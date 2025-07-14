Журналіст телеканалу "Новий Чернігів" та воїн Богдан Заяць загинув на фронті
Журналіст телеканалу "Новий Чернігів" Богдан Заяць загинув внаслідок ворожого обстрілу 30 січня 2025 року. Лише зараз інформація про його загибель офіційно підтвердилася.
Про це повідомила Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, передає Цензор.НЕТ.
"Богдан був талановитим журналістом, автором десятків сюжетів про життя Чернігова під час війни, роботу волонтерів, військових, відновлення міста після облоги. З перших днів повномасштабного вторгнення залишився працювати під обстрілами, а згодом добровільно пішов служити в ЗСУ.
Після тяжкого поранення на передовій - не зламався і не зупинився, продовжував захищати рідну землю. Богдан потрапив під артилерійський обстріл під час виконання бойового завдання на передовій", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Богдана Зайця було відзначено грамотою Національною ради до Дня військового журналіста.
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