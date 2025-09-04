В боях за Украину погибла военная "Азова" 19-летняя Дарья Лопатина (Дельта). ФОТО

Защищая Украину, на фронте погибла военнослужащая 12-й бригады специального назначения 1-го корпуса НГУ "Азов" Дарья Лопатина с позывным "Дельта". Ей было 19 лет.

об этом сообщили преподаватель Киевской школы экономики Мария Крючок, сообщество студентов вуза и в сообществе "593".

Дарья была студенткой Киевской школы экономики (KSE), куда поступила в 2023 году.

На втором курсе обучения она вступила в ряды 12-й бригады специального назначения 1-го корпуса НГУ "Азов" как инженер и посвятила последний год защиты Украины.

"Она знала и понимала гораздо больше всех нас. Даша была невероятно светлым, умным и открытым человеком, который нас очень многому научил и показал совсем другую точку зрения на этот мир. Имели честь знать тебя лично. Не забудем. Навеки в строю", - говорится в сообщении сообщества студентов КШЭ.

"Ты была настоящей, искренней. Ты была уверена в себе, в своих убеждениях, взглядах, а также словах и действиях. Ты была зажигательная. Всегда действовала сразу, без проволочек и упреков. Мы всегда будем помнить тебя. Ты много сделала для этого мира, но тебе навсегда 19. Спасибо тебе, сестра", - отметили участники сообщества "593".

Также воспоминаниями о Дарье поделилась преподавательница Мария Крючок: "Как-то на пару ко мне приходила девушка-военная. Молодая, красивая, сильная. Пришла к своим бывшим одногруппникам и рассказывала им о войне из окопов.

Сегодня стало известно, что она погибла. Дарья Лопатина, Дельта. 19 лет. Светлая память", - написала преподавательница.

