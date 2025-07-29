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У боях за Україну загинула 20-річна військовослужбовиця Ангеліна Мартинюк. ФОТО
Під час виконання бойового завдання під Покровськом на Донеччині загинула 20-річна військовослужбовиця Ангеліна Мартинюк.
Про це повідомила Рахівська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.
Захисниця Ангеліна Мартинюк була молодшим сержантом, головним сержантом-командиром розвідувального відділення розвідувального взводу механізованого батальйону.
Вона загинула 26 липня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Покровськ, що на Донеччині.
"Молода, ніжна, сильна. Вона могла любити, мріяти, жити, але обрала шлях служіння. І пішла на війну з вірою, що захистить…", - зазначили в міській раді.
Дівчина вступила до лав ЗСУ підписавши контракт. Лише 8 червня їй виповнилось 20 років.
Топ коментарі
+42 Oleh Syvenkyy
показати весь коментар29.07.2025 16:31 Відповісти Посилання
+42 Богдан Сварга
показати весь коментар29.07.2025 16:32 Відповісти Посилання
+39 Serhios Bond #490169
показати весь коментар29.07.2025 16:37 Відповісти Посилання
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Вічна пам'ять військовослужбовиці Ангеліні Мартинюк.
На тлен життя, щоби вокрести?
Бо й далі гинуть у боях
Окрім братів і наші сестри.
На боротьби святий алтар
Ми кращих приносили в жертву.
А в пам'яті лишився згар,
Де все насрізь пропахло смертю...
Я не знаю чи можна було її перевести на іншу посаду , теж важливу але не в штурмах або розвід штурмах? Невже від неї таке велике ККД на 0?
це ж майбутня мама могла би бути для 2-3 патріотів воїнів.
Виховуючи сина виховуєм воїна, виховуючи доньку виховуєм націю... тож доньок треба берегти бо нація то вони а хлопці то воїни