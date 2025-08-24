РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8758 посетителей онлайн
Новости Обмен пленными
930 3

Состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ

обмін

В воскресенье, 24 августа, состоялся обмен пленными между Украиной и РФ. Домой в Украину из российской неволи возвращаются воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданские. Большинство из них были в плену еще с 2022 года.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Дополняется...

Зеленский Владимир (21697) обмен (1490) пленные (2218)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Добра новина!
показать весь комментарий
24.08.2025 16:53 Ответить
А чому не повідомили, що звільнили мера Херсона Володимира Миколаєнка?
показать весь комментарий
24.08.2025 16:57 Ответить
А всіх цих страждань українців могло б і не бути, якби не ті дебільні 73% від 40%, що прийшли на вибори в 2019!
показать весь комментарий
24.08.2025 17:00 Ответить
 
 