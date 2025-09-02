Захищаючи Україну, загинув комроти 210-го ОШП Артем Свірідов. ФОТО

28 серпня під час виконання бойового завдання смертю хоробрих загинув командир 2-ї штурмової роти 1-го батальйону 210-го окремого штурмового полку капітан Артем Свірідов.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на допис Станіслава Грещишина.

"Артем повернувся до України у лютому 2022, щоб захистити людей, яких любив, і країну, вірним сином якої був до останнього подиху. Він повертається до рідного Києва на щиті", - ідеться у дописі.

Попередньо прощання з героєм та поховання відбудуться у Києві 6 вересня. Про точну дату, час та місце буде повідомлено згодом.

