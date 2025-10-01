ПАРЄ закликала РФ звільнити 26 українських журналістів з полону. ФОТОрепортаж

Парламентська асамблея Ради Європи закликала Росію звільнити 26 українських журналістів з полону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила член постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

Зазначається, що ПАРЄ зафіксувала, що Росія здійснила понад 800 злочинів проти медійників із 24 лютого 2022 року.

Кравчук повідомила що ПАРЄ ухвалила резолюцію її авторства "Журналісти мають значення: необхідність активізувати зусилля для звільнення українських журналістів, утримуваних у полоні Російською Федерацією". За проголосували 128 делегатів ПАРЄ.

Також читайте: ПАРЄ започаткує ініціативу для воєнних медійників на честь закатованої у РФ журналістки Рощиної

"Цей документ про долі конкретних людей. І про конкретні злочини росії проти України і українців", - наголосила вона.

Так, у документі зазначається, що з початку повномасштабної війни:

зафіксовано понад 800 злочинів проти журналістів і медіа;

щонайменше 108 журналістів загинули;

26 українських журналістів досі у російському полоні (резолюція містить перелік їхніх імен, місця та дати затримання).

Резолюція містить конкретні положення щодо плану дій, щоб змусити агресора звільнити людей та відновити справедливість.

Читайте: 28 українських журналістів та медійників досі залишаються в російській неволі

Що вимагають від Росії:

Негайно звільнити всіх українських журналістів, яких незаконно утримують у російських тюрмах та на окупованих територіях;

Надати інформацію про місце перебування та стан здоров’я полонених, а також допустити до них МКЧХ;

Припинити практику катувань, убивств та переслідувань журналістів, яка ведеться роками – спершу в окупованому Криму, а з 2022-го і на інших територіях.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Крім того, держави-члени Ради Європи закликають:

Підтримати міжнародні механізми відповідальності: Реєстр збитків, Комісію з розгляду заяв, створення Спеціального трибуналу за злочин агресії; виконання рішень ЄСПЛ у міждержавних справах Ukraine v. Russia.

Підтримати українських журналістів: фінансово, програмами менторства, інтеграцією тих, хто змушений був виїхати, до європейських редакцій.

Використати можливості Міжнародного кримінального суду та принцип універсальної юрисдикції, аби притягнути до відповідальності російських посадовців.

Підтримувати роботу національних правозахисних інституцій.

Посилити санкційний тиск на всіх, хто причетний до злочинів проти журналістів. Що дуже важливо – санкції мають застосовуватися як до високопосадовців, так і до нижчих за рангом виконавців: командувачів оперативних угруповань військ рф; начальників штабів і заступників командувачів; командирів підрозділів; командувачів флотів (зокрема Чорноморського); посадовців Генштабу та керівництва ГРУ; керівників та співробітників місць утримання; керівництва ФСВП рф; чиновників, які відповідають за контроль медіа й пропаганду на окупованих територіях.

Вперше Резолюція ПАРЄ використовує термін "громадянські журналісти". Зокрема, зазначається, що громадянські журналісти в Криму щодня ризикують, щоб висвітлювати події окупації. Здебільшого це не професійні журналісти, а кримськотатарські активісти та родичі політичних в'язнів, більшість з яких змушені працювати анонімно заради своєї безпеки. Часто саме вони стають жертвами переслідувань", - розповіла Кравчук.

Також читайте: 22 журналісти загинули в Україні під час виконання професійної діяльності за час повномасштабного вторгнення РФ, - ЮНЕСКО

Також Резолюція запроваджує щорічну церемонію пам’яті в ПАРЄ - "Victory for Victoria" – "Перемога для Вікторії".

"Це буде окремий день під час осінньої сесії, коли ми вшановуватимемо журналістів та воєнних кореспондентів, які ризикують власним , виконуючи свій професійний обов’язок. Назва обрана на честь української журналістки Вікторії Рощиної, яка була захоплена російськими військовими, зазнала катувань і загинула в полоні. Розповіла про її історію під час свого виступу. "Victory for Victoria" - це про перемогу правди над брехнею і свободи над терором", - додала вона.

Зазначається, що на дебатах і голосуванні сьогодні були присутні Владислав Єсипенко і Дмитро Хилюк - українські журналісти, яких вдалося повернути з полону.