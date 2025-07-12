13 июля объявлено в Черновцах днем траура
В Черновцах 13 июля объявили днем траура по погибшим в результате российского обстрела.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Роман Кличук.
"13 июля объявлено в Черновцах днем траура по погибшим. Все массовые мероприятия отменены", - говорится в сообщении.
Создана специальная комиссия для обследования повреждений и оценки ущерба. Пострадавшим жителям предложили временное отселение в общежитие. Также обеспечат продукты питания, воду, средства гигиены, медицинскую и психологическую помощь. Работают все профильные службы города.
По информации Нацполиции Украины, в результате падения обломков повреждены жилые дома, магазины, административные здания и автомобили.
Напомним, на рассвете 12 июля российские оккупанты атаковали Буковину четырьмя "шахедами" и ракетой. В результате обстрела в Черновцах погибли два человека - 26-летняя девушка и 43-летний мужчина.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль