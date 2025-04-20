Вже готуються наступні операції з повернення наших полонених, - ГУР

Україна вже працює над організацією наступних обмінів полоненими.

Про це в телеефірі сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Від початку повномасштабного вторгнення понад 5 000 українців в рамках обмінів і понад 500 громадян поза обмінами повернулись додому, і 63 обміни - це окремі операції. Можу сказати, що вже готуються наступні операції з повернення наших людей", - поінформував він.

Великодній обмін полоненими

Юсов зазначив, що обмін перед Великоднем - один із найбільших за період повномасштабного вторгнення. За його словами, він готувався довго, а терміни кілька разів посувалися. Представник ГУР зауважив, що Великдень був додатковим фактором, щоб цей обмін відбувся і до України повернулися 276 захисників і одна захисниця.

Представник ГУР наголосив, що повернення 277 захисників є гарним результатом і символом того, що треба працювати й надалі задля повернення військових і цивільних. За його словами, процес перемовин складний, утім він не зупиняється ані на день.

"Переговорна група працює, і ми бачимо результати. Це непроста робота, більшість речей залишається поза кадрами. Але хочу подякувати всім причетним. Окремо - ОАЕ, які допомагають і виконують посередницьку функцію. Також - родинам захисників, які не просто чекали, а боролись. Дякуємо за розуміння і терпіння всім тим, хто зміг, коли треба промовити й втримати якусь інформацію або втриматись від емоцій, а коли треба - навпаки посилити позицію України для повернення наших", - сказав він.

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Стан визволених із полону захисників

Водночас Юсов зазначив, що серед захисників, які повернулися, є важкохворі й важкопоранені, вони отримують медичну допомогу та надалі проходитимуть реабілітацію.

Нагадаємо, 19 квітня Україна повернула 277 військових з російського полону.