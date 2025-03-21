Від початку вторгнення Україна повернула з полону РФ вже 4306 людей, - Зеленський

Україна від початку повномасштабного вторгнення повернула з російської неволі 4306 людей.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже більше ніж три роки, майже увесь час цієї війни, працює наш Координаційний штаб – усі служби, які повертають полонених. Вже більше ніж 4000 людей повернули: 4306. І повернемо всіх", - сказав він.

Зеленський зазначив, що, говорячи з американськими та іншими союзниками про завершення війни, Україна торкається питання звільнення українців із полону РФ.

"Зараз, коли ми говоримо з американською стороною та іншими нашими партнерами про те, як завершити війну, ми говоримо про звільнення полонених як один із перших кроків. Ми вважаємо, що це безумовно має бути", - заявив глава держави.

Президент подякував кожному, хто зберігає питання про полонених в інформаційному порядку денному, а також командній роботі Офісу президента, ГУР, СБУ, МВС, омбудсмена й усіх інших, хто залучений і завдяки кому українці повертаються.

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Нагадаємо, 19 березня Україна та Росія провели обмін полоненими за формулою 175 на 175. Ще 22 українські військові повертаються додому завдяки заходам поза обмінами.