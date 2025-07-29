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Новини Фото Втрати України Жінки в ЗСУ
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У боях за Україну загинула 20-річна військовослужбовиця Ангеліна Мартинюк. ФОТО

Під час виконання бойового завдання під Покровськом на Донеччині загинула 20-річна військовослужбовиця Ангеліна Мартинюк.

Про це повідомила Рахівська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Захисниця Ангеліна Мартинюк була молодшим сержантом, головним сержантом-командиром розвідувального відділення розвідувального взводу механізованого батальйону.

Вона загинула 26 липня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Покровськ, що на Донеччині.

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"Молода, ніжна, сильна. Вона могла любити, мріяти, жити, але обрала шлях служіння. І пішла на війну з вірою, що захистить…", - зазначили в міській раді.

Дівчина вступила до лав ЗСУ підписавши контракт. Лише 8 червня їй виповнилось 20 років.

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На фронті загинула захисниця Ангеліна Мартинюк

Автор: 

втрати (4511) ЗСУ (7784) війна в Україні (5445)


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Топ коментарі
+42
Вічна память Героїні (
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29.07.2025 16:31 Відповісти
+42
Немає слів. Тільки сльози.
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29.07.2025 16:32 Відповісти
+39
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Героїні,спи спокійно дитиночка...
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29.07.2025 16:37 Відповісти
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Вічна память Героїні (
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29.07.2025 16:31 Відповісти
Немає слів. Тільки сльози.
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29.07.2025 16:32 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Героїні,спи спокійно дитиночка...
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29.07.2025 16:37 Відповісти
Царство Небесне🙏
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29.07.2025 16:38 Відповісти
Проклята війна, проклятий виродок путін, проклятий весь кацапський улус, коли Україна втрачає своїх дітей.
Вічна пам'ять військовослужбовиці Ангеліні Мартинюк.
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29.07.2025 16:41 Відповісти
Як можна втратити такого янгола?((((
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29.07.2025 16:41 Відповісти
Вічна пам'ять
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29.07.2025 16:44 Відповісти
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29.07.2025 16:46 Відповісти
Гинуть кращі в той час як бидло бикує . Вічна память молодій дівчині.
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29.07.2025 16:50 Відповісти
діти гинуть,а чернишови міндичі крадуть.така країна мрій зеленого.
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29.07.2025 16:55 Відповісти
жиды жируют, а лучшие сыны и дочери украинского народа гибнут
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29.07.2025 16:57 Відповісти
😥
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29.07.2025 17:05 Відповісти
20-ти річні дівчатка-красуні гинуть на фронті, а по Києву купа качків швендяє та гики на моциках ганяють - жість удалась. То це їх вони захищають?
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29.07.2025 17:06 Відповісти
Чи зійде з Неба благодать
На тлен життя, щоби вокрести?
Бо й далі гинуть у боях
Окрім братів і наші сестри.

На боротьби святий алтар
Ми кращих приносили в жертву.
А в пам'яті лишився згар,
Де все насрізь пропахло смертю...
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29.07.2025 17:11 Відповісти
A kto ta Tisu shturmuiet ... 🤦‍♂️
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29.07.2025 17:12 Відповісти
Всем родственникам и друзьям - мои соболезнования...
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29.07.2025 17:12 Відповісти
Героїні Воїну Слава !!! 🙏 🇺🇦 😢
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29.07.2025 17:16 Відповісти
Боже мій...моя ж ти чаєчко.....
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29.07.2025 17:24 Відповісти
❤️✝
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29.07.2025 17:37 Відповісти
Сама пішла до строю. Героїчна україночко, хай імʼя твоє викарбують золотими літерами. Україна плаче…🥀🥀🇺🇦
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29.07.2025 17:40 Відповісти
Героям Слава!
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29.07.2025 17:45 Відповісти
Біль!
Я не знаю чи можна було її перевести на іншу посаду , теж важливу але не в штурмах або розвід штурмах? Невже від неї таке велике ККД на 0?
це ж майбутня мама могла би бути для 2-3 патріотів воїнів.

Виховуючи сина виховуєм воїна, виховуючи доньку виховуєм націю... тож доньок треба берегти бо нація то вони а хлопці то воїни
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29.07.2025 18:07 Відповісти
 
 