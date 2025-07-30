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Новини Фото Втрати України
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Захищаючи Україну, загинув 23-річний доброволець із США Роберт Пітранджело. ФОТО

В боях за Україну загинув 23-річний американський доброволець Роберт Едвард Пітранджело -"Бобі" із Пенсильванії, вихованець бой-скаутів США.

Про це повідомив Юрій Юзич, інформує Цензор.НЕТ.

Роберт Едвард Пітранджело

Бобі прагнув є, як і старший брат, служити в морській піхоті США, але через тяжку хворобу нирок не зміг пройти медкомісію. У 2022 році приїхав в Україну. Спершу возив гуманітарну допомогу, а торік офіційно вступив до Сил оборони України.

Роберт Едвард Пітранджело

Бобі воював на кількох напрямках, та переживши сильну контузію внаслідок удару дрона, відмовився залишити поле бою: "Я не повернуся додому, поки не закінчиться війна". У жовтні 2024, отримав поранення, був нагороджений медаллю "Залізного хреста за видатну хоробрість".

Загинув в бою під Покровським 2 січня цього року.

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Роберт Едвард Пітранджело

"Мама, яка приїздила в Україну відшукати сина, так і не знайшла його тіла. 26 липня родина, друзі, скавти, а також колишній гетьманський пластун-скоб а тепер митрополит Борис Гудзяк провели панахиду за Бобі", - повідомив Юзич..

Автор: 

скаути (5) втрати (4513) добровольці (945)


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Честь та вічна Слава воїну і ганьба нашим ухилянтам!
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30.07.2025 19:35 Відповісти
Боже мой, совсем мальчик!
Американский мальчик приехал защищать Украину
Слава американскому герою!
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30.07.2025 19:36 Відповісти
мав би написати Герою Слава !
мав би співчувати мамі та рідним...

але тіла немає, хочу сподіватись на чудо, на те що Бобі в полоні

помолимось за Бобі !

.
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30.07.2025 19:43 Відповісти
Молодий американець загинув захищаючи Україну ,а наше бидло за будь які гроші хоче втекти з країни . Вічна память цьому сміливому хлопцю.
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30.07.2025 19:45 Відповісти
😪
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30.07.2025 19:47 Відповісти
Мої співчуття рідним і близьким цього Чоловіка!
Царство Небесне тобі, Роберт Едвард Пітранджело🙏
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30.07.2025 19:54 Відповісти
Співчуття рідним і вічна пам'ять воїну.
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30.07.2025 19:59 Відповісти
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30.07.2025 20:13 Відповісти
Вічна пам'ять борцю за Свободу здорового глузду!
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30.07.2025 20:30 Відповісти
 
 