На войне погиб 21-летний доброволец из Италии украинского происхождения Артем Налиато

На войне против России погиб 21-летний итальянец украинского происхождения Артем Налиато, которого ребенком усыновила итальянская семья. Он приехал добровольцем защищать Украину.

Об этом сообщил в Facebook Массимо Каваццана - мэр города Трибано (регион Венето), в котором проживал Налиато, и ряд итальянских СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Прощай, Артем. С огромной грустью мы прощаемся с Артемом Налиато, который решил сражаться в войне, которую он нес в своем сердце, за свободу своей родной страны, к которой он был глубоко привязан", - написал он.

Как пишут медиа ANSA и Il Fatto Quotidiano, Артема усыновила итальянская семья из Трибано в провинции Падуя, когда ему было 12 лет.

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В августе 2022 года он решил поехать в Украину, чтобы найти своего брата. После этого он возвращался в Италию, но потом снова решил поехать в Украину, где вступил в ВСУ.

По словам мэра, Артем погиб в прошлый понедельник - 14 июля.

Один из его побратимов сообщил родственникам через мессенджер, что Артема уже нет в живых.

Агентству LaPresse Каваццана рассказал, что сообщение о гибели Артема поступило накануне. Вероятно, он погиб в результате ракетного удара РФ по казарме, где находился.

Издание Il Giornale пишет, что после удара РФ парня доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Медики пытались спасти жизнь юноше, но, несмотря на усилия, Артем погиб.

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