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В боях за Украину погибла 20-летняя военнослужащая Ангелина Мартынюк. ФОТО
Во время выполнения боевого задания под Покровском в Донецкой области погибла 20-летняя военнослужащая Ангелина Мартынюк.
Об этом сообщил Раховский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.
Защитница Ангелина Мартынюк была младшим сержантом, главным сержантом-командиром разведывательного отделения разведывательного взвода механизированного батальона.
Она погибла 26 июля 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи города Покровск Донецкой области.
"Молодая, нежная, сильная. Она могла любить, мечтать, жить, но выбрала путь служения. И пошла на войну с верой, что защитит...", - отметили в городском совете.
Девушка вступила в ряды ВСУ подписав контракт. Только 8 июня ей исполнилось 20 лет.
Топ комментарии
+31 Oleh Syvenkyy
показать весь комментарий29.07.2025 16:31 Ответить Ссылка
+27 Богдан Сварга
показать весь комментарий29.07.2025 16:32 Ответить Ссылка
+25 Serhios Bond #490169
показать весь комментарий29.07.2025 16:37 Ответить Ссылка
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Вічна пам'ять військовослужбовиці Ангеліні Мартинюк.
На тлен життя, щоби вокрести?
Бо й далі гинуть у боях
Окрім братів і наші сестри.
На боротьби святий алтар
Ми кращих приносили в жертву.
А в пам'яті лишився згар,
Де все насрізь пропахло смертю...