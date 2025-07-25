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Новини Фото Втрати України Іноземні добровольці в ЗСУ
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Захищаючи Україну, загинув 23-річний громадянин Грузії Валерій Бадзагуа. ФОТО

23-річний громадянин Грузії Валерій Бадзагуа, який долучився до лав ЗСУ ще до початку повномасштабного вторгнення, загинув на війні проти РФ. 

Про це повідомляють Грузія Online та NewsGeorgia, передає Цензор.НЕТ.

Інформацію про смерть добровольця підтвердила заступниця мера Цаленджихи Тамар Белканія.

За її словами, Бадзагуа був уродженцем Цаленджихського району.

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На війні в Україні загинув грузин Валерій Бадзагуа

За інформацією грузинських ЗМІ, Валерій Бадзагуа мав українське коріння по материнській лінії та проживав в Україні ще до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як зазначила Белканія, чоловік принципово відмовився залишати Україну після 24 лютого 2022 року та пішов боротися з РФ на боці ЗСУ.

"Він вирішив пожертвувати собою заради своєї батьківщини! Ми ніколи його не забудемо", - наголосила вона.

Вона додала, що тіло загиблого героя буде доставлено до Грузії найближчими днями. Після цього Валерія Бадзагуа поховають у його рідному Цаленджисі з усіма військовими почестями.

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Автор: 

Грузія (1857) втрати (4508) добровольці (944) війна в Україні (5392)


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Вічна слава герою!!!
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25.07.2025 20:23 Відповісти
Герою Слава ,сину Саакартвело та України !!! 🙏 🇬🇪🇺🇦 😢
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25.07.2025 20:24 Відповісти
Вічна Слава і Пам'ять Герою!🇺🇦❤️🇬🇪
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25.07.2025 20:24 Відповісти
Дякую тобі справжньому воїну та сину свого народу...
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25.07.2025 20:25 Відповісти
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25.07.2025 20:59 Відповісти
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЮ, БАТЬКАМ ШАНА!!!!!!!!!!!!!
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25.07.2025 21:49 Відповісти
Низький уклін, тобі, Козаче, ти боронив Україну від московитів-окупантів!!
ТАРАС ШЕВЧЕНКО І вам слава, сині гори, Кригою окуті. І вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся - поборете! Вам Бог помагає!
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25.07.2025 21:52 Відповісти
 
 