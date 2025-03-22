Російські полонені не скаржаться на умови утримання, - Лубінець

Під час проведення обміну, який відбувся 19 березня 2025 року, працівники Офісу Омбудсмана поспілкувалися з російськими військовополоненими.

Про це повідомив у телеграм-каналі уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, усі вони підтверджують, що скарг на перебування у полоні - не мають. Раз на три місяці їх постійно відвідують працівники МКЧХ, також росіяни мали змогу отримувати та передавали листи рідним. Полоненим надавалася вся необхідна медична допомога.

"Вилікували, нормально. На ноги поставили", - заявив один із російських військовополонених.

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"Акцентую, що Україна демонструє ставлення до полонених відповідно до норм міжнародно гуманітарного права. Ми очікуємо, що Росія теж гідно утримувати українських військовополонених і допускатиме до них представників МКЧХ!" - резюмує він.