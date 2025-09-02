1 394 4
Защищая Украину, погиб командир 210-го ОШП Артем Свиридов. ФОТО
28 августа во время выполнения боевого задания смертью храбрых погиб командир 2-й штурмовой роты 1-го батальона 210-го отдельного штурмового полка капитан Артем Свиридов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Станислава Грещишина.
"Артем вернулся в Украину в феврале 2022, чтобы защитить людей, которых любил, и страну, верным сыном которой был до последнего вздоха. Он возвращается в родной Киев на щите", - говорится в заметке.
Предварительно прощание с героем и захоронение состоятся в Киеве 6 сентября. О точной дате, времени и месте будет сообщено позже.
