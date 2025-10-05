МЗС України про вбивство Росією французького журналіста на Донеччині: Це був цілеспрямований удар

Речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий назвав "цілеспрямованим ударом" атаку російського безпілотника, в результаті якої на Донеччині загинув французький журналіст і фотограф Антоні Лаллікан та постраждав його український колега Георгій Іванченко.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Російський оператор дрона не міг не помітити позначку "Преса". Це був цілеспрямований напад, спрямований на те, щоб змусити замовкнути журналістів, які висвітлюють російську агресію. Росія має бути покарана, а її війна проти свободи слова – припинена", - заявив Тихий, коментуючи заяву ОБСЕ, яка також засудила атаку російського безпілотника, в результаті якої загинув французький журналіст.

"Обидва журналісти були у бронежилетах із чітким написом "Преса", який оператор безпілотника мав би бачити. Я наголошую, що журналісти мають захищений статус відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, і закликаю російську владу провести розслідування цього порушення. Висловлюю щирі співчуття родині та колегам пана Лаллікана і бажаю якнайшвидшого одужання пану Іванченку", - написав представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Ян Брату.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти вбили французького фотожурналіста Антоні Лаллікана ударом FPV-дрона біля Дружківки Донецької області.

Разом з ним був український журналіст Kyiv Independent Георгій Іванченко, який дістав поранення.

Медійники працювали в захисному спорядженні та в супроводі пресофіцера.

Лаллікан – третій французький журналіст, який загинув від російських обстрілів в Україні.

