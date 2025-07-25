Захищаючи Україну, загинув 23-річний громадянин Грузії Валерій Бадзагуа. ФОТО

23-річний громадянин Грузії Валерій Бадзагуа, який долучився до лав ЗСУ ще до початку повномасштабного вторгнення, загинув на війні проти РФ.

Про це повідомляють Грузія Online та NewsGeorgia, передає Цензор.НЕТ.

Інформацію про смерть добровольця підтвердила заступниця мера Цаленджихи Тамар Белканія.

За її словами, Бадзагуа був уродженцем Цаленджихського району.

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За інформацією грузинських ЗМІ, Валерій Бадзагуа мав українське коріння по материнській лінії та проживав в Україні ще до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як зазначила Белканія, чоловік принципово відмовився залишати Україну після 24 лютого 2022 року та пішов боротися з РФ на боці ЗСУ.

"Він вирішив пожертвувати собою заради своєї батьківщини! Ми ніколи його не забудемо", - наголосила вона.

Вона додала, що тіло загиблого героя буде доставлено до Грузії найближчими днями. Після цього Валерія Бадзагуа поховають у його рідному Цаленджисі з усіма військовими почестями.

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