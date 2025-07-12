13 липня оголошено у Чернівцях днем жалоби

У Чернівцях 13 липня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Роман Клічук.

"13 липня оголошено в Чернівцях днем жалоби за загиблими. Всі масові заходи скасовані", - йдеться в повідомленні.

Створена спеціальна комісія для обстеження пошкоджень та оцінки збитків. Постраждалим жителям запропонували тимчасове відселення до гуртожитку. Також забезпечать харчові продукти, воду, засоби гігієни, медичну і психологічну допомогу. Працюють усі профільні служби міста.

За інформацією Нацполіції України, внаслідок падіння уламків пошкоджено житлові будинки, магазини, адміністративні споруди та автомобілі.

Нагадаємо, на світанку 12 липня російські окупанти атакували Буковину чотирма "шахедами" та ракетою. Внаслідок обстрілу у Чернівцях загинули дві людини - 26-річна дівчина та 43-річний чоловік.

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