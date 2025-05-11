Экс-мэр Херсона Миколаенко, которого россияне удерживают в плену, отказался от обмена в пользу тяжелобольного пленного

Бывшего мэра Херсона Владимира Миколаенко, которого россияне похитили в апреле 2022 года, должны были обменять, но он уступил место тяжелобольному пленному.

Об этом рассказала его племянница Анна Коршун-Самчук во время специального мероприятия в ОБСЕ, пишет издание ZMINA, информирует Цензор.НЕТ.

Она рассказала, что оккупанты незаконно удерживают Миколаенко в исправительной колонии №7 города Пакино Владимирской области РФ.

"В этом пенитенциарном учреждении чиновника держат в нечеловеческих условиях и без оказания медицинской помощи", - пишет издание.

Также пока отсутствует информация, в каком именно статусе удерживают мужчину, предъявили ли ему обвинение или назначили ли наказание.

Освобожденные пленные рассказали Анне, что в 2022 году Владимира планировали обменять, но вместо себя он попросил освободить сокамерника, у которого на ноге была гангрена. Бывший городской голова боялся, что мужчина из-за тяжелого состояния здоровья может не выжить в плену. После этого РФ не включала его в списки на обмен.

