У боях за Україну загинула військова "Азову" 19-річна Дар’я Лопатіна (Дельта). ФОТО
Захищаючи Україну, на фронті загинула військовослужбовиця 12-ї бригади спеціального призначення 1-го корпусу НГУ "Азов" Дар’я Лопатіна з позивним "Дельта". Їй було 19 років.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили викладачка Київської школи економіки Марія Крючок, спільнота студентів вишу та у спільноті "593".
Дар’я була студенткою Київської школи економіки (KSE), куди вступила у 2023 році.
На другому курсі навчання вона вступила до лав 12-ї бригади спеціального призначення 1-го корпусу НГУ "Азов" як інженерка та присвятила останній рік захисту України.
"Вона знала й розуміла значно більше за всіх нас. Даша була неймовірно світлою, розумною й відкритою людиною, яка нас дуже багато чого навчила та показала зовсім іншу точку зору на цей світ. Мали честь знати тебе особисто. Не забудемо. Навіки в строю", - ідеться в повідомленні спільноти студентів КШЕ.
"Ти була справжньою, щирою. Ти була впевнена в собі, у своїх переконаннях, поглядах, а також словах і діях. Ти була запальна. Завжди діяла одразу, без зволікань і докорів. Ми завжди будемо пам’ятати тебе. Ти багато зробила для цього світу, але тобі назавжди 19. Дякуємо тобі, сестро", - наголосили учасники спільноти "593".
Також спогадами про Дар’ю поділилася викладачка Марія Крючок: "Якось на пару до мене приходила дівчина-військова. Молода, красива, сильна. Прийшла до своїх колишніх одногрупників і розказувала їм про війну з окопів.
Сьогодні стало відомо, що вона загинула. Дар’я Лопатіна, Дельта. 19 років. Світла пам’ять", — написала викладачка.
На ТОТ ОРДЛО, другі, одразу зовсім зникають, або їх тупо московіти, як м'ясних, кидають за папірець з двоголовою куркою!!??
І тихо там, як на кладовищі без води…
А поки Захисники боронять Україну від московитів окупантів, у тилу розноситься усілякий срач, з а сценарієм фсбшників з говєні!!
А Донечка України, боронила власну Україну!!
Памятаймо ціну виборів, а особливо, їх другого туру!!