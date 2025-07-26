Защищая Украину, на фронте погиб Юрий Саенко (Фокс) - брат украинского консула в Сиднее Екатерины Аргиру

МИД выражает искренние соболезнования Председателю Союза Украинских Организаций Австралии, Почетному консулу Украины в Сиднее госпоже Екатерине Аргиру в связи с гибелью на фронте ее брата - Юрия Саенко с позывным Фокс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

Как отмечается, Юрий защищал Украину в рядах 103-й ОБрТрО 63-го батальона.

Министерство иностранных дел Украины также выражает глубокое уважение госпоже Екатерине за преданный труд для Украины и поддержку нашего войска.

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