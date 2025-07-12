Працівник Снятинської міськради Святослав Лазаренко та завідувачка аптеки Діана Кравченко загинули через удар по Чернівцях. ФОТО

Внаслідок російської атаки у Чернівцях, яка сталася вранці 12 липня, загинули 43-річний Святослав Лазаренко та 26-річна Діана Кравченко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Руслан Запаранюк.

Святослав Лазаренко працював у Снятинській міської ради Івано-Франківської області. За інформацією міськради, Лазаренко очолював відділ правової, кадрової та мобілізаційної роботи.

"Народився у 1982 році. У 2005 році закінчив Національну юридичну академію України ім. Я.Мудрого за спеціальністю "Правознавство". З 2021 року працював юристом у міській раді.

Святослав - надійний, відповідальний, товариський, веселий – таким пам’ятатимемо його завжди", - повідомили у Снятинській міській раді.

Діана Кравченко завідувала однією з чернівецьких аптек.

"Діана народилася 27 липня 1999 року, їй було лише 26 років. Вона була щирою, чуйною людиною та справжнім професіоналом, завжди готовою допомогти як колегам, так і відвідувачам аптеки", - йдеться в дописі її колег.

Нагадаємо, на світанку 12 липня російські окупанти атакували Буковину чотирма "шахедами" та ракетою.

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