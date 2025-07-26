920 1
Захищаючи Україну, на фронті загинув Юрій Саєнко (Фокс) - брат української консулки у Сіднеї Катерини Аргіру
МЗС висловлює щирі співчуття Голові Союзу Українських Організацій Австралії, Почесному консулу України у Сіднеї пані Катерині Аргіру у зв’язку із загибеллю на фронті її брата - Юрія Саєнка з позивним Фокс.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.
Як зазначається, Юрій захищав Україну у лавах 103-ї ОБрТрО 63-ого батальйону.
Міністерство закордонних справ України також висловлює глибоку шану пані Катерині за віддану працю для України та підтримку нашого війська.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Pan Konotop #390804
показати весь коментар26.07.2025 10:26 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль