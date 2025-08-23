Вернулась в Украину, чтобы быть рядом со своим народом и быть полезной: история погибшего парамедика Натальи (Австрийки) Фраушер. ВИДЕО

Парамедик медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры" Наталья Фраушер с позывным Австрийка погибла в июне 2022 года в автомобильной аварии. Тогда эвакуационный автобус батальона столкнулся с грузовиком в Днепропетровской области.

Историю Натальи (Австрийки) Фраушер рассказала "Суспільному" ее мама Зоя Яцун, сообщает Цензор.НЕТ.

Вернулась в Украину после начала полномасштабного вторжения

По словам мамы погибшего парамедика, когда началась полномасштабная война, ее дочь оставила жизнь за границей и вернулась в Украину, чтобы быть рядом со своим народом и быть полезной.

Училась Наталья в школе №19 в Кропивницком. Впоследствии окончила Одесский государственный медицинский университет по специальности "стоматология". После овладела профессией хирурга.

Перед полномасштабным вторжением России в Украину Наталья жила в Австрии. Там вышла замуж и начала помогать мужу в частной клинике.

"Решила, что ей нужна профессия более весомая. Она выбрала имплантологию. Была в Ассоциации стоматологов Украины и Европы. Она начала ездить, в основном в Австрию. Когда начался ковид, ее пригласили. Она жила в Инсбруке. Там же и клиника была. Наталья начала в клинике работать. Но ведь у нас шла уже война. Наталья сидеть так просто не могла. Она примкнула к волонтерскому движению. Потом она собралась и поехала, договорилась с "Госпитальерами". Так она стала Австрийкой",- рассказала Зоя Яцун.

По словам женщины, она не знала, что ее дочь ездит на передовую. Узнала об этом из фотографии в социальной сети. Ее сделали после ротации в Павлограде Днепропетровской области. Там была госпитальерская база. Наталья как раз вернулась из поездки и привезла раненых военных.

Погибла в ДТП

Руководитель "Госпитальеров" Яна Зинкевич рассказала "Суспільному", что экипаж батальона, в котором была Наталья, эвакуировал 152 раненых. Эвакуационный автобус "Кракен" передали из Германии.

"На нем "Австрийка" осуществляла свой первый и последний выезд. Она погибла в Днепропетровской области в очень тяжелом ДТП. Столкнувшись с военной машиной, она прожила после ранения около получаса, и, к сожалению, умерла в госпитале. Когда мы ее хоронили, на похоронах я решила в честь нее продолжить историю, в честь нее найти точно такой автобус, назвать его "Австрийка" и сделать его уникальным рейсовым автобусом для дальних эвакуаций",- рассказала Зинкевич.

"Приятный, идейный человек. Патриотка, которой, живя в Австрии, было не безразлично, которая не побоялась. Имея свою там лакшери жизнь, ни в чем не нуждаясь, решила быть с украинцами и украинским народом", - делится воспоминаниями Зинкевич о погибшей коллеге.

Известию о смерти дочери ее мама сначала не поверила.

"Звонит мне Наташин друг, бывший муж Наташи: "Наташи нет". Говорю: "Саша, а лучше ты ничего не можешь сказать... Я с ней вечером разговаривала". - "Нет, она погибла". Вы знаете... И я не верю, и все. Не было ни одной слезинки. Я окаменела. Пока, думаю, не узнаю... Она же говорила: "Мама, я буду через два дня, я приеду, через два дня заканчивается моя смена". Вот через два дня я ее встретила. На Михайловской площади. В машине "на щите". Я за гроб, тянусь, открывают - Наташа в пикселе, косичка... И я поняла, что это Наташа. Знаете, мне до сих пор говорят: "Зоя, как ты это выдержала, я бы не смогла..." Вот скажите, что я должна отвечать? Видимо, для того я осталась, чтобы память ее нести, где можно... Где дерево посажу, где цветочки"", - вспоминает женщина трагические события.

На момент гибели Натальи Фраушер было 46 лет.

Зоя Яцун рассказывает, что ежедневно перед портретом дочери в девять утра зажигает свечу.

"Если бы была возможность все заново - она снова так бы прожила свою жизнь. Очень любила Украину",- сказала мама погибшего парамедика.

На здании школы №19 в Кропивницком, где училась Наталья, в ее честь в мае 2023 года установили памятную доску.

