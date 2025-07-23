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Новости Потери Украины Иностранные добровольцы в ВСУ
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На войне погиб 21-летний доброволец из Италии украинского происхождения Артем Налиато

В Украине погиб 21-летний итальянский доброволец украинского происхождения Артем Налиато

На войне против России погиб 21-летний итальянец украинского происхождения Артем Налиато, которого ребенком усыновила итальянская семья. Он приехал добровольцем защищать Украину.

Об этом сообщил в Facebook Массимо Каваццана - мэр города Трибано (регион Венето), в котором проживал Налиато, и ряд итальянских СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Прощай, Артем. С огромной грустью мы прощаемся с Артемом Налиато, который решил сражаться в войне, которую он нес в своем сердце, за свободу своей родной страны, к которой он был глубоко привязан", - написал он.

Как пишут медиа ANSA и Il Fatto Quotidiano, Артема усыновила итальянская семья из Трибано в провинции Падуя, когда ему было 12 лет.

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В августе 2022 года он решил поехать в Украину, чтобы найти своего брата. После этого он возвращался в Италию, но потом снова решил поехать в Украину, где вступил в ВСУ.

По словам мэра, Артем погиб в прошлый понедельник - 14 июля.

Один из его побратимов сообщил родственникам через мессенджер, что Артема уже нет в живых.

Агентству LaPresse Каваццана рассказал, что сообщение о гибели Артема поступило накануне. Вероятно, он погиб в результате ракетного удара РФ по казарме, где находился.

Издание Il Giornale пишет, что после удара РФ парня доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Медики пытались спасти жизнь юноше, но, несмотря на усилия, Артем погиб.

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Итальянский доброволец Артем Налиато погиб в Украине

Автор: 

Италия (1669) потери (4488) добровольцы (1190) война в Украине (5320)


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Топ комментарии
+18
На жаль гинуть кращі ,в той час як бидло бикує. Вічна память молодому воїну.
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23.07.2025 19:46 Ответить
+10
А у стефанчуків з ВРУ, з ригоАНАЛАМИ і тимошенківцями, та іншими прислужками олігархів, канікули ???
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23.07.2025 19:45 Ответить
+8
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23.07.2025 20:01 Ответить
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А у стефанчуків з ВРУ, з ригоАНАЛАМИ і тимошенківцями, та іншими прислужками олігархів, канікули ???
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23.07.2025 19:45 Ответить
вони здатні лише обкрадати країну,писати та голосувати дурню яку вони називають законами...
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23.07.2025 19:48 Ответить
На жаль гинуть кращі ,в той час як бидло бикує. Вічна память молодому воїну.
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23.07.2025 19:46 Ответить
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23.07.2025 20:01 Ответить
Слава воїну! Ганьба ухилянтам!
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23.07.2025 20:05 Ответить
Вічна пам'ять і слава італійському воїну з українським серцем, який захищав Україну і кожного з нас!
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23.07.2025 20:17 Ответить
Якщо в казарму, то не він один загинув, Слава Героям 🇺🇦
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23.07.2025 20:40 Ответить
Герою Воїну Слава !!! 🙏🇮🇹🇺🇦😥
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23.07.2025 20:42 Ответить
Російська ракета 21 липня знов влучила в черговий наш "парад" https://suspilne.media/kropyvnytskiy/1071719-u-kropivnickomu-prolunav-vibuh-4/ під Кропивницьким -- 30 "на щиті", 100 поранених...
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23.07.2025 21:06 Ответить
 
 