Украина вернула из российского плена 205 военных (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 6 мая 2025 года, между Украиной и РФ состоялся очередной обмен военнопленными.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, из вражеского плена вернули 205 украинских военных.

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"Сегодня Украина вернула 205 воинов. Молодые ребята и взрослые мужчины из почти всех видов и родов войск. Защитники Мариуполя и защитники всей линии фронта. Они были разбросаны по многим российским регионам, заключенные тюремной системой с единственной задачей: издевательство и уничтожение человечности.

Мы вернули их. И я благодарю всех, кто работал над этим обменом. Спасибо партнерам, прежде всего Объединенным Арабским Эмиратам, за посредничество и помощь. Спасибо тем, кто неравнодушен и продолжает говорить об украинцах в плену.

Ежедневно мы боремся за наших людей. Обязательно сделаем все, чтобы вернуть каждого и каждую", - отметил глава государства.



















Как сообщили в Координационном штабе в Украину вернули трех украинских офицеров и 202 солдат и сержантов. Среди освобожденных - военные ВСУ, в частности, Военно-морских сил, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Нацгвардии, Госпогранслужбы, уточнили в Координационном штабе.

"Это уже пятый обмен в этом году, всего с начала полномасштабного вторжения удалось вернуть 4757 украинцев", - подчеркивают в штабе.

Напомним, 19 апреля Украина вернула 277 военных из российского плена. В ГУР отмечали, что уже готовятся следующие операции по возвращению наших пленных.