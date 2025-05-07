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Женщина впервые узнала, что ее сын жив и находится в плену РФ: просил передать, чтобы Вы не волновались. ВИДЕО
Мама украинского воина узнала, что ее сын жив и находится в плену.
Видео обнародовало Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Об этом ей рассказали другие защитники, которые были освобождены из плена РФ во время обмена 6 мая 2025 года.
6 мая 2025 года, между Украиной и РФ состоялся очередной обмен военнопленными. Украина вернула из российского плена 205 военных.
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скільки горя принесли людям.
нищити всіх - від старого до новонародженого !
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