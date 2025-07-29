У боях за Україну загинула 20-річна військовослужбовиця Ангеліна Мартинюк. ФОТО

Під час виконання бойового завдання під Покровськом на Донеччині загинула 20-річна військовослужбовиця Ангеліна Мартинюк.

Про це повідомила Рахівська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Захисниця Ангеліна Мартинюк була молодшим сержантом, головним сержантом-командиром розвідувального відділення розвідувального взводу механізованого батальйону.

Вона загинула 26 липня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Покровськ, що на Донеччині.

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"Молода, ніжна, сильна. Вона могла любити, мріяти, жити, але обрала шлях служіння. І пішла на війну з вірою, що захистить…", - зазначили в міській раді.

Дівчина вступила до лав ЗСУ підписавши контракт. Лише 8 червня їй виповнилось 20 років.

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