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Новости Видео Обмен пленными
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Женщина впервые узнала, что ее сын жив и находится в плену РФ: просил передать, чтобы Вы не волновались. ВИДЕО

Мама украинского воина узнала, что ее сын жив и находится в плену.

Видео обнародовало Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Об этом ей рассказали другие защитники, которые были освобождены из плена РФ во время обмена 6 мая 2025 года.

6 мая 2025 года, между Украиной и РФ состоялся очередной обмен военнопленными. Украина вернула из российского плена 205 военных.

Также смотрите: Из российского плена освобождены 40 военнослужащих системы МВД, - Клименко. ФОТОрепортаж

Автор: 

военнопленные (1076) плен (2616)


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До сліз
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07.05.2025 12:29 Ответить
А тепер порівняйте це з тим, як на болотах свиноматки «чекають» своїх Іванів
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07.05.2025 12:56 Ответить
курва буйло та його кацапи !
скільки горя принесли людям.

нищити всіх - від старого до новонародженого !
.
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07.05.2025 13:04 Ответить
 
 