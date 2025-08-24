Состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ

В воскресенье, 24 августа, состоялся обмен пленными между Украиной и РФ. Домой в Украину из российской неволи возвращаются воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданские. Большинство из них были в плену еще с 2022 года.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Дополняется...