Новости россияне удерживают в плену экс-мера Херсона
Экс-мэр Херсона Миколаенко, которого россияне удерживают в плену, отказался от обмена в пользу тяжелобольного пленного

Миколаенко уступил место в списках на обмен тяжелобольному раненому

Бывшего мэра Херсона Владимира Миколаенко, которого россияне похитили в апреле 2022 года, должны были обменять, но он уступил место тяжелобольному пленному.

Об этом рассказала его племянница Анна Коршун-Самчук во время специального мероприятия в ОБСЕ, пишет издание ZMINA, информирует Цензор.НЕТ.

Она рассказала, что оккупанты незаконно удерживают Миколаенко в исправительной колонии №7 города Пакино Владимирской области РФ.

"В этом пенитенциарном учреждении чиновника держат в нечеловеческих условиях и без оказания медицинской помощи", - пишет издание.

Также пока отсутствует информация, в каком именно статусе удерживают мужчину, предъявили ли ему обвинение или назначили ли наказание.

Освобожденные пленные рассказали Анне, что в 2022 году Владимира планировали обменять, но вместо себя он попросил освободить сокамерника, у которого на ноге была гангрена. Бывший городской голова боялся, что мужчина из-за тяжелого состояния здоровья может не выжить в плену. После этого РФ не включала его в списки на обмен.

Смотрите также: Женщина впервые узнала, что ее сын жив и находится в плену РФ: просил передать, чтобы вы не волновались. ВИДЕО

Топ комментарии
+15
Він брав участь у євромайдані,був принциповим ,підтримував ліберально-демократичний розвіток України(це з "вікіпедіі").Ось вам і приклад так званих "совкових" пінсіонерів(йому 65р) на відміну від інфантільної молоді для якої в голові порожньо.Яка живе по принципу "Какая разница".
11.05.2025 05:03 Ответить
+12
Ну мерів обирають - можливо нарід і вгадав з своїм вибором, несподівано.
11.05.2025 02:40 Ответить
+11
Не вистачає слів поваги та захоплення людяності людини- посадовця !!!
11.05.2025 03:50 Ответить
Навіть не віриться що хтось із них на таке здатен
11.05.2025 01:57 Ответить
11.05.2025 02:40 Ответить
Є. І це радує! Швидше б повернутися додому Людині!
11.05.2025 10:18 Ответить
11.05.2025 03:50 Ответить
Не кожен може бути посадовцем, але кожен може бути Людиною
11.05.2025 06:21 Ответить
11.05.2025 05:03 Ответить
А мер Мелітополя чомусь був обміняний зразу, ще й ордена отримав.... Думайте....
11.05.2025 06:09 Ответить
Велика ВДЯЧНІСТЬ Володимиру Миколаєнко за такий ВЧИНОК, ДОСТОЙНИЙ ЛЮДИНИ!!! Бо держслужбовці, представники влади, срані "народні" дєпутати, поліція НАСТІЛЬКИ КОРУМПОВАНІ та ЗНАХАБНІЛІ, що українцям важко повірити, що ТАК БУВАЄ!!! Здоров"я Вам, Володимире!!! Бережи Вас Бог та Пресвята Богородиця!!! Низький материнський уклін!!!
11.05.2025 07:45 Ответить
Повага.
11.05.2025 10:11 Ответить
Це комюніке для тих ідіотів, що серед 40 млн не бачать крім Зелі і Пороха достойних кандидатів на президента.
12.05.2025 00:19 Ответить
 
 