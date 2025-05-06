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Новини Фото Обмін полоненими
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Із російського полону звільнено 40 військовослужбовців системи МВС, - Клименко. ФОТОрепортаж

6 травня відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та РФ. Серед звільнених з полону - 40 військовослужбовців системи МВС.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"26 гвардійців і 14 прикордонників уже на рідній землі. Наймолодшому з них — 22 роки, найстаршому — 25. Більшість перебувала в полоні ще з 2022 року", - повідомив Клименко.

Кожному вже надається медична та психологічна допомога.
Усі вони отримають належну реабілітацію та підтримку держави.

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Із російського полону звільнено 40 військовослужбовців системи МВС
Із російського полону звільнено 40 військовослужбовців системи МВС
Із російського полону звільнено 40 військовослужбовців системи МВС
Із російського полону звільнено 40 військовослужбовців системи МВС

Загалом у межах чергового масштабного обміну додому повернулися 205 захисників. Сьогодні чимало родин зітхнули з полегшенням.

"Дякую Президенту України, керівнику Офісу Президента та команді Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за проведену роботу й досягнутий результат. Вдячність міжнародним партнерам, зокрема ОАЕ, за посередництво", - написав Клименко.

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Очільник МВС наголосив, що держвава докладає максимальних зусиль, щоб повернути з полону всіх українців.

6 травня 2025 року, між Україною та РФ відбувся черговий обмін військовополоненими. Україна повернула з російського полону 205 військових.

Автор: 

військовополонені (940) МВС (3503) обмін (1158) Клименко Ігор (487)


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Спочатку оп iх здало в полон
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06.05.2025 16:21 Відповісти
 
 