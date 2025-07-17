Військовий та журналіст Сергій Єфремов зник безвісти на Луганщині. ФОТО

У ніч з 26 на 27 червня на Луганщині безвісти зник Сергій Єфремов — військовослужбовець та керівник відділу новин українського видання "Ділова столиця".

Про це повідомила шефредакторка видання Ольга Сантаровіч, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми готувались до поганих новин з 2014, коли Сергій пішов добровольцем в "Айдар", готувались з лютого 22-го, коли він знову добровольцем пішов на велику війну. Але ніколи насправді не були готові до поганих новин, бо як можна бути готовим втратити друга. Тому продовжуємо сподіватись на диво", - написала вона.

За словами журналістки, за декілька днів до зникнення вона спілкувалася з Сергієм і він мав намір приїхати у Київ при можливості.

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Сантаровіч також анонсувала молебень за Сергія Єфремова.

"Сергій не вірив в бога, але ми замовимо молебень за нього і зберемось поговорити про різкого, саркастичного, щирого Фрема на початку серпня. Деталі напишу пізніше. Герої не зникають", - додала шефредакторка видання.

Зазначимо, що на сайті "Ділової столиці", де працював журналіст, вказано, що Сергій Єфремов народився і виріс на окупованій нині частині Донецької області.

Працювати в новинній журналістиці почав у 2005 році. У 2014-2015 роках захищав Донбас у складі батальйону "Айдар", після чого повернувся до цивільного життя та професійної діяльності.

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