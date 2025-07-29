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Новости Фото Потери Украины Женщины в ВСУ
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В боях за Украину погибла 20-летняя военнослужащая Ангелина Мартынюк. ФОТО

Во время выполнения боевого задания под Покровском в Донецкой области погибла 20-летняя военнослужащая Ангелина Мартынюк.

Об этом сообщил Раховский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

Защитница Ангелина Мартынюк была младшим сержантом, главным сержантом-командиром разведывательного отделения разведывательного взвода механизированного батальона.

Она погибла 26 июля 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи города Покровск Донецкой области.

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"Молодая, нежная, сильная. Она могла любить, мечтать, жить, но выбрала путь служения. И пошла на войну с верой, что защитит...", - отметили в городском совете.

Девушка вступила в ряды ВСУ подписав контракт. Только 8 июня ей исполнилось 20 лет.

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На фронте погибла защитница Ангелина Мартынюк

Автор: 

потери (4496) ВСУ (6793) война в Украине (5392)


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Топ комментарии
+31
Вічна память Героїні (
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29.07.2025 16:31 Ответить
+27
Немає слів. Тільки сльози.
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29.07.2025 16:32 Ответить
+25
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Героїні,спи спокійно дитиночка...
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29.07.2025 16:37 Ответить
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Вічна память Героїні (
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29.07.2025 16:31 Ответить
Немає слів. Тільки сльози.
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29.07.2025 16:32 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Героїні,спи спокійно дитиночка...
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29.07.2025 16:37 Ответить
Царство Небесне🙏
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29.07.2025 16:38 Ответить
Проклята війна, проклятий виродок путін, проклятий весь кацапський улус, коли Україна втрачає своїх дітей.
Вічна пам'ять військовослужбовиці Ангеліні Мартинюк.
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29.07.2025 16:41 Ответить
Як можна втратити такого янгола?((((
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29.07.2025 16:41 Ответить
Вічна пам'ять
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29.07.2025 16:44 Ответить
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29.07.2025 16:46 Ответить
Гинуть кращі в той час як бидло бикує . Вічна память молодій дівчині.
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29.07.2025 16:50 Ответить
діти гинуть,а чернишови міндичі крадуть.така країна мрій зеленого.
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29.07.2025 16:55 Ответить
жиды жируют, а лучшие сыны и дочери украинского народа гибнут
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29.07.2025 16:57 Ответить
😥
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29.07.2025 17:05 Ответить
20-ти річні дівчатка-красуні гинуть на фронті, а по Києву купа качків швендяє та гики на моциках ганяють - жість удалась. То це їх вони захищають?
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29.07.2025 17:06 Ответить
Чи зійде з Неба благодать
На тлен життя, щоби вокрести?
Бо й далі гинуть у боях
Окрім братів і наші сестри.

На боротьби святий алтар
Ми кращих приносили в жертву.
А в пам'яті лишився згар,
Де все насрізь пропахло смертю...
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29.07.2025 17:11 Ответить
A kto ta Tisu shturmuiet ... 🤦‍♂️
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29.07.2025 17:12 Ответить
Всем родственникам и друзьям - мои соболезнования...
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29.07.2025 17:12 Ответить
Героїні Воїну Слава !!! 🙏 🇺🇦 😢
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29.07.2025 17:16 Ответить
Боже мій...моя ж ти чаєчко.....
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29.07.2025 17:24 Ответить
 
 