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Новости Потери Украины
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Защищая Украину, на фронте погиб Юрий Саенко (Фокс) - брат украинского консула в Сиднее Екатерины Аргиру

Потери Украины в войне с РФ

МИД выражает искренние соболезнования Председателю Союза Украинских Организаций Австралии, Почетному консулу Украины в Сиднее госпоже Екатерине Аргиру в связи с гибелью на фронте ее брата - Юрия Саенко с позывным Фокс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

Как отмечается, Юрий защищал Украину в рядах 103-й ОБрТрО 63-го батальона.

Министерство иностранных дел Украины также выражает глубокое уважение госпоже Екатерине за преданный труд для Украины и поддержку нашего войска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защищая Украину, погиб 23-летний гражданин Грузии Валерий Бадзагуа. ФОТО

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МИД (7059) Сидней (8) потери (4495) консул (138)


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26.07.2025 10:26 Ответить
R.I.P. Воїну!
Герою Слава!

співчуття пані Катерині...
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26.07.2025 11:55 Ответить
Герою Воїну Слава !!!🙏 🇺🇦
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26.07.2025 12:00 Ответить
 
 