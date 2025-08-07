Защищая Украину, погиб гражданин Германии Сергей Богданов. ФОТО

Сегодня Украина попрощалась с бойцом Интернационального легиона Сергеем Богдановым.

Об этом сообщил Ян Доброносов, информирует Цензор.НЕТ.

Богданов - украинец по происхождению и гражданин Германии.

"Еще в детстве Сергей вместе с родителями переехал в Германию. Но все эти годы оставался глубоко преданным своей родной земле. И уже во время войны, он не стал в стороне. Имея возможность просто жить за границей, Защитник выбрал защищать Украину", - говорится в заметке.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Защищая Украину, погиб 23-летний доброволец из США Роберт Питранджело. ФОТО