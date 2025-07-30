Защищая Украину, погиб 23-летний доброволец из США Роберт Питранджело. ФОТО

В боях за Украину погиб 23-летний американский доброволец Роберт Эдвард Питранджело - "Бобби" из Пенсильвании, воспитанник бой-скаутов США.

Об этом сообщил Юрий Юзич, информирует Цензор.НЕТ.

Бобби стремился, как и старший брат, служить в морской пехоте США, но из-за тяжелой болезни почек не смог пройти медкомиссию. В 2022 году приехал в Украину. Сначала возил гуманитарную помощь, а в прошлом году официально вступил в Силы обороны Украины.

Боби воевал на нескольких направлениях, но пережив сильную контузию вследствие удара дрона, отказался покинуть поле боя: "Я не вернусь домой, пока не закончится война". В октябре 2024, получив ранение, был награжден медалью "Железного креста за выдающуюся храбрость".

Погиб в бою под Покровским 2 января этого года.

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"Мама, которая приезжала в Украину отыскать сына, так и не нашла его тела. 26 июля семья, друзья, скавты, а также бывший гетманский пластун-скоб а теперь митрополит Борис Гудзяк провели панихиду по Боби", - сообщил Юзич.