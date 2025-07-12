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Новини Атака на Чернівці
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13 липня оголошено у Чернівцях днем жалоби

Поліцейські Чернівецької області документують наслідки масованого ворожого обстрілу

У Чернівцях 13 липня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Роман Клічук.

"13 липня оголошено в Чернівцях днем жалоби за загиблими. Всі масові заходи скасовані", - йдеться в повідомленні.

Створена спеціальна комісія для обстеження пошкоджень та оцінки збитків. Постраждалим жителям запропонували тимчасове відселення до гуртожитку. Також забезпечать харчові продукти, воду, засоби гігієни, медичну і психологічну допомогу. Працюють усі профільні служби міста.

За інформацією Нацполіції України, внаслідок падіння уламків пошкоджено житлові будинки, магазини, адміністративні споруди та автомобілі.

Нагадаємо, на світанку 12 липня російські окупанти атакували Буковину чотирма "шахедами" та ракетою. Внаслідок обстрілу у Чернівцях загинули дві людини - 26-річна дівчина та 43-річний чоловік.

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Автор: 

обстріл (29807) жалоба (175) Чернівці (564) Чернівецька область (51) Чернівецький район (14)


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12.07.2025 11:27 Відповісти
Через 3.5 років війни прийшла війна, нажаль, і в Чернівецьку область.
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12.07.2025 11:32 Відповісти
Це ти про білорашів чи курвських?
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12.07.2025 12:02 Відповісти
 
 