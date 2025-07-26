Захищаючи Україну, на фронті загинув Юрій Саєнко (Фокс) - брат української консулки у Сіднеї Катерини Аргіру

МЗС висловлює щирі співчуття Голові Союзу Українських Організацій Австралії, Почесному консулу України у Сіднеї пані Катерині Аргіру у зв’язку із загибеллю на фронті її брата - Юрія Саєнка з позивним Фокс.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

Як зазначається, Юрій захищав Україну у лавах 103-ї ОБрТрО 63-ого батальйону.

Міністерство закордонних справ України також висловлює глибоку шану пані Катерині за віддану працю для України та підтримку нашого війська.

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