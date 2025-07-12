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РФ ночью применила 26 крылатых ракет и 597 дронов, нужны жесткие вторичные санкции против всех, кто помогает "русским", - Зеленский. ФОТОрепортаж

Этой ночью Россия нанесла комбинированный массированный удар по Украине.

Об этом сообщил в телеграмм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия била от Харьковщины и Сумщины до Львовщины и Буковины. Было 26 крылатых ракет и 597 дронов, более половины из них -"Шахеды". Более 20 ракет и подавляющее количество ударных дронов обезврежены. Спасибо нашим силам ПВО за результат", - отметил глава государства.

Он также напоминает, что, к сожалению, были попадания по гражданской инфраструктуре, в частности в жилые дома. По состоянию на сейчас известно о 2 погибших людях в Черновцах. Еще около 20 раненых людей в результате обстрела получают всю необходимую помощь.

"Темп воздушных ударов России требует быстрых решений, и его можно сбить санкциями уже сейчас. Нужны жесткие вторичные санкции против всех, кто помогает "русским" производить дроны и зарабатывать на нефти. Нужно больше ПВО и инвестиций в дроны-перехватчики, которые уже показывают хорошие результаты. Остановить войну можно только силой. Мы ожидаем от партнеров не просто сигналов, а действий, которые спасут жизни", - резюмирует Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комбинированная атака на Черновцы: два человека погибли, 14 ранены (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

массированный обстрел
массированный обстрел
массированный обстрел
массированный обстрел
массированный обстрел
массированный обстрел
массированный обстрел
массированный обстрел
массированный обстрел

Автор: 

Зеленский Владимир (21207) ракеты (3651) Черновцы (679) Шахед (1288) Черновицкая область (46) Черновицкий район (10)


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Топ комментарии
+6
Шапітошний єврей, через брак освіти, не розуміє різницю між руськими і росіянами. Але його ж спічрайтери, навмисне транслюють путінську пропаганду, що свинособаки це руські, словяни і один народ з виборцямми зєлєнскава
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12.07.2025 10:34 Ответить
+4
Вони не "русскі", не лий воду на ідеологічний млин ворога.
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12.07.2025 10:26 Ответить
+3
А ще, санкції кацапомовним цивільним.
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12.07.2025 10:34 Ответить
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Согласна в Украине тоже вторичные санкции нужно усилить закрыли 100 казино класс подходит! Теперь наркоторговцев 1000 арестуйте, 1000 000 наркоманов на реабилитацию в блиндажи, ну а с восточной «российской» кухней и восточной «российской» культурой нужно их запретить до полного освобождения всей Украинской территории…
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12.07.2025 10:21 Ответить
А ще, санкції кацапомовним цивільним.
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12.07.2025 10:34 Ответить
Это уже будет считаться каким-то там преступлением притеснением, с другой стороны если это поможет победить пришлых оккупантов, то можно главное не переборщить с этим! Борще это хорошо, но ближневосточные оккупанты скажут ниц мы таке не едим воно не по восточному обряду приготовлено!
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12.07.2025 10:38 Ответить
Іди найух
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12.07.2025 11:17 Ответить
Які там санкції!? Вони їм до дупи!
Пізно пити Боржомі, коли вже нирки відвалились!
Z-елні не розуміють суті, ворог переходить до масштабного наступу! Суми, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Херсон, Одесса, а незабаром - Чернігів, Київ, Житомир!
Мобілізуйте суспільство, створюйте добровольчі ТРО, а не розкрадайте Україну!
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12.07.2025 10:22 Ответить
А меня больше беспокоит что украинцы воюют, а кто-то кальяны курит в кальянных это просто жах и сюр!
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12.07.2025 10:24 Ответить
Николаев забыла и Чернигов, а лучше сразу пиши на Лиссабон пошли
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12.07.2025 11:04 Ответить
Вони не "русскі", не лий воду на ідеологічний млин ворога.
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12.07.2025 10:26 Ответить
Согласна, я тоже считаю что на нас напали нерусские россияне!
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12.07.2025 10:27 Ответить
Шапітошний єврей, через брак освіти, не розуміє різницю між руськими і росіянами. Але його ж спічрайтери, навмисне транслюють путінську пропаганду, що свинособаки це руські, словяни і один народ з виборцямми зєлєнскава
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12.07.2025 10:34 Ответить
все воно прекрасно розуміє, підігрує свідомо а не через тупість.
не вірю що проросійске тіло яке все своє життя було орієнтованим на парашу, як і його родина, раптом стало патріотом України.
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12.07.2025 10:51 Ответить
Тупий пустозвон.Відосами і тупою небритою харьою цапів не зупинити.Де дрони,ракети тупа маштабована потвора?
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12.07.2025 10:41 Ответить
Ну які в блазня ракети? Ракети були розроблені при Порошенку і Турчинову, а блазень, виконуючи Оманську вказівку фюрера кацапської орди ***** заборонив їх подальше виробництво. Все було готово і випробувано, треба було тільки фінансувати. Блазень натомість взявся ремонтувати дороги для кацапських танків, щоби Київ за три дні. Тим паче, блазневий тесть був підключений до дорожного ремонту, він замість щебня, який коштував немало використали відходи - шлак від металургійного вивобництва. І грошики потекли рікою, від ***** за зрив ракетних програм і за заміну на дорожніх роботах щебня на відходи . Так що маємо те, що маємо. А найбільша подяка від ***** тим виборцям-ідіотам, які вибрали блазня замісь патріота Порошенка.
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12.07.2025 11:19 Ответить
Журналісти також неодноразово робили йому зауваження , але ж він поводить себе як ота настирлива гнойова муха. Називає знову й знову кацапів рускіми , не звертаючи ні на що , як заклинання ...
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12.07.2025 10:45 Ответить
Воспринимайте это как еврейский анекдот!
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12.07.2025 10:54 Ответить
Поки земакака не висить за шию на арці дружбинародафф й не відлетіло це гавно до Чаушеску за всі фокуси, Україна НЕ вилікується...
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12.07.2025 10:46 Ответить
Украина не больна, а от паразитов сало и горилка помогает!
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12.07.2025 10:52 Ответить
"хоча системи Patriot мають вирішальне значення для здатності України краще захищати свої війська і міста, вони не змінять її здатність завдавати ударів у відповідь і не змінять загальну динаміку війни",- FT

Так бачать проблему Україну на заході, що не має чим завдвавти ударів у відповідь по рашистах.
Тому всі ці заяви Зелі про масштабування, збільшення випуску дронів, балістичних ракет... це все виявилося брехнею.
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12.07.2025 10:55 Ответить
Я, гаврит Зеленськой, ракетів не маю, бо дурний. Або зрадник-саботажнік. Ні, я прост дурний, як мої шизануть фани-виборці. А то ще лоба зеленскою намажуть, краще я просто лунатік, як мій геніальний міністр оборони Резніков. Цей адвокатішка не бачів ознак вторгнення, бо дурний, а не тупо зрадник. Ми, зелені, не зрадники, ми той, просто тупі.
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12.07.2025 10:55 Ответить
Хрипата віслючара, кацапи до " руських" не мають жодного відношення!!
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12.07.2025 11:00 Ответить
Их везде в интернете называют "русней". Не понимаю этого странного желания некоторых украинцев быть "русскими".
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12.07.2025 11:07 Ответить
Допоки не буде адекватної відповіді по рашиських чортах і насамперед по москві вони не зрозуиіють і всяка паскуда орбани ,фіцо підігрують кривавому терористу ,та і Трампу пора від слів перейти до дій .Ворог розуміє тільки силу.
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12.07.2025 11:06 Ответить
 
 