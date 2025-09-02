2 643 9
Захищаючи Україну, загинув комроти 210-го ОШП Артем Свірідов. ФОТО
28 серпня під час виконання бойового завдання смертю хоробрих загинув командир 2-ї штурмової роти 1-го батальйону 210-го окремого штурмового полку капітан Артем Свірідов.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на допис Станіслава Грещишина.
"Артем повернувся до України у лютому 2022, щоб захистити людей, яких любив, і країну, вірним сином якої був до останнього подиху. Він повертається до рідного Києва на щиті", - ідеться у дописі.
Попередньо прощання з героєм та поховання відбудуться у Києві 6 вересня. Про точну дату, час та місце буде повідомлено згодом.
"Я пам'ятатиму довік той тмяний безкінечний хаос,
І задихаючись згадаю, братів, що назавжди пішли.
Полеглих воїнів гряда, надгробних каменів алея,
Та в пам'яті моїй жива облич нетлінних галерея.
Зв'язок закличе командира враз,
Мовчання - відповідь ефіра,
Його зоря обірвалась -
Душа вознеслась в Небо командира.
...
Вони пішли, вони пішли у інші простори у Вічність,
І за орбітами Землі перетікають у незмінність,
Вони знаходять спокій свій, поснувши в зобі Птаха Раю,
Та все ж із болем і в журбі я ці обличчя пам'ятаю...
співчуття рідним.
повернувся в Україну захищати...
Доброволець !!!!
скільки їх ще залишилось в живих ?
.