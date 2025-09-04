Защищая Украину, погиб журналист и военный Александр Голяченко. ФОТО

3 сентября на фронте погиб журналист интернет-издания "Наш Киев" и военнослужащий Александр Голяченко.

Об этом сообщили в издании со ссылкой на отца Александра, передает Цензор.НЕТ.

"Мой сыночек. Вчера он погиб. Погиб, как герой, защищая будущее этой страны, своих близких, друзей. Еще до конца не осознаю, как жить дальше без него. Он был добрым, порядочным и талантливым человеком. Мир уже не будет таким, как по сей день. По крайней мере, для меня... Буду любить тебя всегда, мой небесный", - написал отец Сергей Голяченко.

Александр Голяченко работал в "Наш Киев" с 2020 года и до начала полномасштабного вторжения. Вместе с отцом он присоединился к войску и защищал Украину от российских захватчиков.

"Для Александра не было ничего невозможного. Всех спикеров он воспринимал как людей и личностей, стремился через тексты передать их личный взгляд на жизнь, чтобы читатели почувствовали за буквами реального человека, его боли и эмоции.

Александр был чрезвычайно общительным и надежным коллегой - всегда готовым поддержать, понять, поговорить. Его доброжелательность и искренность создавали теплую атмосферу, в которой коллеги чувствовали настоящую поддержку", - рассказали в издании.

Редакция Цензор.НЕТ выражает соболезнования семье, друзьям и близким Александра Голяченко.