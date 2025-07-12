РФ вночі застосувала 26 крилатих ракет і 597 дронів, потрібні жорсткі вторинні санкції проти всіх, хто допомагає "русскім", - Зеленський. ФОТОрепортаж

Цієї ночі Росія завдала комбінованого масованого удару по Україні.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія била від Харківщини та Сумщини до Львівщини та Буковини. Було 26 крилатих ракет і 597 дронів, більше половини з них - "шахеди". Понад 20 ракет і переважна кількість ударних дронів знешкоджені. Дякую нашим силам ППО за результат", - зауважив глава держави.

Він також нагадує, що на жаль, були влучання по цивільній інфраструктурі, зокрема в житлові будинки. Станом на зараз відомо про 2 загиблих людей у Чернівцях. Ще близько 20 поранених людей унаслідок обстрілу отримують усю необхідну допомогу.

"Темп повітряних ударів Росії вимагає швидких рішень, і його можна збити санкціями вже зараз. Потрібні жорсткі вторинні санкції проти всіх, хто допомагає "русскім" виробляти дрони та заробляти на нафті. Потрібно більше ППО й інвестицій у дрони-перехоплювачі, які вже показують хороші результати. Зупинити війну можна лише силою. Ми очікуємо від партнерів не просто сигналів, а дій, що врятують життя", - резюмує Зеленський.

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