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Новости Атака на Черновцы
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13 июля объявлено в Черновцах днем траура

Полицейские Черновицкой области документируют последствия массированного вражеского обстрела

В Черновцах 13 июля объявили днем траура по погибшим в результате российского обстрела.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Роман Кличук.

"13 июля объявлено в Черновцах днем траура по погибшим. Все массовые мероприятия отменены", - говорится в сообщении.

Создана специальная комиссия для обследования повреждений и оценки ущерба. Пострадавшим жителям предложили временное отселение в общежитие. Также обеспечат продукты питания, воду, средства гигиены, медицинскую и психологическую помощь. Работают все профильные службы города.

По информации Нацполиции Украины, в результате падения обломков повреждены жилые дома, магазины, административные здания и автомобили.

Напомним, на рассвете 12 июля российские оккупанты атаковали Буковину четырьмя "шахедами" и ракетой. В результате обстрела в Черновцах погибли два человека - 26-летняя девушка и 43-летний мужчина.

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обстрел (28483) траур (239) Черновцы (679) Черновицкая область (46) Черновицкий район (10)


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12.07.2025 11:27 Ответить
Через 3.5 років війни прийшла війна, нажаль, і в Чернівецьку область.
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12.07.2025 11:32 Ответить
Це ти про білорашів чи курвських?
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12.07.2025 12:02 Ответить
 
 