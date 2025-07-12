РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9068 посетителей онлайн
Новости Фото Атака на Черновцы
3 500 10

Сотрудник Снятинского горсовета Святослав Лазаренко и заведующая аптекой Диана Кравченко погибли в результате удара по Черновцам. ФОТО

В результате российской атаки в Черновцах, которая произошла утром 12 июля, погибли 43-летний Святослав Лазаренко и 26-летняя Диана Кравченко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Руслан Запаранюк.

Святослав Лазаренко работал в Снятинском городском совете Ивано-Франковской области. По информации горсовета, Лазаренко возглавлял отдел правовой, кадровой и мобилизационной работы.

"Родился в 1982 году. В 2005 году окончил Национальную юридическую академию Украины им. Я.Мудрого по специальности "Правоведение". С 2021 года работал юристом в городском совете.

Святослав - надежный, ответственный, общительный, веселый - таким будем помнить его всегда", - сообщили в Снятинском городском совете.

Погиб Святослав Лазаренко

Диана Кравченко заведовала одной из черновицких аптек.

"Диана родилась 27 июля 1999 года, ей было всего 26 лет. Она была искренним, отзывчивым человеком и настоящим профессионалом, всегда готова помочь как коллегам, так и посетителям аптеки", - говорится в заметке ее коллег.

Погибла Диана Кравченко.

Напомним, на рассвете 12 июля российские оккупанты атаковали Буковину четырьмя "шахедами" и ракетой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 13 июля объявлено в Черновцах днем траура

Автор: 

смерть (9268) Черновцы (682) потери (4475) Черновицкая область (46) Черновицкий район (14)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Зараз у фейсбуках відізветься Безумна про карму на "ухилянта". Це ж треба було такі блювотні фекалії обрати собі у владу.
показать весь комментарий
12.07.2025 14:22 Ответить
+4
Але ж мудрому народику до смаку ці фекалії про карму. Але на неї теж буде карма і тоді багато хто згадає, що вона не пішла у госпіталь лікувати поранених, маючи медичну освіту та досвід армійської служби.
показать весь комментарий
12.07.2025 14:31 Ответить
+4
Бодай ви виздихали кацапи варвари ,більш мерзеної істоти як цей недонарод немає.
показать весь комментарий
12.07.2025 14:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зараз у фейсбуках відізветься Безумна про карму на "ухилянта". Це ж треба було такі блювотні фекалії обрати собі у владу.
показать весь комментарий
12.07.2025 14:22 Ответить
Але ж мудрому народику до смаку ці фекалії про карму. Але на неї теж буде карма і тоді багато хто згадає, що вона не пішла у госпіталь лікувати поранених, маючи медичну освіту та досвід армійської служби.
показать весь комментарий
12.07.2025 14:31 Ответить
Як і медійна удовиця м.аліна, що розвернула з родиною рейдерські захоплення землі
показать весь комментарий
12.07.2025 14:39 Ответить
Бодай ви виздихали кацапи варвари ,більш мерзеної істоти як цей недонарод немає.
показать весь комментарий
12.07.2025 14:51 Ответить
Кабинетик,стол,кондиционер,бронь, важные документы,секретарша,стабильная жирная зарплата из бюджета, казалось бы все чики-пуки,но вот теперь можно сказать - лучше бы пошел добровольцем.
показать весь комментарий
12.07.2025 15:07 Ответить
Мраzzиянец ...тебя кто-то спрашивал ?!
показать весь комментарий
12.07.2025 15:27 Ответить
У вас тоже бронь,но ты же понимаешь - она не надежная.
показать весь комментарий
12.07.2025 15:37 Ответить
Коментар печерної мавпи, що додатково підтверджує свинособача говірка - типовий представник тупикової гілки еволюції під назвою кацапопітеки.
показать весь комментарий
12.07.2025 15:44 Ответить
 
 