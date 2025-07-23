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Новини Втрати України Іноземні добровольці в ЗСУ
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На війні загинув 21-річний доброволець з Італії українського походження Артем Наліато

В Україні загинув 21-річний італійський доброволець українського походження Артем Наліато

На війні проти Росії загинув 21-річний італієць українського походження Артем Наліато, якого дитиною всиновила італійська родина. Він приїхав добровольцем захищати Україну. 

Про це повідомив у Facebook Массімо Каваццана — мер міста Трібано (регіон Венето), у якому проживав Наліато, та низка італійських ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Прощавай, Артеме. З величезним сумом ми прощаємося з Артемом Наліато, який вирішив битися у війні, яку він ніс у своєму серці, за свободу своєї рідної країни, до якої він був глибоко прив’язаний", - написав він.

Як пишуть медіа ANSA та Il Fatto Quotidiano, Артема всиновила італійська родина з Трібано в провінції Падуя, коли йому було 12 років.

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У серпні 2022 року він вирішив поїхати до України, щоб знайти свого брата. Після цього він повертався в Італію, але потім знову вирішив поїхати в Україну, де вирішив вступити до ЗСУ.

За словами мера, Артем загинув минулого понеділка –– 14 липня.

Один із його побратимів повідомив родичам через месенджер, що Артема вже немає в живих.

Агентству LaPresse Каваццана розповів, що повідомлення про загибель Артема надійшло напередодні. Ймовірно, він загинув внаслідок ракетного удару РФ по казармі, де перебував.

Видання Il Giornale пише, що після удару РФ хлопця доправили до лікарні у вкрай тяжкому стані. Медики намагалися врятувати життя юнаку, але, попри зусилля, Артем загинув.

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Італійський доброволець Артем Наліато загинув в Україні

Автор: 

Італія (1603) втрати (4503) добровольці (942) війна в Україні (5355)


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Топ коментарі
+15
На жаль гинуть кращі ,в той час як бидло бикує. Вічна память молодому воїну.
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23.07.2025 19:46 Відповісти
+9
А у стефанчуків з ВРУ, з ригоАНАЛАМИ і тимошенківцями, та іншими прислужками олігархів, канікули ???
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23.07.2025 19:45 Відповісти
+7
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23.07.2025 20:01 Відповісти
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А у стефанчуків з ВРУ, з ригоАНАЛАМИ і тимошенківцями, та іншими прислужками олігархів, канікули ???
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23.07.2025 19:45 Відповісти
вони здатні лише обкрадати країну,писати та голосувати дурню яку вони називають законами...
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23.07.2025 19:48 Відповісти
На жаль гинуть кращі ,в той час як бидло бикує. Вічна память молодому воїну.
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23.07.2025 19:46 Відповісти
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23.07.2025 20:01 Відповісти
Слава воїну! Ганьба ухилянтам!
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23.07.2025 20:05 Відповісти
Вічна пам'ять і слава італійському воїну з українським серцем, який захищав Україну і кожного з нас!
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23.07.2025 20:17 Відповісти
Якщо в казарму, то не він один загинув, Слава Героям 🇺🇦
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23.07.2025 20:40 Відповісти
Герою Воїну Слава !!! 🙏🇮🇹🇺🇦😥
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23.07.2025 20:42 Відповісти
Російська ракета 21 липня знов влучила в черговий наш "парад" https://suspilne.media/kropyvnytskiy/1071719-u-kropivnickomu-prolunav-vibuh-4/ під Кропивницьким -- 30 "на щиті", 100 поранених...
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23.07.2025 21:06 Відповісти
 
 