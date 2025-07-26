2 108 3
Защищая Украину, на фронте погиб Юрий Саенко (Фокс) - брат украинского консула в Сиднее Екатерины Аргиру
МИД выражает искренние соболезнования Председателю Союза Украинских Организаций Австралии, Почетному консулу Украины в Сиднее госпоже Екатерине Аргиру в связи с гибелью на фронте ее брата - Юрия Саенко с позывным Фокс.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.
Как отмечается, Юрий защищал Украину в рядах 103-й ОБрТрО 63-го батальона.
Министерство иностранных дел Украины также выражает глубокое уважение госпоже Екатерине за преданный труд для Украины и поддержку нашего войска.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Герою Слава!
співчуття пані Катерині...