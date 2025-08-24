Среди освобожденных из плена 24 августа – экс-мэр Херсона Миколаенко и журналисты Хилюк и Калиуш.. ФОТОРЕПОРТАЖ

В рамках обмена пленными между Украиной и РФ 24 августа домой из российской неволи вернули бывшего мэра Херсона Владимира Миколаенко и журналистов Дмитрия Хилюка и Марка Калиуша.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"Наконец на свободе двое украинских журналистов: Дмитрий Хилюк и Марк Калиуш. Они были незаконно задержаны оккупантами в 2022 и 2023 годах. Среди освобожденных гражданских лиц также медик Сергей Ковалев из батальона "Госпитальеры", который спасал жизни защитников и гражданских во время осады на заводе "Азовсталь". Возвращается домой и бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко, который не пошел на сотрудничество с оккупантами", - рассказали в Координационном штабе.

Также в Коордштабе рассказали, что среди освобожденных воинов представители практически всех сил обороны: десантно-штурмовых, воздушных, военно-морских, а также воины ТрО, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Отмечается, что все освобожденные оборонцы относятся к рядовому и сержантскому составу. Почти все они провели в плену более трех лет.

"Военнослужащие, которые сегодня вернулись, обороняли город Мариуполь, луганское, донецкое, харьковское, запорожское, херсонское николаевское, киевское, сумское направления, охраняли Чернобыльскую АЭС. Также увидят родных те, кто попал в руки врага на временно оккупированных территориях, в Крыму", - сказано в сообщении.

В Коордштабе добавили, что освобожденные украинцы получат полный спектр необходимой медицинской помощи. Каждый из них пройдет медицинское обследование и соответствующее лечение. Также они получат предусмотренные государством выплаты, пройдут реабилитацию и реинтеграцию в общество после длительной изоляции в российской неволе.

Напомним, что в воскресенье, 24 августа, состоялся обмен пленными между Украиной и РФ.

Ранее сообщалось, что бывшего мэра Херсона Владимира Миколаенко, которого россияне похитили в апреле 2022 года, должны были обменять, однако он уступил место тяжелобольному пленному.

