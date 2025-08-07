УКР
Захищаючи Україну, загинув громадянин Німеччини Сергій Богданов. ФОТО

Сьогодні Україна попрощалась з бійцем Інтернаціонального легіону Сергієм Богдановим.

Про це повідомив Ян Доброносов, інформує Цензор.НЕТ.

Богданов - українець за походженням та громадянин Німеччини.

"Ще в дитинстві Сергій разом з батьками переїхав до Німеччини. Але всі ці роки залишався глибоко відданим свої рідній землі. І вже під час війни, він не став осторонь. Маючи можливість просто жити за кордоном, Захисник обрав боронити Україну", - ідеться у дописі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захищаючи Україну, загинув 23-річний доброволець із США Роберт Пітранджело. ФОТО

Шана і вдячність справжньому Українцю!
07.08.2025 22:58 Відповісти
Герою Воїну Слава ! ! ! 🙏 🇩🇪 🇺🇦 😥
07.08.2025 23:01 Відповісти
Честь!
07.08.2025 23:07 Відповісти
Світла памʼять Герою України 😪😪😪
07.08.2025 23:12 Відповісти
 
 