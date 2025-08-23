Повернулась в Україну, щоб бути поряд зі своїм народом і бути корисною: історія загиблої парамедикині Наталії (Австрійки) Фраушер. ВIДЕО

Парамедикиня медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри" Наталія Фраушер з позивним Австрійка загинула у червні 2022 року в автомобільній аварії. Тоді евакуаційний автобус батальйону зіткнувся з вантажівкою у Дніпропетровській області.

Історію Наталії (Австрійки) Фраушер розповіла "Суспільному" її мама Зоя Яцун, повідомляє Цензор.НЕТ.

Повернулася в Україну після початку повномасштабного вторгнення

За словами мами загиблої парамедикині, коли почалась повномасштабна війна, її донька залишила життя за кордоном й повернулась в Україну, щоб бути поряд зі своїм народом і бути корисною.

Навчалася Наталія у школі №19 в Кропивницькому. Згодом закінчила Одеський державний медичний університет за спеціальністю "стоматологія". Опісля опанувала професію хірурга.

Перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну Наталія жила в Австрії. Там вийшла заміж і почала допомагати чоловіку в приватній клініці.

"Вирішила, що їй треба фах більш вагомий. Вона обрала імплантологію. Була в Асоціації стоматологів України і Європи. Вона почала їздити, в основному в Австрію. Коли почався ковід, її запросили. Вона жила в Інсбруку. Там же і клініка була. Наталя почала в клініці працювати. Але ж у нас йшла вже війна. Наталя сидіти так просто не могла. Вона примкнула до волонтерського руху. Потім вона зібралася і поїхала, домовилась з "Госпітальєрами". Отак вона стала Австрійкою",- розповіла Зоя Яцун.

За словами жінки, вона не знала, що її донька їздить на передову. Дізналась про це зі світлини в соціальній мережі. Її зробили після ротації у Павлограді Дніпропетровської області. Там була госпітальєрська база. Наталія саме повернулася з поїздки й привезла поранених військових.

Загинула в ДТП

Керівниця "Госпітальєрів" Яна Зінкевич розповіла "Суспільному", що екіпаж батальйону, у якому була Наталія, евакуював 152 поранених. Евакуаційний автобус "Кракен" передали з Німеччини.

"На ньому "Австрійка" здійснювала свій перший і останній виїзд. Вона загинула в Дніпропетровській області в дуже важкій ДТП. Зіштовхнувшись з військовою машиною, вона прожила після поранення близько пів години, і, на жаль, померла в госпіталі. Коли ми її ховали, на похованні я вирішила на честь неї продовжити історію, на честь неї знайти точно такий автобус, назвати його "Австрійка" і зробити його унікальним рейсовим автобусом для дальніх евакуацій",- розповіла Зінкевич.

"Приємна, ідейна людина. Патріотка, якій, живучи в Австрії, було не байдуже, яка не побоялась. Маючи своє там лакшері життя, ні в чому не маючи потреби, вирішила бути з українцями й українським народом",-ділиться спогадами Зінкевич про загиблу колегу.

Звістці про смерть доньки її мама спочатку не повірила.

"Дзвонить мені Наталчин друг, колишній чоловік Наталки: "Наташі немає". Кажу: "Саша, а краще ти нічого не можеш сказати… Я з нею ввечері розмовляла". - "Ні, вона загинула". Ви знаєте… І я не вірю, і все. Не було жодної сльозинки. Я окаменіла. Поки, думаю, не дізнаюсь… Вона ж казала: "Мамо, я буду через два дні, я приїду, через два дні закінчується моя зміна". От через два дні я її зустріла. На Михайлівській площі. У машині "на щиті". Я за гроб, тягнуся, відкривають - Наталочка в пікселі, косичка… І я зрозуміла, що це Наташа. Знаєте, мені досі кажуть: "Зоя, як ти це витримала, я б не змогла…" От скажіть, що я маю відповідати? Мабуть, для того я залишилась, щоб пам'ять її нести, де можна… Де дерево посаджу, де квіточки"",- пригадує жінка трагічні події.

На момент загибелі Наталії Фраушер було 46 років.

Зоя Яцун розповідає, що щодня перед портретом доньки о дев'ятій ранку запалює свічку.

"Якби була можливість все заново - вона знову так би прожила своє життя. Дуже любила Україну",- сказала мама загиблої парамедикині.

На будівлі школи №19 у Кропивницькому, де навчалась Наталія, на її честь у травні 2023 року встановили пам’ятну дошку.

