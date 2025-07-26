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Новини Втрати України
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Захищаючи Україну, на фронті загинув Юрій Саєнко (Фокс) - брат української консулки у Сіднеї Катерини Аргіру

Втрати України у війні з рф

МЗС висловлює щирі співчуття Голові Союзу Українських Організацій Австралії, Почесному консулу України у Сіднеї пані Катерині Аргіру у зв’язку із загибеллю на фронті її брата - Юрія Саєнка з позивним Фокс.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

Як зазначається, Юрій захищав Україну у лавах 103-ї ОБрТрО 63-ого батальйону.

Міністерство закордонних справ України також висловлює глибоку шану пані Катерині за віддану працю для України та підтримку нашого війська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захищаючи Україну, загинув 23-річний громадянин Грузії Валерій Бадзагуа. ФОТО

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26.07.2025 10:26 Відповісти
 
 