Захищаючи Україну, загинув комроти 210-го ОШП Артем Свірідов. ФОТО

28 серпня під час виконання бойового завдання смертю хоробрих загинув командир 2-ї штурмової роти 1-го батальйону 210-го окремого штурмового полку капітан Артем Свірідов.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на допис Станіслава Грещишина.

Свірідов Артем

"Артем повернувся до України у лютому 2022, щоб захистити людей, яких любив, і країну, вірним сином якої був до останнього подиху. Він повертається до рідного Києва на щиті", - ідеться у дописі.

Попередньо прощання з героєм та поховання відбудуться у Києві 6 вересня. Про точну дату, час та місце буде повідомлено згодом.

грещишин

Також читайте: Повернулась в Україну, щоб бути поряд зі своїм народом і бути корисною: історія загиблої парамедикині Наталії (Австрійки) Фраушер. ВIДЕО

Автор: 

втрати (4549) ЗСУ (7876)
Честь...
02.09.2025 18:53 Відповісти
RIP
02.09.2025 19:09 Відповісти
Співчуваємо родині загиблого Героя-Захисника..Вічна Память ..
02.09.2025 19:12 Відповісти
@ (в перекладі):

"Я пам'ятатиму довік той тмяний безкінечний хаос,
І задихаючись згадаю, братів, що назавжди пішли.
Полеглих воїнів гряда, надгробних каменів алея,
Та в пам'яті моїй жива облич нетлінних галерея.

Зв'язок закличе командира враз,
Мовчання - відповідь ефіра,
Його зоря обірвалась -
Душа вознеслась в Небо командира.
...

Вони пішли, вони пішли у інші простори у Вічність,
І за орбітами Землі перетікають у незмінність,
Вони знаходять спокій свій, поснувши в зобі Птаха Раю,
Та все ж із болем і в журбі я ці обличчя пам'ятаю...
02.09.2025 19:14 Відповісти
Герою Слава !

співчуття рідним.

повернувся в Україну захищати...
Доброволець !!!!
скільки їх ще залишилось в живих ?

.
02.09.2025 19:14 Відповісти
😥
02.09.2025 19:26 Відповісти
Честь і Слава Герою!
02.09.2025 19:36 Відповісти
Вічна пам'ять!
02.09.2025 20:00 Відповісти
 
 