Захищаючи Україну, загинув 23-річний доброволець із США Роберт Пітранджело. ФОТО

В боях за Україну загинув 23-річний американський доброволець Роберт Едвард Пітранджело -"Бобі" із Пенсильванії, вихованець бой-скаутів США.

Про це повідомив Юрій Юзич, інформує Цензор.НЕТ.

Бобі прагнув є, як і старший брат, служити в морській піхоті США, але через тяжку хворобу нирок не зміг пройти медкомісію. У 2022 році приїхав в Україну. Спершу возив гуманітарну допомогу, а торік офіційно вступив до Сил оборони України.

Бобі воював на кількох напрямках, та переживши сильну контузію внаслідок удару дрона, відмовився залишити поле бою: "Я не повернуся додому, поки не закінчиться війна". У жовтні 2024, отримав поранення, був нагороджений медаллю "Залізного хреста за видатну хоробрість".

Загинув в бою під Покровським 2 січня цього року.

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"Мама, яка приїздила в Україну відшукати сина, так і не знайшла його тіла. 26 липня родина, друзі, скавти, а також колишній гетьманський пластун-скоб а тепер митрополит Борис Гудзяк провели панахиду за Бобі", - повідомив Юзич..