Защищая Украину, погиб гражданин Германии Сергей Богданов. ФОТО
Сегодня Украина попрощалась с бойцом Интернационального легиона Сергеем Богдановым.
Об этом сообщил Ян Доброносов, информирует Цензор.НЕТ.
Богданов - украинец по происхождению и гражданин Германии.
"Еще в детстве Сергей вместе с родителями переехал в Германию. Но все эти годы оставался глубоко преданным своей родной земле. И уже во время войны, он не стал в стороне. Имея возможность просто жить за границей, Защитник выбрал защищать Украину", - говорится в заметке.
