Защищая Украину, погиб 23-летний гражданин Грузии Валерий Бадзагуа. ФОТО
23-летний гражданин Грузии Валерий Бадзагуа, вступивший в ряды ВСУ еще до начала полномасштабного вторжения, погиб на войне против РФ.
Об этом сообщают Грузия Online и NewsGeorgia, передает Цензор.НЕТ.
Информацию о смерти добровольца подтвердила заместитель мэра Цаленджихи Тамар Белкания.
По ее словам, Бадзагуа был уроженцем Цаленджихского района.
По информации грузинских СМИ, Валерий Бадзагуа имел украинские корни по материнской линии и проживал в Украине еще до начала полномасштабного вторжения России.
Как отметила Белкания, мужчина принципиально отказался покидать Украину после 24 февраля 2022 года и пошел бороться с РФ на стороне ВСУ.
"Он решил пожертвовать собой ради своей родины! Мы никогда его не забудем", - подчеркнула она.
Она добавила, что тело погибшего героя будет доставлено в Грузию в ближайшие дни. После этого Валерия Бадзагуа похоронят в его родном Цаленджисе со всеми воинскими почестями.
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