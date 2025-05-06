Из российского плена освобождены 40 военнослужащих системы МВД, - Клименко. ФОТОрепортаж

6 мая состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и РФ. Среди освобожденных из плена - 40 военнослужащих системы МВД.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"26 гвардейцев и 14 пограничников уже на родной земле. Самому молодому из них - 22 года, самому старшему - 25. Большинство находилось в плену еще с 2022 года", - сообщил Клименко.

Каждому уже оказывается медицинская и психологическая помощь.

Все они получат надлежащую реабилитацию и поддержку государства.

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Всего в рамках очередного масштабного обмена домой вернулись 205 защитников. Сегодня многие семьи вздохнули с облегчением.

"Спасибо Президенту Украины, руководителю Офиса Президента и команде Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными за проведенную работу и достигнутый результат. Благодарность международным партнерам, в частности ОАЭ, за посредничество", - написал Клименко.

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Глава МВД подчеркнул, что государство прилагает максимальные усилия, чтобы вернуть из плена всех украинцев.

6 мая 2025 года, между Украиной и РФ состоялся очередной обмен военнопленными. Украина вернула из российского плена 205 военных