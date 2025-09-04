РУС
В боях за Украину погибла военная "Азова" 19-летняя Дарья Лопатина (Дельта). ФОТО

Защищая Украину, на фронте погибла военнослужащая 12-й бригады специального назначения 1-го корпуса НГУ "Азов" Дарья Лопатина с позывным "Дельта". Ей было 19 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили преподаватель Киевской школы экономики Мария Крючок, сообщество студентов вуза и в сообществе "593".

Дарья была студенткой Киевской школы экономики (KSE), куда поступила в 2023 году.

На втором курсе обучения она вступила в ряды 12-й бригады специального назначения 1-го корпуса НГУ "Азов" как инженер и посвятила последний год защиты Украины.

На фронте погибла военная Дарья Дельта Лопатина

"Она знала и понимала гораздо больше всех нас. Даша была невероятно светлым, умным и открытым человеком, который нас очень многому научил и показал совсем другую точку зрения на этот мир. Имели честь знать тебя лично. Не забудем. Навеки в строю", - говорится в сообщении сообщества студентов КШЭ.

"Ты была настоящей, искренней. Ты была уверена в себе, в своих убеждениях, взглядах, а также словах и действиях. Ты была зажигательная. Всегда действовала сразу, без проволочек и упреков. Мы всегда будем помнить тебя. Ты много сделала для этого мира, но тебе навсегда 19. Спасибо тебе, сестра", - отметили участники сообщества "593".

На фронте погибла военная Дарья Дельта Лопатина

Также воспоминаниями о Дарье поделилась преподавательница Мария Крючок: "Как-то на пару ко мне приходила девушка-военная. Молодая, красивая, сильная. Пришла к своим бывшим одногруппникам и рассказывала им о войне из окопов.

Сегодня стало известно, что она погибла. Дарья Лопатина, Дельта. 19 лет. Светлая память", - написала преподавательница.

Автор: 

женщины (901) потери (4539) Азов (829) война в Украине (5965)
+29
Біль і Смуток! Дякуємо, тобі. Героєне!
04.09.2025 15:16 Ответить
+26
На жаль гинуть кращі, молоді ,мативовані ,патріотичні . Вічна пам'ять .
04.09.2025 15:17 Ответить
+17
Герою прекрасному Воїну Дар'ї Слава !!! 🙏 😢 🇺🇦 ...
04.09.2025 15:21 Ответить
Необхідно заборонити дівчатам служити на передовій. Вони повинні народити Україні захисників, а не бути ними.
04.09.2025 15:16 Ответить
... а може краще сцикунву від 20 років починати готовити як резерв... ? Чомусь навчати... тренувати... А не випускати за кордон...
04.09.2025 17:26 Ответить
Це московська війна, одні Українці боронять Україну, але є і ті що гадять їй висерами про ТЦК, фсьопрапало, ждунами, коригувальниками….
На ТОТ ОРДЛО, другі, одразу зовсім зникають, або їх тупо московіти, як м'ясних, кидають за папірець з двоголовою куркою!!??
І тихо там, як на кладовищі без води…
А поки Захисники боронять Україну від московитів окупантів, у тилу розноситься усілякий срач, з а сценарієм фсбшників з говєні!!
А Донечка України, боронила власну Україну!!
Памятаймо ціну виборів, а особливо, їх другого туру!!
04.09.2025 16:03 Ответить
Для чого ти проливаєш крокодилячі сльози за цією дівчиною? Треба було протестувати проти відправки дівчат на передову і вона була б жива, а не лити цинічні крокодилячі сльози. Якщо повбивають дівчат , хто народить Україні захисників в майбутньому? Ти хренов патріот теж здриснув з України. Випереджаючи запитання відмічу, що я не був жодного дня громадянином України.
04.09.2025 16:21 Ответить
Сратьждалець запарєбрікавай, усьо прапало!! Методичку СтарШой не дав нову?? Згинь, нечисть болотна!
показать весь комментарий
Навіки пам'ять, навіки біль . Славетна Героїня, земний тобі уклін, що захищала нас.
04.09.2025 15:27 Ответить
R.I.P. Спочивай з миром, царство небесне! Щирі співчуття рідним та боизьким Героїні!😪
04.09.2025 15:36 Ответить
в АЗОВІ ВСІ ТАКІ СЛАВА АЗАВУ смерть оркам-пдрам
04.09.2025 15:47 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне, дівчинка -Героїня,спи спокійно дитиночко...
04.09.2025 16:02 Ответить
Гинуть найкращі..., смуток і біль.
04.09.2025 16:19 Ответить
загинула вільною людиною
04.09.2025 16:58 Ответить
04.09.2025 17:12 Ответить
 
 