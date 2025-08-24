Україна провела обмін полоненими з Росією: додому повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та цивільні. ФОТОрепортаж

У неділю, 24 серпня, відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. Додому в Україну з російської неволі повертаються воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні наші люди повертаються додому. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року. Повертаємо додому журналіста Дмитра Хилюка, який був викрадений на Київщині в березні 2022-го. Нарешті він удома, в Україні", - розповів глава держави.

Він зазначив, що обміни тривають, і можливо це завдяки нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України.

"Нашій команді, яка працює щодня. Партнерам, які допомагають. Дякуємо ОАЕ за допомогу. Дякую всім, хто своєю роботою дає можливість, щоб наші люди поверталися", - заявив президент.

Дивіться також: З російського полону вдалося визволити цивільних та військових українців, поневолених із 2014 року, - Коордштаб. ФОТОрепортаж