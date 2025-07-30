Захищаючи Україну, загинув 23-річний доброволець із США Роберт Пітранджело. ФОТО
В боях за Україну загинув 23-річний американський доброволець Роберт Едвард Пітранджело -"Бобі" із Пенсильванії, вихованець бой-скаутів США.
Про це повідомив Юрій Юзич, інформує Цензор.НЕТ.
Бобі прагнув є, як і старший брат, служити в морській піхоті США, але через тяжку хворобу нирок не зміг пройти медкомісію. У 2022 році приїхав в Україну. Спершу возив гуманітарну допомогу, а торік офіційно вступив до Сил оборони України.
Бобі воював на кількох напрямках, та переживши сильну контузію внаслідок удару дрона, відмовився залишити поле бою: "Я не повернуся додому, поки не закінчиться війна". У жовтні 2024, отримав поранення, був нагороджений медаллю "Залізного хреста за видатну хоробрість".
Загинув в бою під Покровським 2 січня цього року.
"Мама, яка приїздила в Україну відшукати сина, так і не знайшла його тіла. 26 липня родина, друзі, скавти, а також колишній гетьманський пластун-скоб а тепер митрополит Борис Гудзяк провели панахиду за Бобі", - повідомив Юзич..
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Американский мальчик приехал защищать Украину
Слава американскому герою!
мав би співчувати мамі та рідним...
але тіла немає, хочу сподіватись на чудо, на те що Бобі в полоні
помолимось за Бобі !
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Царство Небесне тобі, Роберт Едвард Пітранджело🙏