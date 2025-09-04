УКР
7 502 30

У боях за Україну загинула військова "Азову" 19-річна Дар’я Лопатіна (Дельта). ФОТО

Захищаючи Україну, на фронті загинула військовослужбовиця 12-ї бригади спеціального призначення 1-го корпусу НГУ "Азов" Дар’я Лопатіна з позивним "Дельта". Їй було 19 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили викладачка Київської школи економіки Марія Крючок, спільнота студентів вишу та у спільноті "593".

Дар’я була студенткою Київської школи економіки (KSE), куди вступила у 2023 році.

На другому курсі навчання вона вступила до лав 12-ї бригади спеціального призначення 1-го корпусу НГУ "Азов" як інженерка та присвятила останній рік захисту України.

На фронті загинула військова Дар’я Дельта Лопатіна

"Вона знала й розуміла значно більше за всіх нас. Даша була неймовірно світлою, розумною й відкритою людиною, яка нас дуже багато чого навчила та показала зовсім іншу точку зору на цей світ. Мали честь знати тебе особисто. Не забудемо. Навіки в строю", - ідеться в повідомленні спільноти студентів КШЕ.

"Ти була справжньою, щирою. Ти була впевнена в собі, у своїх переконаннях, поглядах, а також словах і діях. Ти була запальна. Завжди діяла одразу, без зволікань і докорів. Ми завжди будемо пам’ятати тебе. Ти багато зробила для цього світу, але тобі назавжди 19. Дякуємо тобі, сестро", - наголосили учасники спільноти "593".

На фронті загинула військова Дар’я Дельта Лопатіна

Також спогадами про Дар’ю поділилася викладачка Марія Крючок: "Якось на пару до мене приходила дівчина-військова. Молода, красива, сильна. Прийшла до своїх колишніх одногрупників і розказувала їм про війну з окопів.

Сьогодні стало відомо, що вона загинула. Дар’я Лопатіна, Дельта. 19 років. Світла пам’ять", — написала викладачка.

жінки (645) втрати (4554) Азов (812) війна в Україні (6009)
+18
Біль і Смуток! Дякуємо, тобі. Героєне!
04.09.2025 15:16 Відповісти
+16
На жаль гинуть кращі, молоді ,мативовані ,патріотичні . Вічна пам'ять .
04.09.2025 15:17 Відповісти
+9
Герою прекрасному Воїну Дар'ї Слава !!! 🙏 😢 🇺🇦 ...
04.09.2025 15:21 Відповісти
показати весь коментар
Необхідно заборонити дівчатам служити на передовій. Вони повинні народити Україні захисників, а не бути ними.
04.09.2025 15:16 Відповісти
Це московська війна, одні Українці боронять Україну, але є і ті що гадять їй висерами про ТЦК, фсьопрапало, ждунами, коригувальниками….
На ТОТ ОРДЛО, другі, одразу зовсім зникають, або їх тупо московіти, як м'ясних, кидають за папірець з двоголовою куркою!!??
І тихо там, як на кладовищі без води…
А поки Захисники боронять Україну від московитів окупантів, у тилу розноситься усілякий срач, з а сценарієм фсбшників з говєні!!
А Донечка України, боронила власну Україну!!
Памятаймо ціну виборів, а особливо, їх другого туру!!
04.09.2025 16:03 Відповісти
Для чого ти проливаєш крокодилячі сльози за цією дівчиною? Треба було протестувати проти відправки дівчат на передову і вона була б жива, а не лити цинічні крокодилячі сльози. Якщо повбивають дівчат , хто народить Україні захисників в майбутньому? Ти хренов патріот теж здриснув з України. Випереджаючи запитання відмічу, що я не був жодного дня громадянином України.
04.09.2025 16:21 Відповісти
Сратьждалець запарєбрікавай, усьо прапало!! Методичку СтарШой не дав нову?? Згинь, нечисть болотна!
04.09.2025 16:26 Відповісти
Навіки пам'ять, навіки біль . Славетна Героїня, земний тобі уклін, що захищала нас.
04.09.2025 15:27 Відповісти
R.I.P. Спочивай з миром, царство небесне! Щирі співчуття рідним та боизьким Героїні!😪
04.09.2025 15:36 Відповісти
в АЗОВІ ВСІ ТАКІ СЛАВА АЗАВУ смерть оркам-пдрам
04.09.2025 15:47 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне, дівчинка -Героїня,спи спокійно дитиночко...
04.09.2025 16:02 Відповісти
Гинуть найкращі..., смуток і біль.
04.09.2025 16:19 Відповісти
 
 