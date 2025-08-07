969 4
Захищаючи Україну, загинув громадянин Німеччини Сергій Богданов. ФОТО
Сьогодні Україна попрощалась з бійцем Інтернаціонального легіону Сергієм Богдановим.
Про це повідомив Ян Доброносов, інформує Цензор.НЕТ.
Богданов - українець за походженням та громадянин Німеччини.
"Ще в дитинстві Сергій разом з батьками переїхав до Німеччини. Але всі ці роки залишався глибоко відданим свої рідній землі. І вже під час війни, він не став осторонь. Маючи можливість просто жити за кордоном, Захисник обрав боронити Україну", - ідеться у дописі.
