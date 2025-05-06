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Новости Обмен пленными
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Украина вернула из российского плена 205 военных (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 6 мая 2025 года, между Украиной и РФ состоялся очередной обмен военнопленными.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, из вражеского плена вернули 205 украинских военных.

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"Сегодня Украина вернула 205 воинов. Молодые ребята и взрослые мужчины из почти всех видов и родов войск. Защитники Мариуполя и защитники всей линии фронта. Они были разбросаны по многим российским регионам, заключенные тюремной системой с единственной задачей: издевательство и уничтожение человечности.

Мы вернули их. И я благодарю всех, кто работал над этим обменом. Спасибо партнерам, прежде всего Объединенным Арабским Эмиратам, за посредничество и помощь. Спасибо тем, кто неравнодушен и продолжает говорить об украинцах в плену.

Ежедневно мы боремся за наших людей. Обязательно сделаем все, чтобы вернуть каждого и каждую", - отметил глава государства.

обмен пленными 6 мая
обмен пленными 6 мая
обмен пленными 6 мая
обмен пленными 6 мая
обмен пленными 6 мая
обмен пленными 6 мая
обмен пленными 6 мая
обмен пленными 6 мая
обмен пленными 6 мая

Как сообщили в Координационном штабе в Украину вернули трех украинских офицеров и 202 солдат и сержантов. Среди освобожденных - военные ВСУ, в частности, Военно-морских сил, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Нацгвардии, Госпогранслужбы, уточнили в Координационном штабе.

"Это уже пятый обмен в этом году, всего с начала полномасштабного вторжения удалось вернуть 4757 украинцев", - подчеркивают в штабе.

Напомним, 19 апреля Украина вернула 277 военных из российского плена. В ГУР отмечали, что уже готовятся следующие операции по возвращению наших пленных.

Автор: 

военнопленные (1076) Зеленский Владимир (20500) обмен (1375)


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Топ комментарии
+24
Удивительно .... Даже под этим сообщением написать о всякой ***** ...
А просто порадоваться за тех , кто вышел живым из кацапского плена , не пробовали ... ?
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06.05.2025 15:52
+19
З поверненням, рідні наші Сонечки! Радію разом з вашими родинами!!
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06.05.2025 15:52
+18
ну нарешті.... а то вже деякі тг канали вже зранку анонсували..., яке щастя..., вітаю всіх, й тих, хто повернувся, й тих, хто дочекався, й тих, хто цьому сприяв...
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06.05.2025 15:42
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Все зешмарклі вже є тема на відосикі днів на два.
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06.05.2025 15:37 Ответить
Удивительно .... Даже под этим сообщением написать о всякой ***** ...
А просто порадоваться за тех , кто вышел живым из кацапского плена , не пробовали ... ?
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06.05.2025 15:52 Ответить
Йому не за це платять, щоб радіти...
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06.05.2025 16:35 Ответить
👏 вітаємо, хлопці!

А можна всіх полонених на всіх зелених поміняти?
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06.05.2025 15:40 Ответить
Хіба шо сказать ***** шо не будемо чіпати його парад, хай спокійно проводить, все рівно нічим туди бить, тільки потрібно провести обмін "всіх на всіх" для цього
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06.05.2025 19:13 Ответить
ну нарешті.... а то вже деякі тг канали вже зранку анонсували..., яке щастя..., вітаю всіх, й тих, хто повернувся, й тих, хто дочекався, й тих, хто цьому сприяв...
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06.05.2025 15:42 Ответить
З поверненням, рідні наші Сонечки! Радію разом з вашими родинами!!
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06.05.2025 15:52 Ответить
добре що хлопці вдома.

мабуть цим обміном ***** підмазав зейлу, щоб пабєдобєсіє пройшло без наших дронів....
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06.05.2025 15:54 Ответить
Ну от як навчитися на таке без сліз дивитись!
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06.05.2025 15:54 Ответить
Вітаємо! ...таких новин чекаємо найбільше
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06.05.2025 15:56 Ответить
припускаю, що кацапопідари погодилися (заставив потужний) на обмін, щоб наші не валили по параду. за хлопців радий, що повертаються додому
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06.05.2025 15:57 Ответить
Що за дурня з "ура"? Так і до "слава кпрс" недалеко!!!
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06.05.2025 16:00 Ответить
Ну то можете здатись кацапам, потім приклад показати - що після звільнення кричати. Чи нам турки вже вороги?
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06.05.2025 16:41 Ответить
Вітання хлопцям на рідній землі.Одужуйте.
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06.05.2025 16:05 Ответить
Скільки ж цей с.ка Содоль здав хлопців в Маріуполі вмісті з Зермаками
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06.05.2025 16:11 Ответить
 
 