Женщина впервые узнала, что ее сын жив и находится в плену РФ: просил передать, чтобы Вы не волновались. ВИДЕО

Мама украинского воина узнала, что ее сын жив и находится в плену.

Видео обнародовало Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Об этом ей рассказали другие защитники, которые были освобождены из плена РФ во время обмена 6 мая 2025 года.

6 мая 2025 года, между Украиной и РФ состоялся очередной обмен военнопленными. Украина вернула из российского плена 205 военных.

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