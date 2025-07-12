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Новини Фото Атака на Чернівці
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Працівник Снятинської міськради Святослав Лазаренко та завідувачка аптеки Діана Кравченко загинули через удар по Чернівцях. ФОТО

Внаслідок російської атаки у Чернівцях, яка сталася вранці 12 липня, загинули 43-річний Святослав Лазаренко та 26-річна Діана Кравченко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник  ОВА Руслан Запаранюк.

Святослав Лазаренко працював у Снятинській міської ради Івано-Франківської області. За інформацією міськради, Лазаренко очолював відділ правової, кадрової та мобілізаційної роботи.

"Народився у 1982 році. У 2005 році закінчив Національну юридичну академію України ім. Я.Мудрого за спеціальністю "Правознавство". З 2021 року працював юристом у міській раді.

Святослав - надійний, відповідальний, товариський, веселий – таким пам’ятатимемо його завжди", - повідомили у Снятинській міській раді. 

Загинув Святослав Лазаренко

Діана Кравченко завідувала однією з чернівецьких аптек.

 "Діана народилася 27 липня 1999 року, їй було лише 26 років. Вона була щирою, чуйною людиною та справжнім професіоналом, завжди готовою допомогти як колегам, так і відвідувачам аптеки", - йдеться в дописі її колег.

Загинула Діана Кравченко.

Нагадаємо, на світанку 12 липня російські окупанти атакували Буковину чотирма "шахедами" та ракетою.

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Автор: 

смерть (6796) Чернівці (564) втрати (4490) Чернівецька область (51) Чернівецький район (14)


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Зараз у фейсбуках відізветься Безумна про карму на "ухилянта". Це ж треба було такі блювотні фекалії обрати собі у владу.
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12.07.2025 14:22 Відповісти
Але ж мудрому народику до смаку ці фекалії про карму. Але на неї теж буде карма і тоді багато хто згадає, що вона не пішла у госпіталь лікувати поранених, маючи медичну освіту та досвід армійської служби.
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12.07.2025 14:31 Відповісти
Як і медійна удовиця м.аліна, що розвернула з родиною рейдерські захоплення землі
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12.07.2025 14:39 Відповісти
Бодай ви виздихали кацапи варвари ,більш мерзеної істоти як цей недонарод немає.
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12.07.2025 14:51 Відповісти
вместе с жидами в украинской власти, которые на пару с пуйлом уничтожают Украину и. украинцев
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12.07.2025 15:04 Відповісти
Кабинетик,стол,кондиционер,бронь, важные документы,секретарша,стабильная жирная зарплата из бюджета, казалось бы все чики-пуки,но вот теперь можно сказать - лучше бы пошел добровольцем.
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12.07.2025 15:07 Відповісти
 
 