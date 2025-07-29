В боях за Украину погибла 20-летняя военнослужащая Ангелина Мартынюк. ФОТО

Во время выполнения боевого задания под Покровском в Донецкой области погибла 20-летняя военнослужащая Ангелина Мартынюк.

Об этом сообщил Раховский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

Защитница Ангелина Мартынюк была младшим сержантом, главным сержантом-командиром разведывательного отделения разведывательного взвода механизированного батальона.

Она погибла 26 июля 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи города Покровск Донецкой области.

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"Молодая, нежная, сильная. Она могла любить, мечтать, жить, но выбрала путь служения. И пошла на войну с верой, что защитит...", - отметили в городском совете.

Девушка вступила в ряды ВСУ подписав контракт. Только 8 июня ей исполнилось 20 лет.

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