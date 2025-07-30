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Новости Фото Потери Украины
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Защищая Украину, погиб 23-летний доброволец из США Роберт Питранджело. ФОТО

В боях за Украину погиб 23-летний американский доброволец Роберт Эдвард Питранджело - "Бобби" из Пенсильвании, воспитанник бой-скаутов США.

Об этом сообщил Юрий Юзич, информирует Цензор.НЕТ.

Роберт Эдвард Питранджело

Бобби стремился, как и старший брат, служить в морской пехоте США, но из-за тяжелой болезни почек не смог пройти медкомиссию. В 2022 году приехал в Украину. Сначала возил гуманитарную помощь, а в прошлом году официально вступил в Силы обороны Украины.

Роберт Эдвард Питранджело

Боби воевал на нескольких направлениях, но пережив сильную контузию вследствие удара дрона, отказался покинуть поле боя: "Я не вернусь домой, пока не закончится война". В октябре 2024, получив ранение, был награжден медалью "Железного креста за выдающуюся храбрость".

Погиб в бою под Покровским 2 января этого года.

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Роберт Эдвард Питранджело

"Мама, которая приезжала в Украину отыскать сына, так и не нашла его тела. 26 июля семья, друзья, скавты, а также бывший гетманский пластун-скоб а теперь митрополит Борис Гудзяк провели панихиду по Боби", - сообщил Юзич.

Автор: 

скауты (5) потери (4498) добровольцы (1193)


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Топ комментарии
+34
Честь та вічна Слава воїну і ганьба нашим ухилянтам!
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30.07.2025 19:35 Ответить
+29
Боже мой, совсем мальчик!
Американский мальчик приехал защищать Украину
Слава американскому герою!
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30.07.2025 19:36 Ответить
+21
Молодий американець загинув захищаючи Україну ,а наше бидло за будь які гроші хоче втекти з країни . Вічна память цьому сміливому хлопцю.
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30.07.2025 19:45 Ответить
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Честь та вічна Слава воїну і ганьба нашим ухилянтам!
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30.07.2025 19:35 Ответить
Боже мой, совсем мальчик!
Американский мальчик приехал защищать Украину
Слава американскому герою!
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30.07.2025 19:36 Ответить
мав би написати Герою Слава !
мав би співчувати мамі та рідним...

але тіла немає, хочу сподіватись на чудо, на те що Бобі в полоні

помолимось за Бобі !

.
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30.07.2025 19:43 Ответить
Молодий американець загинув захищаючи Україну ,а наше бидло за будь які гроші хоче втекти з країни . Вічна память цьому сміливому хлопцю.
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30.07.2025 19:45 Ответить
😪
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30.07.2025 19:47 Ответить
Мої співчуття рідним і близьким цього Чоловіка!
Царство Небесне тобі, Роберт Едвард Пітранджело🙏
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30.07.2025 19:54 Ответить
Співчуття рідним і вічна пам'ять воїну.
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30.07.2025 19:59 Ответить
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30.07.2025 20:13 Ответить
Вічна пам'ять борцю за Свободу здорового глузду!
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30.07.2025 20:30 Ответить
Герою Слава.
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30.07.2025 20:48 Ответить
 
 