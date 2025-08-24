РУС
Среди освобожденных из плена 24 августа – экс-мэр Херсона Миколаенко и журналисты Хилюк и Калиуш.. ФОТОРЕПОРТАЖ

В рамках обмена пленными между Украиной и РФ 24 августа домой из российской неволи вернули бывшего мэра Херсона Владимира Миколаенко и журналистов Дмитрия Хилюка и Марка Калиуша.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, информирует Цензор.НЕТ.

"Наконец на свободе двое украинских журналистов: Дмитрий Хилюк и Марк Калиуш. Они были незаконно задержаны оккупантами в 2022 и 2023 годах. Среди освобожденных гражданских лиц также медик Сергей Ковалев из батальона "Госпитальеры", который спасал жизни защитников и гражданских во время осады на заводе "Азовсталь". Возвращается домой и бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко, который не пошел на сотрудничество с оккупантами", - рассказали в Координационном штабе.

Также в Коордштабе рассказали, что среди освобожденных воинов представители практически всех сил обороны: десантно-штурмовых, воздушных, военно-морских, а также воины ТрО, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Отмечается, что все освобожденные оборонцы относятся к рядовому и сержантскому составу. Почти все они провели в плену более трех лет.

"Военнослужащие, которые сегодня вернулись, обороняли город Мариуполь, луганское, донецкое, харьковское, запорожское, херсонское николаевское, киевское, сумское направления, охраняли Чернобыльскую АЭС. Также увидят родных те, кто попал в руки врага на временно оккупированных территориях, в Крыму", - сказано в сообщении.

В Коордштабе добавили, что освобожденные украинцы получат полный спектр необходимой медицинской помощи. Каждый из них пройдет медицинское обследование и соответствующее лечение. Также они получат предусмотренные государством выплаты, пройдут реабилитацию и реинтеграцию в общество после длительной изоляции в российской неволе.

Напомним, что в воскресенье, 24 августа, состоялся обмен пленными между Украиной и РФ. Домой в Украину из российской неволи возвращаются воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданские. Большинство из них были в плену еще с 2022 года.

Ранее сообщалось, что бывшего мэра Херсона Владимира Миколаенко, которого россияне похитили в апреле 2022 года, должны были обменять, однако он уступил место тяжелобольному пленному.

Смотрите также: Украина провела обмен пленными с Россией: домой вернулись воины ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ и гражданские. ФОТОрепортаж

обмен (1490) пленные (2218) Координационный штаб (47)
+18
Маємо дякувати, бо без нього не було би обміну, втім як і полону.
24.08.2025 17:33 Ответить
+11
Что было бы мы не унаем, а что произошло видим! Так ,что бегом смотреть марафон а вечером не пропусти видосик от солнцликого!
24.08.2025 17:44 Ответить
+8
100% так не напала б русня , бо їм було важливо ,хто завгодно ,аби тільки не Порошенко !!!і це правда !!!
24.08.2025 17:46 Ответить
ботам пофіг - їм би зєлю обісрати
24.08.2025 17:22 Ответить
24.08.2025 17:33 Ответить
24.08.2025 17:33 Ответить
точно б не напали, якби був не зєля президентом? от 100%?
24.08.2025 17:40 Ответить
24.08.2025 17:44 Ответить
24.08.2025 17:46 Ответить
90%!
24.08.2025 17:48 Ответить
Даже если бы и напали, то не прошли бы юг до Днепра, как нож масло, за 6 часов и до Мариуполя за спину защитникам за двое суток. Не было бы сотни с лишним тысяч погибших мирных и несколько тысяч пленных.
24.08.2025 18:01 Ответить
якби ЗЄлєнський готувався до війни то

- з надзвичайно високою вірогідністю війни б НЕ було взагалі ( при Пороху буйло навіть не тикався нападати)
- на 100% НЕ була б окупована Таврія ( Перекопський перешийок має ширину всього лише 10 км !!! і заткнути це горлишко пляшки можна було легко !)

цієї війни могло б НЕ бути, якщо б НЕ ЗЄлєнський !

.
24.08.2025 18:10 Ответить
Там, кто реально видел сам перешеек, знает что он это реальное бутылочное горлышко и пригодно для перемещения техники там намного меньше 10 км.
24.08.2025 18:40 Ответить
А чому Ви думаєте, що без нього не було би обміну?
показать весь комментарий
тому що без нього НЕ було б і полону

.
24.08.2025 18:11 Ответить
Верёвочки на запястье у твоего кумира ещё есть? И как там с бойцами Азов? Они тоже с 22 в плену. И по прямому указанию главнокомандующего!
24.08.2025 17:46 Ответить
пора вже йому вєрьовочку на шию вішати... з вузелками на пам'ять

.
24.08.2025 18:13 Ответить
це правда - ботам Подоляка дали нові темники , трішки підсирати зЄльнолікого й чмирити суспільство безнадією ...ну шаб ДИПЛОМТИ МАРОДЕРІЇ усьо ПРотягли як свою перемогу
24.08.2025 17:53 Ответить
А гівно можна обісрати?
24.08.2025 19:00 Ответить
Радіємо поверненню захисників-патріотів України додому!
З Україною в серці! Героям Слава!
24.08.2025 17:45 Ответить
Респект Николаенко. Видел в 2022 году попытку интервью с ним на раша-ТВ. Остался верен своим убеждениям и не купил себе свободу ценой оговора своей страны.
24.08.2025 18:05 Ответить
Ніколаєнко має бути головою Херсонської військової ОДА !
24.08.2025 18:14 Ответить
Он хороший человек. Но какой из него управленец и мер - не скажу - пусть решают жители Херсона.
24.08.2025 18:26 Ответить
А пока, судя по его нынешним фото - ему нужно пройти длительную реабилитацию после всех издевательств.
24.08.2025 18:27 Ответить
Він відмовився від попереднього обміну на рахунок важко пораненого військового. А наступного могло ще і не відбутись, довго.
24.08.2025 18:51 Ответить
Именно так. Это лишний раз характеризует его как Человека.
24.08.2025 19:08 Ответить
Герой с большой буквы. 3 с половиной года в плене. Ответы просто геройские на гнилые вопросы от оркоВ, за которые уже могли расстрелять. Вспомните нашего героя, который ответил ,,Слава Украине,, когда его хотели взять в плен. Ему поставили памятник и звание героя дали. Ексмера Херсона Володимир Миколаєнко не менее геройский Человек... Просто хочется жить и сражаться когда понимаешь, что есть и остались Такие УКРАИНЦЫ... Сразу сейчас находится ролик СВЕЖИЙ, на Ютубе - страничка https://www.youtube.com/c/UkrinformTV Ukrinform извините за рекламу, так послушайте ЕГО. ЭТО человечище - на 43 секунде про наших молодых пленных волнуется, не про себя , про детей и пацанов наших все 2 минуты . НАДО подать прошение о присвоении звании Героя. и дать ему ДОЛЖНОСТЬ. Вот такие люди пусть РАБОТАЮТ .
24.08.2025 18:33 Ответить
 
 