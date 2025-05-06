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Из российского плена освобождены 40 военнослужащих системы МВД, - Клименко. ФОТОрепортаж

6 мая состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и РФ. Среди освобожденных из плена - 40 военнослужащих системы МВД.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"26 гвардейцев и 14 пограничников уже на родной земле. Самому молодому из них - 22 года, самому старшему - 25. Большинство находилось в плену еще с 2022 года", - сообщил Клименко.

Каждому уже оказывается медицинская и психологическая помощь.
Все они получат надлежащую реабилитацию и поддержку государства.

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Из российского плена освобождены 40 военнослужащих системы МВД
Из российского плена освобождены 40 военнослужащих системы МВД
Из российского плена освобождены 40 военнослужащих системы МВД
Из российского плена освобождены 40 военнослужащих системы МВД

Всего в рамках очередного масштабного обмена домой вернулись 205 защитников. Сегодня многие семьи вздохнули с облегчением.

"Спасибо Президенту Украины, руководителю Офиса Президента и команде Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными за проведенную работу и достигнутый результат. Благодарность международным партнерам, в частности ОАЭ, за посредничество", - написал Клименко.

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Глава МВД подчеркнул, что государство прилагает максимальные усилия, чтобы вернуть из плена всех украинцев.

6 мая 2025 года, между Украиной и РФ состоялся очередной обмен военнопленными. Украина вернула из российского плена 205 военных

Автор: 

военнопленные (1076) МВД (9320) обмен (1375) Клименко Игорь (400)


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Спочатку оп iх здало в полон
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06.05.2025 16:21 Ответить
 
 