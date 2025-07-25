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Новости Фото Потери Украины Иностранные добровольцы в ВСУ
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Защищая Украину, погиб 23-летний гражданин Грузии Валерий Бадзагуа. ФОТО

23-летний гражданин Грузии Валерий Бадзагуа, вступивший в ряды ВСУ еще до начала полномасштабного вторжения, погиб на войне против РФ.

Об этом сообщают Грузия Online и NewsGeorgia, передает Цензор.НЕТ.

Информацию о смерти добровольца подтвердила заместитель мэра Цаленджихи Тамар Белкания.

По ее словам, Бадзагуа был уроженцем Цаленджихского района.

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На войне в Украине погиб грузин Валерий Бадзагуа

По информации грузинских СМИ, Валерий Бадзагуа имел украинские корни по материнской линии и проживал в Украине еще до начала полномасштабного вторжения России.

Как отметила Белкания, мужчина принципиально отказался покидать Украину после 24 февраля 2022 года и пошел бороться с РФ на стороне ВСУ.

"Он решил пожертвовать собой ради своей родины! Мы никогда его не забудем", - подчеркнула она.

Она добавила, что тело погибшего героя будет доставлено в Грузию в ближайшие дни. После этого Валерия Бадзагуа похоронят в его родном Цаленджисе со всеми воинскими почестями.

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Грузия (4508) потери (4493) добровольцы (1192) война в Украине (5355)


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Вічна слава герою!!!
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25.07.2025 20:23 Ответить
Герою Слава ,сину Саакартвело та України !!! 🙏 🇬🇪🇺🇦 😢
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25.07.2025 20:24 Ответить
Вічна Слава і Пам'ять Герою!🇺🇦❤️🇬🇪
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25.07.2025 20:24 Ответить
Дякую тобі справжньому воїну та сину свого народу...
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25.07.2025 20:25 Ответить
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25.07.2025 20:59 Ответить
 
 