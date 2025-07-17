Военный и журналист Сергей Ефремов пропал без вести на Луганщине. ФОТО

В ночь с 26 на 27 июня на Луганщине без вести пропал Сергей Ефремов - военнослужащий и руководитель отдела новостей украинского издания "Деловая столица".

Об этом сообщила шеф-редактор издания Ольга Сантарович, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы готовились к плохим новостям с 2014, когда Сергей ушел добровольцем в "Айдар", готовились с февраля 22-го, когда он снова добровольцем пошел на большую войну. Но никогда на самом деле не были готовы к плохим новостям, потому что как можно быть готовым потерять друга. Поэтому продолжаем надеяться на чудо", - написала она.

По словам журналистки, за несколько дней до исчезновения она общалась с Сергеем и он намеревался приехать в Киев при возможности.

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Сантарович также анонсировала молебен за Сергея Ефремова.

"Сергей не верил в бога, но мы закажем молебен за него и соберемся поговорить о резком, саркастическом, искреннем Фреме в начале августа. Детали напишу позже. Герои не исчезают", - добавила шеф-редактор издания.

Отметим, что на сайте "Деловой столицы", где работал журналист, указано, что Сергей Ефремов родился и вырос на оккупированной ныне части Донецкой области.

Работать в новостной журналистике начал в 2005 году. В 2014-2015 годах защищал Донбасс в составе батальона "Айдар", после чего вернулся к гражданской жизни и профессиональной деятельности.

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