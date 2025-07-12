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РФ вночі застосувала 26 крилатих ракет і 597 дронів, потрібні жорсткі вторинні санкції проти всіх, хто допомагає "русскім", - Зеленський. ФОТОрепортаж

Цієї ночі Росія завдала комбінованого масованого удару по Україні.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія била від Харківщини та Сумщини до Львівщини та Буковини. Було 26 крилатих ракет і 597 дронів, більше половини з них - "шахеди". Понад 20 ракет і переважна кількість ударних дронів знешкоджені. Дякую нашим силам ППО за результат", - зауважив глава держави.

Він також нагадує, що на жаль, були влучання по цивільній інфраструктурі, зокрема в житлові будинки. Станом на зараз відомо про 2 загиблих людей у Чернівцях. Ще близько 20 поранених людей унаслідок обстрілу отримують усю необхідну допомогу.

"Темп повітряних ударів Росії вимагає швидких рішень, і його можна збити санкціями вже зараз. Потрібні жорсткі вторинні санкції проти всіх, хто допомагає "русскім" виробляти дрони та заробляти на нафті. Потрібно більше ППО й інвестицій у дрони-перехоплювачі, які вже показують хороші результати. Зупинити війну можна лише силою. Ми очікуємо від партнерів не просто сигналів, а дій, що врятують життя", - резюмує Зеленський

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комбінована атака на Чернівці: дві людини загинули, 14 поранено (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

масований обстріл
масований обстріл
масований обстріл
масований обстріл
масований обстріл
масований обстріл
масований обстріл
масований обстріл
масований обстріл

Автор: 

Зеленський Володимир (24714) ракети (4111) Чернівці (564) Шахед (1293) Чернівецька область (51) Чернівецький район (14)


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Топ коментарі
+11
Шапітошний єврей, через брак освіти, не розуміє різницю між руськими і росіянами. Але його ж спічрайтери, навмисне транслюють путінську пропаганду, що свинособаки це руські, словяни і один народ з виборцямми зєлєнскава
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12.07.2025 10:34 Відповісти
+8
Тупий пустозвон.Відосами і тупою небритою харьою цапів не зупинити.Де дрони,ракети тупа маштабована потвора?
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12.07.2025 10:41 Відповісти
+8
Поки земакака не висить за шию на арці дружбинародафф й не відлетіло це гавно до Чаушеску за всі фокуси, Україна НЕ вилікується...
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12.07.2025 10:46 Відповісти
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Согласна в Украине тоже вторичные санкции нужно усилить закрыли 100 казино класс подходит! Теперь наркоторговцев 1000 арестуйте, 1000 000 наркоманов на реабилитацию в блиндажи, ну а с восточной «российской» кухней и восточной «российской» культурой нужно их запретить до полного освобождения всей Украинской территории…
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12.07.2025 10:21 Відповісти
А ще, санкції кацапомовним цивільним.
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12.07.2025 10:34 Відповісти
Іди найух
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12.07.2025 11:17 Відповісти
Які там санкції!? Вони їм до дупи!
Пізно пити Боржомі, коли вже нирки відвалились!
Z-елні не розуміють суті, ворог переходить до масштабного наступу! Суми, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Херсон, Одесса, а незабаром - Чернігів, Київ, Житомир!
Мобілізуйте суспільство, створюйте добровольчі ТРО, а не розкрадайте Україну!
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12.07.2025 10:22 Відповісти
А меня больше беспокоит что украинцы воюют, а кто-то кальяны курит в кальянных это просто жах и сюр!
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12.07.2025 10:24 Відповісти
Николаев забыла и Чернигов, а лучше сразу пиши на Лиссабон пошли
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12.07.2025 11:04 Відповісти
Не-е, без Галины до Лиссабона не дойдут!
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12.07.2025 12:37 Відповісти
Не-е, без Галины до Лиссабона не дойдут!
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12.07.2025 12:39 Відповісти
Вони не "русскі", не лий воду на ідеологічний млин ворога.
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12.07.2025 10:26 Відповісти
Шапітошний єврей, через брак освіти, не розуміє різницю між руськими і росіянами. Але його ж спічрайтери, навмисне транслюють путінську пропаганду, що свинособаки це руські, словяни і один народ з виборцямми зєлєнскава
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12.07.2025 10:34 Відповісти
все воно прекрасно розуміє, підігрує свідомо а не через тупість.
не вірю що проросійске тіло яке все своє життя було орієнтованим на парашу, як і його родина, раптом стало патріотом України.
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12.07.2025 10:51 Відповісти
Однозначно, він фанат русскава міра, але це сіра неосвічена особа, там тільки шкільна освіта і липовий диплом, який йому намалював батько завкафедри
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12.07.2025 12:21 Відповісти
Тупий пустозвон.Відосами і тупою небритою харьою цапів не зупинити.Де дрони,ракети тупа маштабована потвора?
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12.07.2025 10:41 Відповісти
Ну які в блазня ракети? Ракети були розроблені при Порошенку і Турчинову, а блазень, виконуючи Оманську вказівку фюрера кацапської орди ***** заборонив їх подальше виробництво. Все було готово і випробувано, треба було тільки фінансувати. Блазень натомість взявся ремонтувати дороги для кацапських танків, щоби Київ за три дні. Тим паче, блазневий тесть був підключений до дорожного ремонту, він замість щебня, який коштував немало використали відходи - шлак від металургійного вивобництва. І грошики потекли рікою, від ***** за зрив ракетних програм і за заміну на дорожніх роботах щебня на відходи . Так що маємо те, що маємо. А найбільша подяка від ***** тим виборцям-ідіотам, які вибрали блазня замісь патріота Порошенка.
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12.07.2025 11:19 Відповісти
Журналісти також неодноразово робили йому зауваження , але ж він поводить себе як ота настирлива гнойова муха. Називає знову й знову кацапів рускіми , не звертаючи ні на що , як заклинання ...
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12.07.2025 10:45 Відповісти
Воспринимайте это как еврейский анекдот!
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12.07.2025 10:54 Відповісти
Поки земакака не висить за шию на арці дружбинародафф й не відлетіло це гавно до Чаушеску за всі фокуси, Україна НЕ вилікується...
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12.07.2025 10:46 Відповісти
Украина не больна, а от паразитов сало и горилка помогает!
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12.07.2025 10:52 Відповісти
"хоча системи Patriot мають вирішальне значення для здатності України краще захищати свої війська і міста, вони не змінять її здатність завдавати ударів у відповідь і не змінять загальну динаміку війни",- FT

Так бачать проблему Україну на заході, що не має чим завдвавти ударів у відповідь по рашистах.
Тому всі ці заяви Зелі про масштабування, збільшення випуску дронів, балістичних ракет... це все виявилося брехнею.
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12.07.2025 10:55 Відповісти
Я, гаврит Зеленськой, ракетів не маю, бо дурний. Або зрадник-саботажнік. Ні, я прост дурний, як мої шизануть фани-виборці. А то ще лоба зеленскою намажуть, краще я просто лунатік, як мій геніальний міністр оборони Резніков. Цей адвокатішка не бачів ознак вторгнення, бо дурний, а не тупо зрадник. Ми, зелені, не зрадники, ми той, просто тупі.
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12.07.2025 10:55 Відповісти
Хрипата віслючара, кацапи до " руських" не мають жодного відношення!!
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12.07.2025 11:00 Відповісти
Их везде в интернете называют "русней". Не понимаю этого странного желания некоторых украинцев быть "русскими".
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12.07.2025 11:07 Відповісти
Вони кацапи, московити . До Русі не мають жодного відношення , тому не мають права називати себе руськими , русскими , та навіть росіянами , бо саме слово "росія" також вкрадене московитами з історії української державності - з історії нашої Русі . У 1721 році Московське царство шахрайським чином було перейменовано на Російську імперію (Росія). Цар Московії Петро І проголосив себе імператором і змінив назву своєї держави, таким чином, поклавши початок новому імперіальному утворенню. У московитів потрібно відібрати вкрадену в українців назву "Росія"!
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12.07.2025 11:30 Відповісти
А что хорошего в этой "Руси". Это кацапы вам так сказали?
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12.07.2025 11:59 Відповісти
Допоки не буде адекватної відповіді по рашиських чортах і насамперед по москві вони не зрозуиіють і всяка паскуда орбани ,фіцо підігрують кривавому терористу ,та і Трампу пора від слів перейти до дій .Ворог розуміє тільки силу.
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12.07.2025 11:06 Відповісти
Зеленський допомагає, як ви думаєте?
Всі його рішення в ущерб Україні, але в плюс йому
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12.07.2025 11:40 Відповісти
Та хоть третичные....*******.
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12.07.2025 12:37 Відповісти
 
 