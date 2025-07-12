Сотрудник Снятинского горсовета Святослав Лазаренко и заведующая аптекой Диана Кравченко погибли в результате удара по Черновцам. ФОТО

В результате российской атаки в Черновцах, которая произошла утром 12 июля, погибли 43-летний Святослав Лазаренко и 26-летняя Диана Кравченко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Руслан Запаранюк.

Святослав Лазаренко работал в Снятинском городском совете Ивано-Франковской области. По информации горсовета, Лазаренко возглавлял отдел правовой, кадровой и мобилизационной работы.

"Родился в 1982 году. В 2005 году окончил Национальную юридическую академию Украины им. Я.Мудрого по специальности "Правоведение". С 2021 года работал юристом в городском совете.

Святослав - надежный, ответственный, общительный, веселый - таким будем помнить его всегда", - сообщили в Снятинском городском совете.

Диана Кравченко заведовала одной из черновицких аптек.

"Диана родилась 27 июля 1999 года, ей было всего 26 лет. Она была искренним, отзывчивым человеком и настоящим профессионалом, всегда готова помочь как коллегам, так и посетителям аптеки", - говорится в заметке ее коллег.

Напомним, на рассвете 12 июля российские оккупанты атаковали Буковину четырьмя "шахедами" и ракетой.

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