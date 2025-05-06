Із російського полону звільнено 40 військовослужбовців системи МВС, - Клименко. ФОТОрепортаж
6 травня відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та РФ. Серед звільнених з полону - 40 військовослужбовців системи МВС.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"26 гвардійців і 14 прикордонників уже на рідній землі. Наймолодшому з них — 22 роки, найстаршому — 25. Більшість перебувала в полоні ще з 2022 року", - повідомив Клименко.
Кожному вже надається медична та психологічна допомога.
Усі вони отримають належну реабілітацію та підтримку держави.
Загалом у межах чергового масштабного обміну додому повернулися 205 захисників. Сьогодні чимало родин зітхнули з полегшенням.
"Дякую Президенту України, керівнику Офісу Президента та команді Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за проведену роботу й досягнутий результат. Вдячність міжнародним партнерам, зокрема ОАЕ, за посередництво", - написав Клименко.
Очільник МВС наголосив, що держвава докладає максимальних зусиль, щоб повернути з полону всіх українців.
6 травня 2025 року, між Україною та РФ відбувся черговий обмін військовополоненими. Україна повернула з російського полону 205 військових.
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