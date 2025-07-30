Защищая Украину, погиб 23-летний доброволец из США Роберт Питранджело. ФОТО
В боях за Украину погиб 23-летний американский доброволец Роберт Эдвард Питранджело - "Бобби" из Пенсильвании, воспитанник бой-скаутов США.
Об этом сообщил Юрий Юзич, информирует Цензор.НЕТ.
Бобби стремился, как и старший брат, служить в морской пехоте США, но из-за тяжелой болезни почек не смог пройти медкомиссию. В 2022 году приехал в Украину. Сначала возил гуманитарную помощь, а в прошлом году официально вступил в Силы обороны Украины.
Боби воевал на нескольких направлениях, но пережив сильную контузию вследствие удара дрона, отказался покинуть поле боя: "Я не вернусь домой, пока не закончится война". В октябре 2024, получив ранение, был награжден медалью "Железного креста за выдающуюся храбрость".
Погиб в бою под Покровским 2 января этого года.
"Мама, которая приезжала в Украину отыскать сына, так и не нашла его тела. 26 июля семья, друзья, скавты, а также бывший гетманский пластун-скоб а теперь митрополит Борис Гудзяк провели панихиду по Боби", - сообщил Юзич.
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Американский мальчик приехал защищать Украину
Слава американскому герою!
мав би співчувати мамі та рідним...
але тіла немає, хочу сподіватись на чудо, на те що Бобі в полоні
помолимось за Бобі !
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Царство Небесне тобі, Роберт Едвард Пітранджело🙏