоний хрест, та ООН! 🤬
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22.03.2025 16:05 Відповісти
Крпще б ви на українців стільки грошей витрачали, ніж відгодовували й лікували цих тварюк
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22.03.2025 16:11 Відповісти
Як не скаржаться? Олів'є має бути у меню мінімум раз на тиждень.
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22.03.2025 18:20 Відповісти
Ну,звичайно,милий Лубінєц! Ти ж там для цього й посаджений Єрмачилою! У пансіонаті-таборі для кацапполонених: сьогодні вечеря о 19-00 (меню: сирна запіканка зі сметаною,салат з варених буряків,м2ясна котлета з гречкою,склянка сметани,масло,чай),їжу розносять офіціантки (вони ж ,за додаткову оплату надають інтимні послуги русні (оплачує це все МКЧХ,він же забезпечує і презиками). З 20-00 перегляд Єдиного марафону і серіалу "Свати",кацапмовою.З 22-00 особистий час,з 22-30 склянка кефіру на кацапське горло і сон на накрохмалених,чистих простинях. Завтра на обід буде улюблена кацапами олів"єшка,на наступний день сєльодочка під шубою...
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22.03.2025 18:44 Відповісти
 
 