Журналист телеканала "Новый Чернигов" и воин Богдан Заяц погиб на фронте

Журналист телеканала "Новый Чернигов" Богдан Заяц погиб в результате вражеского обстрела 30 января 2025 года. Только сейчас информация о его гибели официально подтвердилась.

Об этом сообщил Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, передает Цензор.НЕТ.

"Богдан был талантливым журналистом, автором десятков сюжетов о жизни Чернигова во время войны, работе волонтеров, военных, восстановлении города после осады. С первых дней полномасштабного вторжения остался работать под обстрелами, а затем добровольно пошел служить в ВСУ.

После тяжелого ранения на передовой - не сломался и не остановился, продолжал защищать родную землю. Богдан попал под артиллерийский обстрел во время выполнения боевого задания на передовой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Богдан Заяц был отмечен грамотой Национального совета ко Дню военного журналиста.

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