РФ ночью применила 26 крылатых ракет и 597 дронов, нужны жесткие вторичные санкции против всех, кто помогает "русским", - Зеленский. ФОТОрепортаж
Этой ночью Россия нанесла комбинированный массированный удар по Украине.
Об этом сообщил в телеграмм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Россия била от Харьковщины и Сумщины до Львовщины и Буковины. Было 26 крылатых ракет и 597 дронов, более половины из них -"Шахеды". Более 20 ракет и подавляющее количество ударных дронов обезврежены. Спасибо нашим силам ПВО за результат", - отметил глава государства.
Он также напоминает, что, к сожалению, были попадания по гражданской инфраструктуре, в частности в жилые дома. По состоянию на сейчас известно о 2 погибших людях в Черновцах. Еще около 20 раненых людей в результате обстрела получают всю необходимую помощь.
"Темп воздушных ударов России требует быстрых решений, и его можно сбить санкциями уже сейчас. Нужны жесткие вторичные санкции против всех, кто помогает "русским" производить дроны и зарабатывать на нефти. Нужно больше ПВО и инвестиций в дроны-перехватчики, которые уже показывают хорошие результаты. Остановить войну можно только силой. Мы ожидаем от партнеров не просто сигналов, а действий, которые спасут жизни", - резюмирует Зеленский.
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Пізно пити Боржомі, коли вже нирки відвалились!
Z-елні не розуміють суті, ворог переходить до масштабного наступу! Суми, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Херсон, Одесса, а незабаром - Чернігів, Київ, Житомир!
Мобілізуйте суспільство, створюйте добровольчі ТРО, а не розкрадайте Україну!
не вірю що проросійске тіло яке все своє життя було орієнтованим на парашу, як і його родина, раптом стало патріотом України.
Так бачать проблему Україну на заході, що не має чим завдвавти ударів у відповідь по рашистах.
Тому всі ці заяви Зелі про масштабування, збільшення випуску дронів, балістичних ракет... це все виявилося брехнею.