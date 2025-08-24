УКР
2 964 18

Україна провела обмін полоненими з Росією: додому повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та цивільні. ФОТОрепортаж

У неділю, 24 серпня, відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. Додому в Україну з російської неволі повертаються воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

обмін

"Сьогодні наші люди повертаються додому. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року. Повертаємо додому журналіста Дмитра Хилюка, який був викрадений на Київщині в березні 2022-го. Нарешті він удома, в Україні", - розповів глава держави.

обмін

Він зазначив, що обміни тривають, і можливо це завдяки нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України.

обмін

"Нашій команді, яка працює щодня. Партнерам, які допомагають. Дякуємо ОАЕ за допомогу. Дякую всім, хто своєю роботою дає можливість, щоб наші люди поверталися", - заявив президент.

обмін

обмін

обмін

обмін

обмін

обмін

обмін

Дивіться також: З російського полону вдалося визволити цивільних та військових українців, поневолених із 2014 року, - Коордштаб. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (25234) обмін (1272) полонені (2341)
+12
А всіх цих страждань українців могло б і не бути, якби не ті дебільні 73% від 40%, що прийшли на вибори в 2019!
24.08.2025 17:00 Відповісти
+7
Пишу не по темі. Сьогодні у Мінську прощалися з відомим співаком Ярославом Євдокимовим з Рівненщини,його мама була в тюрмі,як учасниця ОУН і він в тюрмі народився. До останнього дня Євдокимов був вірним сином українського народу,символічно,що прощалися з ним 24.08. Чи хтось в Україні згадав про нього,поспівчував сім"ї? Сумніваюся...
24.08.2025 17:05 Відповісти
+6
Добра новина!
24.08.2025 16:53 Відповісти
Добра новина!
24.08.2025 16:53 Відповісти
А чому не повідомили, що звільнили мера Херсона Володимира Миколаєнка?
24.08.2025 16:57 Відповісти
А всіх цих страждань українців могло б і не бути, якби не ті дебільні 73% від 40%, що прийшли на вибори в 2019!
24.08.2025 17:00 Відповісти
Их бы не было если бы Обама и ЕС молча не слили Крым а после этого война была неизбежна.
24.08.2025 17:16 Відповісти
пачему молча
Абама барак перекладається з ідішу як блискавичний
блискавично згідно Будапешту зупинив продаж зброї Україні
24.08.2025 17:20 Відповісти
так це зелений здав ядерку задушив Южмаш попродавав тисячі танків та літаків
це одна задумана в сша послідовність
і зелений спецом запустив росіян з Криму бо інакше не булоб затяжної війни з геноцидмо українців
24.08.2025 17:18 Відповісти
Нєть,єта зделал пушькін..
24.08.2025 17:26 Відповісти
а тобі, клоуне, росія дякуе за те,що ти загнав іх у полон
24.08.2025 17:47 Відповісти
Божечки, які змарнілі, виснажені, худющі(((
24.08.2025 17:02 Відповісти
Пишу не по темі. Сьогодні у Мінську прощалися з відомим співаком Ярославом Євдокимовим з Рівненщини,його мама була в тюрмі,як учасниця ОУН і він в тюрмі народився. До останнього дня Євдокимов був вірним сином українського народу,символічно,що прощалися з ним 24.08. Чи хтось в Україні згадав про нього,поспівчував сім"ї? Сумніваюся...
24.08.2025 17:05 Відповісти
насправді згадували
24.08.2025 17:32 Відповісти
Він особисто хйлом нагороджений званнями , доля його батьків - це не його доля "приуСПІВАЮЧОГО "пісенного усладітєля режимів .
24.08.2025 17:46 Відповісти
що це за маячня? ти американка? трампістка?
24.08.2025 17:47 Відповісти
багатьох допускали в АФГАН піснями заколихувати людиновбивчі виходки Кремля- а потім за це нагороджувати?
24.08.2025 17:57 Відповісти
Худющі, як з Освенцена
24.08.2025 17:22 Відповісти
Хай береже їх доля на щастя родинам та на віру в прийдешнє спасіння України , за яку їм довелося пережити чи ненайстрашніші у світі застінки постгебенівскького рашисткофашистського режиму. СМЕРТЬ РАШИСТСЬКІЙ КРАЇНІ -ПОТВОРІ!
24.08.2025 17:42 Відповісти
Виснажені і худі , але Слава Богу Вони на рідній землі !!
З поверненням , дорогі наші Воіни 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
24.08.2025 17:39 Відповісти
А як же здані зеленським в полон азовці?
24.08.2025 17:41 Відповісти
 
 