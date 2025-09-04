У боях за Україну загинула військова "Азову" 19-річна Дар’я Лопатіна (Дельта). ФОТО

Захищаючи Україну, на фронті загинула військовослужбовиця 12-ї бригади спеціального призначення 1-го корпусу НГУ "Азов" Дар’я Лопатіна з позивним "Дельта". Їй було 19 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили викладачка Київської школи економіки Марія Крючок, спільнота студентів вишу та у спільноті "593".

Дар’я була студенткою Київської школи економіки (KSE), куди вступила у 2023 році.

На другому курсі навчання вона вступила до лав 12-ї бригади спеціального призначення 1-го корпусу НГУ "Азов" як інженерка та присвятила останній рік захисту України.

"Вона знала й розуміла значно більше за всіх нас. Даша була неймовірно світлою, розумною й відкритою людиною, яка нас дуже багато чого навчила та показала зовсім іншу точку зору на цей світ. Мали честь знати тебе особисто. Не забудемо. Навіки в строю", - ідеться в повідомленні спільноти студентів КШЕ.

"Ти була справжньою, щирою. Ти була впевнена в собі, у своїх переконаннях, поглядах, а також словах і діях. Ти була запальна. Завжди діяла одразу, без зволікань і докорів. Ми завжди будемо пам’ятати тебе. Ти багато зробила для цього світу, але тобі назавжди 19. Дякуємо тобі, сестро", - наголосили учасники спільноти "593".

Також спогадами про Дар’ю поділилася викладачка Марія Крючок: "Якось на пару до мене приходила дівчина-військова. Молода, красива, сильна. Прийшла до своїх колишніх одногрупників і розказувала їм про війну з окопів.

Сьогодні стало відомо, що вона загинула. Дар’я Лопатіна, Дельта. 19 років. Світла пам’ять", — написала викладачка.

