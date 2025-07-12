РФ вночі застосувала 26 крилатих ракет і 597 дронів, потрібні жорсткі вторинні санкції проти всіх, хто допомагає "русскім", - Зеленський. ФОТОрепортаж
Цієї ночі Росія завдала комбінованого масованого удару по Україні.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія била від Харківщини та Сумщини до Львівщини та Буковини. Було 26 крилатих ракет і 597 дронів, більше половини з них - "шахеди". Понад 20 ракет і переважна кількість ударних дронів знешкоджені. Дякую нашим силам ППО за результат", - зауважив глава держави.
Він також нагадує, що на жаль, були влучання по цивільній інфраструктурі, зокрема в житлові будинки. Станом на зараз відомо про 2 загиблих людей у Чернівцях. Ще близько 20 поранених людей унаслідок обстрілу отримують усю необхідну допомогу.
"Темп повітряних ударів Росії вимагає швидких рішень, і його можна збити санкціями вже зараз. Потрібні жорсткі вторинні санкції проти всіх, хто допомагає "русскім" виробляти дрони та заробляти на нафті. Потрібно більше ППО й інвестицій у дрони-перехоплювачі, які вже показують хороші результати. Зупинити війну можна лише силою. Ми очікуємо від партнерів не просто сигналів, а дій, що врятують життя", - резюмує Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пізно пити Боржомі, коли вже нирки відвалились!
Z-елні не розуміють суті, ворог переходить до масштабного наступу! Суми, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Херсон, Одесса, а незабаром - Чернігів, Київ, Житомир!
Мобілізуйте суспільство, створюйте добровольчі ТРО, а не розкрадайте Україну!
не вірю що проросійске тіло яке все своє життя було орієнтованим на парашу, як і його родина, раптом стало патріотом України.
Так бачать проблему Україну на заході, що не має чим завдвавти ударів у відповідь по рашистах.
Тому всі ці заяви Зелі про масштабування, збільшення випуску дронів, балістичних ракет... це все виявилося брехнею.
Всі його рішення в ущерб Україні, але в плюс йому