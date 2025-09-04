Захищаючи Україну, загинув журналіст та військовий Олександр Голяченко. ФОТО

3 вересня на фронті загинув журналіст інтернет-видання "Наш Київ" та військовослужбовець Олександр Голяченко.

Про це повідомили у виданні з посиланням на батька Олександра, передає Цензор.НЕТ.

"Мій синочок. Вчора він загинув. Загинув, як герой, захищаючи майбутнє цієї країни, своїх близьких, друзів. Ще до кінця не усвідомлюю, як жити далі без нього. Він був доброю, порядною і талановитою людиною. Світ вже не буде таким, як донині. Принаймні для мене... Любитиму тебе завжди, мій небесний", - написав батько Сергій Голяченко.

Олександр Голяченко працював у "Наш Київ" з 2020 року і до початку повномасштабного вторгнення. Разом з батьком він долучився до війська та боронив Україну від російських загарбників.

"Для Олександра не було нічого неможливого. Усіх спікерів він сприймав як людей і особистостей, прагнув через тексти передати їхній особистий погляд на життя, щоб читачі відчули за літерами реальну людину, її болі та емоції.

Олександр був надзвичайно товариським і надійним колегою — завжди готовим підтримати, зрозуміти, поговорити. Його доброзичливість і щирість створювали теплу атмосферу, в якій колеги відчували справжню підтримку", - розповіли у виданні.

Редакція Цензор.НЕТ висловлює співчуття родині, друзям та близьким Олександра Голяченко.