Захищаючи Україну, загинув громадянин Німеччини Сергій Богданов. ФОТО

Сьогодні Україна попрощалась з бійцем Інтернаціонального легіону Сергієм Богдановим.

Про це повідомив Ян Доброносов, інформує Цензор.НЕТ.

Богданов - українець за походженням та громадянин Німеччини.

"Ще в дитинстві Сергій разом з батьками переїхав до Німеччини. Але всі ці роки залишався глибоко відданим свої рідній землі. І вже під час війни, він не став осторонь. Маючи можливість просто жити за кордоном, Захисник обрав боронити Україну", - ідеться у дописі.





