Із російського полону звільнено 40 військовослужбовців системи МВС, - Клименко. ФОТОрепортаж

6 травня відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та РФ. Серед звільнених з полону - 40 військовослужбовців системи МВС.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"26 гвардійців і 14 прикордонників уже на рідній землі. Наймолодшому з них — 22 роки, найстаршому — 25. Більшість перебувала в полоні ще з 2022 року", - повідомив Клименко.

Кожному вже надається медична та психологічна допомога.

Усі вони отримають належну реабілітацію та підтримку держави.

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Загалом у межах чергового масштабного обміну додому повернулися 205 захисників. Сьогодні чимало родин зітхнули з полегшенням.

"Дякую Президенту України, керівнику Офісу Президента та команді Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за проведену роботу й досягнутий результат. Вдячність міжнародним партнерам, зокрема ОАЕ, за посередництво", - написав Клименко.

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Очільник МВС наголосив, що держвава докладає максимальних зусиль, щоб повернути з полону всіх українців.

6 травня 2025 року, між Україною та РФ відбувся черговий обмін військовополоненими. Україна повернула з російського полону 205 військових.