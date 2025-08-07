РУС
Защищая Украину, погиб гражданин Германии Сергей Богданов. ФОТО

Сегодня Украина попрощалась с бойцом Интернационального легиона Сергеем Богдановым.

Об этом сообщил Ян Доброносов, информирует Цензор.НЕТ.

Богданов - украинец по происхождению и гражданин Германии.

"Еще в детстве Сергей вместе с родителями переехал в Германию. Но все эти годы оставался глубоко преданным своей родной земле. И уже во время войны, он не стал в стороне. Имея возможность просто жить за границей, Защитник выбрал защищать Украину", - говорится в заметке.

Богданов Сергей похороны

Защищая Украину, погиб 23-летний доброволец из США Роберт Питранджело. ФОТО

потери (4509) добровольцы (1200) Интернациональный легион (17)


Шана і вдячність справжньому Українцю!
07.08.2025 22:58 Ответить
Герою Воїну Слава ! ! ! 🙏 🇩🇪 🇺🇦 😥
07.08.2025 23:01 Ответить
Честь!
07.08.2025 23:07 Ответить
Світла памʼять Герою України 😪😪😪
07.08.2025 23:12 Ответить
Ruhe in Frieden 🖤🖤🖤
07.08.2025 23:32 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
07.08.2025 23:44 Ответить
Вічна Слава і Пам'ять Герою!❤️🖤💙💛
08.08.2025 00:00 Ответить
Вічна слава!!! У вишиванці.. Боляче.. Українці є у всьому світі. Спочивай у мирі, Воїн, Захисник...
08.08.2025 00:14 Ответить
Час від часу бачу на просп. Слобожанському Дніпро евакуаційний автобус "Австрійка", він названий на честь дівчини яка приєдналась до лав захисників України у складі Госпітал'єрів. Молода красива дівчина, австрійське громадянство!!!.. Але не змогла осторонь залишитись, коли батьківщину вбивали. Загинула влітку 2022-го.. Або ти Українець/Українка, або ніщо.. ГЕРОЯМ СЛАВА!
08.08.2025 00:22 Ответить
 
 